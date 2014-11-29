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"هيئة رنية" تفعّل حملة الصلاة نور بحضور وكيل المحافظة

نشرت عددًا من الرسائل التوعوية عن عظم الشعيرة المباركة

باشرت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة رنية بمنطقة مكة المكرمة في تنفيذ برامج وفعاليات حملة (الصلاة نور) ميدانيًا وتوعويًا، والتي أطلقتها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ورعاها بالمنطقة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل.

وكثفت هيئة رنية الحضور الميداني في الأسواق التجارية والشوارع والحدائق العامة، ونشرت عددًا من الرسائل التوعوية والوقائية المشتملة على عبارات توعوية عن أهمية الصلاة وعظم الشعيرة المباركة عبر شاشات الأسواق والمراكز التجارية.

واطلع وكيل محافظة رنية، الوصيص بن علي السبيعي على خطة العمل الميداني والتوعوي أثناء زيارة رئيس هيئة المحافظة الشيخ شريد السبيعي للمحافظة.

كما بيّن مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة الشيخ: فؤاد بن سعود العمري أنه تم تفعيل حملة (الصلاة نور) في جميع الوسائل المتاحة وحث أفراد المجتمع على أداء الصلاة وإقامة هذه الشعيرة وبيان فضلها ومكانتها.

وتأتي هذه البرامج بتوجيهات ومتابعة من الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند في سبيل تحقيق تطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين أيدهما الله.

الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"هيئة رنية" تفعّل حملة الصلاة نور بحضور وكيل المحافظة
سبق

باشرت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة رنية بمنطقة مكة المكرمة في تنفيذ برامج وفعاليات حملة (الصلاة نور) ميدانيًا وتوعويًا، والتي أطلقتها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ورعاها بالمنطقة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل.

وكثفت هيئة رنية الحضور الميداني في الأسواق التجارية والشوارع والحدائق العامة، ونشرت عددًا من الرسائل التوعوية والوقائية المشتملة على عبارات توعوية عن أهمية الصلاة وعظم الشعيرة المباركة عبر شاشات الأسواق والمراكز التجارية.

واطلع وكيل محافظة رنية، الوصيص بن علي السبيعي على خطة العمل الميداني والتوعوي أثناء زيارة رئيس هيئة المحافظة الشيخ شريد السبيعي للمحافظة.

كما بيّن مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة الشيخ: فؤاد بن سعود العمري أنه تم تفعيل حملة (الصلاة نور) في جميع الوسائل المتاحة وحث أفراد المجتمع على أداء الصلاة وإقامة هذه الشعيرة وبيان فضلها ومكانتها.

وتأتي هذه البرامج بتوجيهات ومتابعة من الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند في سبيل تحقيق تطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين أيدهما الله.

29 نوفمبر 2020 - 14 ربيع الآخر 1442
01:51 AM
اخر تعديل
29 نوفمبر 2020 - 14 ربيع الآخر 1442
02:55 AM

"هيئة رنية" تفعّل حملة الصلاة نور بحضور وكيل المحافظة

نشرت عددًا من الرسائل التوعوية عن عظم الشعيرة المباركة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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باشرت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة رنية بمنطقة مكة المكرمة في تنفيذ برامج وفعاليات حملة (الصلاة نور) ميدانيًا وتوعويًا، والتي أطلقتها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ورعاها بالمنطقة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل.

وكثفت هيئة رنية الحضور الميداني في الأسواق التجارية والشوارع والحدائق العامة، ونشرت عددًا من الرسائل التوعوية والوقائية المشتملة على عبارات توعوية عن أهمية الصلاة وعظم الشعيرة المباركة عبر شاشات الأسواق والمراكز التجارية.

واطلع وكيل محافظة رنية، الوصيص بن علي السبيعي على خطة العمل الميداني والتوعوي أثناء زيارة رئيس هيئة المحافظة الشيخ شريد السبيعي للمحافظة.

كما بيّن مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة الشيخ: فؤاد بن سعود العمري أنه تم تفعيل حملة (الصلاة نور) في جميع الوسائل المتاحة وحث أفراد المجتمع على أداء الصلاة وإقامة هذه الشعيرة وبيان فضلها ومكانتها.

وتأتي هذه البرامج بتوجيهات ومتابعة من الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند في سبيل تحقيق تطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين أيدهما الله.

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