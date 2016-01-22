"غارديم" يكشف سبب رفضه تدريب "النصر"
كشف المدرب البرتغالي ليوناردو غارديم عن السبب الرئيسي الذي دعاه لرفض عرض النصر التدريبي الذي كانت قد تقدمت به الإدارة في وقتٍ سابق .
وقال المدرب في تصريحات لصحيفة ليكيب الفرنسية الشهيرة نقلته عنها صحيفة ريكورد البرتغالية: "رفضت عرضاً من النصر السعودي وعرضاً آخر من داليان الصيني لأن الأمور المالية لا تشغل بالي كثيرًا ."
وتابع: "قبل التفكير في المادة كنت أفكر في قوة البطولة التي سأعمل بها.. أود العمل في بطولات على نفس المستوى الذي كنت أعمل به في السابق"، في إشارة للدوريات الأوروبية القوية .
واعترف المدرب في مقابلته بأن لديه عروضًا من أندية أوروبية كبيرة، لكنه يتمنى العودة للتدريب في الدوري الفرنسي وتحديداً موناكو .
وكانت تقارير قد ربطته مؤخراً بتدريب ليستر سيتي الإنجليزي الذي يعاني من تردي النتائج مؤخراً، كما تم ربطه بنادي ميلان الإيطالي.
"غارديم" يكشف سبب رفضه تدريب "النصر"
محمد السيّد
سبق
2019-01-22
كشف المدرب البرتغالي ليوناردو غارديم عن السبب الرئيسي الذي دعاه لرفض عرض النصر التدريبي الذي كانت قد تقدمت به الإدارة في وقتٍ سابق .
وقال المدرب في تصريحات لصحيفة ليكيب الفرنسية الشهيرة نقلته عنها صحيفة ريكورد البرتغالية: "رفضت عرضاً من النصر السعودي وعرضاً آخر من داليان الصيني لأن الأمور المالية لا تشغل بالي كثيرًا ."
وتابع: "قبل التفكير في المادة كنت أفكر في قوة البطولة التي سأعمل بها.. أود العمل في بطولات على نفس المستوى الذي كنت أعمل به في السابق"، في إشارة للدوريات الأوروبية القوية .
واعترف المدرب في مقابلته بأن لديه عروضًا من أندية أوروبية كبيرة، لكنه يتمنى العودة للتدريب في الدوري الفرنسي وتحديداً موناكو .
وكانت تقارير قد ربطته مؤخراً بتدريب ليستر سيتي الإنجليزي الذي يعاني من تردي النتائج مؤخراً، كما تم ربطه بنادي ميلان الإيطالي.
22 يناير 2019 - 16 جمادى الأول 1440
04:22 PM
"غارديم" يكشف سبب رفضه تدريب "النصر"
كشف المدرب البرتغالي ليوناردو غارديم عن السبب الرئيسي الذي دعاه لرفض عرض النصر التدريبي الذي كانت قد تقدمت به الإدارة في وقتٍ سابق .
وقال المدرب في تصريحات لصحيفة ليكيب الفرنسية الشهيرة نقلته عنها صحيفة ريكورد البرتغالية: "رفضت عرضاً من النصر السعودي وعرضاً آخر من داليان الصيني لأن الأمور المالية لا تشغل بالي كثيرًا ."
وتابع: "قبل التفكير في المادة كنت أفكر في قوة البطولة التي سأعمل بها.. أود العمل في بطولات على نفس المستوى الذي كنت أعمل به في السابق"، في إشارة للدوريات الأوروبية القوية .
واعترف المدرب في مقابلته بأن لديه عروضًا من أندية أوروبية كبيرة، لكنه يتمنى العودة للتدريب في الدوري الفرنسي وتحديداً موناكو .
وكانت تقارير قد ربطته مؤخراً بتدريب ليستر سيتي الإنجليزي الذي يعاني من تردي النتائج مؤخراً، كما تم ربطه بنادي ميلان الإيطالي.