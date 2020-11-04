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داعش يعلن مسؤوليته عن هجوم فيينا ويبث "فيديو قصير" للمهاجم

خلال بيان بثه التنظيم عبر قنواته عبر تطبيق تلغرام

أعلن تنظيم داعش الإرهابي، الثلاثاء، مسؤوليته عن الهجوم الذي وقع الاثنين، في العاصمة النمساوية فيينا، وذلك من خلال بيان بثه عبر قنواته على تطبيق تلغرام، وفق سكاي نيوز عربية.

وتفصيلاً، جاء في البيان أن "مقاتلاً من داعش" نفذ هجوم فيينا الذي أسفر عن مقتل أربعة أشخاص. وفي نص منفصل أرفق بصورة للمهاجم المسلح، تحدثت وكالة "أعماق" التابعة للتنظيم الإرهابي عن "هجوم بالأسلحة النارية نفذه (الاثنين) مقاتل من داعش بمدينة فيينا".

ونشر كذلك شريط فيديو قصير يظهر المهاجم المسلح يصور نفسه وحيدًا أمام الكاميرا وهو يبايع "زعيم التنظيم أبا إبراهيم الهاشمي القريشي".

وقتلت الشرطة النمساوية المهاجم. وسبق للسلطات النمساوية أن قالت إن المهاجم هو مناصر لتنظيم داعش.

وبعد توسع سريع جدًا وإعلانه دولة ما يسمى بـ"الخلافة" في صيف العام 2014 في مناطق عدة في العراق وسوريا، تكبد التنظيم الإرهابي نكسات وخسائر في هجمات متتالية شنت عليه في هذين البلدين.

وأعلنت قوات سوريا الديمقراطية في مارس 2019 هزيمة تنظيم داعش، إلا أنه على الرغم من تجريده من مناطق سيطرته، لا يزال ينتشر في البادية السورية المترامية الأطراف، الممتدة من ريفي حمص وحماة الشرقي وصولاً إلى الحدود العراقية، مرورًا بمحافظات الرقة ودير الزور وحلب.

ويستمر التنظيم بشن هجمات في سوريا والعراق فضلاً عن أفغانستان غرب إفريقيا، وأعلن مسؤوليته عن هجوم أسفر عن مقتل 22 شخصًا غالبيتهم من الطلاب في جامعة كابول الاثنين.

الرئيسية/ أخبار العالم

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داعش يعلن مسؤوليته عن هجوم فيينا ويبث "فيديو قصير" للمهاجم
سبق

أعلن تنظيم داعش الإرهابي، الثلاثاء، مسؤوليته عن الهجوم الذي وقع الاثنين، في العاصمة النمساوية فيينا، وذلك من خلال بيان بثه عبر قنواته على تطبيق تلغرام، وفق سكاي نيوز عربية.

وتفصيلاً، جاء في البيان أن "مقاتلاً من داعش" نفذ هجوم فيينا الذي أسفر عن مقتل أربعة أشخاص. وفي نص منفصل أرفق بصورة للمهاجم المسلح، تحدثت وكالة "أعماق" التابعة للتنظيم الإرهابي عن "هجوم بالأسلحة النارية نفذه (الاثنين) مقاتل من داعش بمدينة فيينا".

ونشر كذلك شريط فيديو قصير يظهر المهاجم المسلح يصور نفسه وحيدًا أمام الكاميرا وهو يبايع "زعيم التنظيم أبا إبراهيم الهاشمي القريشي".

وقتلت الشرطة النمساوية المهاجم. وسبق للسلطات النمساوية أن قالت إن المهاجم هو مناصر لتنظيم داعش.

وبعد توسع سريع جدًا وإعلانه دولة ما يسمى بـ"الخلافة" في صيف العام 2014 في مناطق عدة في العراق وسوريا، تكبد التنظيم الإرهابي نكسات وخسائر في هجمات متتالية شنت عليه في هذين البلدين.

وأعلنت قوات سوريا الديمقراطية في مارس 2019 هزيمة تنظيم داعش، إلا أنه على الرغم من تجريده من مناطق سيطرته، لا يزال ينتشر في البادية السورية المترامية الأطراف، الممتدة من ريفي حمص وحماة الشرقي وصولاً إلى الحدود العراقية، مرورًا بمحافظات الرقة ودير الزور وحلب.

ويستمر التنظيم بشن هجمات في سوريا والعراق فضلاً عن أفغانستان غرب إفريقيا، وأعلن مسؤوليته عن هجوم أسفر عن مقتل 22 شخصًا غالبيتهم من الطلاب في جامعة كابول الاثنين.

04 نوفمبر 2020 - 18 ربيع الأول 1442
12:23 AM

داعش يعلن مسؤوليته عن هجوم فيينا ويبث "فيديو قصير" للمهاجم

خلال بيان بثه التنظيم عبر قنواته عبر تطبيق تلغرام

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن تنظيم داعش الإرهابي، الثلاثاء، مسؤوليته عن الهجوم الذي وقع الاثنين، في العاصمة النمساوية فيينا، وذلك من خلال بيان بثه عبر قنواته على تطبيق تلغرام، وفق سكاي نيوز عربية.

وتفصيلاً، جاء في البيان أن "مقاتلاً من داعش" نفذ هجوم فيينا الذي أسفر عن مقتل أربعة أشخاص. وفي نص منفصل أرفق بصورة للمهاجم المسلح، تحدثت وكالة "أعماق" التابعة للتنظيم الإرهابي عن "هجوم بالأسلحة النارية نفذه (الاثنين) مقاتل من داعش بمدينة فيينا".

ونشر كذلك شريط فيديو قصير يظهر المهاجم المسلح يصور نفسه وحيدًا أمام الكاميرا وهو يبايع "زعيم التنظيم أبا إبراهيم الهاشمي القريشي".

وقتلت الشرطة النمساوية المهاجم. وسبق للسلطات النمساوية أن قالت إن المهاجم هو مناصر لتنظيم داعش.

وبعد توسع سريع جدًا وإعلانه دولة ما يسمى بـ"الخلافة" في صيف العام 2014 في مناطق عدة في العراق وسوريا، تكبد التنظيم الإرهابي نكسات وخسائر في هجمات متتالية شنت عليه في هذين البلدين.

وأعلنت قوات سوريا الديمقراطية في مارس 2019 هزيمة تنظيم داعش، إلا أنه على الرغم من تجريده من مناطق سيطرته، لا يزال ينتشر في البادية السورية المترامية الأطراف، الممتدة من ريفي حمص وحماة الشرقي وصولاً إلى الحدود العراقية، مرورًا بمحافظات الرقة ودير الزور وحلب.

ويستمر التنظيم بشن هجمات في سوريا والعراق فضلاً عن أفغانستان غرب إفريقيا، وأعلن مسؤوليته عن هجوم أسفر عن مقتل 22 شخصًا غالبيتهم من الطلاب في جامعة كابول الاثنين.

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