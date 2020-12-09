النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"كعكي" العلاقات الاقتصادية مع أمريكا تستند إلى إرث تاريخي بمعظم المجالات

خلال لقائه بالقنصل الأمريكي بجدة لبحث تعزيز التعاون الاقتصادي مع قطاع الأعمال

أوضح رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة هشام محمد كعكي، أن قوة العلاقات الاقتصادية بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية، تستند إلى إرث تاريخي شَمِلَ معظم المجالات؛ مما يعزز دور القطاع التجاري والصناعي في توليد المزيد من الفرص المشتركة.

وقال خلال لقاء افتراضي جمعه مع عدد من المسؤولين بـ"غرفة مكة المكرمة" مع القنصل العام الأمريكي بجدة راين قليها ومجموعة من المختصين في القنصلية، أن العمل في غرفة مكة المكرمة يرتكز على الارتقاء بمستوى قطاع الأعمال، وتنسيق الوفود التجارية لزيادة أعداد المستثمرين.

وتناول كعكي مجموعة من المشاريع التي تعمل عليها غرفة مكة المكرمة، وتشمل تعزيز ريادة الأعمال عبر إنشاء مركز متخصص للتدريب، سيوفر تدريبًا وتعليمًا للغات الحيوية كالإنجليزية والصينية والفرنسية؛ فضلًا عن إنشاء أول مركز مرخص للتحكيم في الغرف السعودية، ومركز عالمي المواصفات خاص بالفعاليات والمؤتمرات؛ من شأنه استقطاب الفرص الاستثمارية إلى مكة المكرمة، يكشف ويتيح الفرص للمستثمرين المحليين ومن الخارج.

وقال إن مكانة مدينة مكة المكرمة توفر فرصًا مستدامة قوامها 1.5 مليار مسلم يتوقون لزيارتها من كافة أنحاء العالم، مع توفر القدرة على الاستثمار في تقديم الخدمات إلى ضيوف الرحمن؛ مشيرًا إلى أن الاستثمار في قطاعي السياحة والبنية التحتية واعد جدًّا، وهناك خطط لبناء 60 فندقًا عالميًّا في مكة المكرمة لخدمة 100 مليون زائر بحلول عام 2030؛ مما يفتح العديد من القطاعات للاستثمار؛ بما في ذلك البنية التحتية للنقل والتعليم والرعاية الصحية؛ فضلًا عن العديد من الحزم في التي وضحت من خلال جولة غرفة مكة المكرمة على "الحزام الذهبي".

من جانبه، تحدث القنصل العام الأمريكي بجدة راين قليها، عن متانة العلاقات بين البلدين الصديقين، والتي أسهمت في تعزيز الاستثمارات بين رجال وسيدات الأعمال؛ مؤكدًا أن السوق السعودي واعد جدًّا؛ خاصة في منطقة مكة المكرمة؛ لمكانتها الإسلامية والعالمية؛ مضيفًا: "نسعى من جانبنا إلى تعزيز وتوسيع الشراكات بيننا".

وأضاف "قليها": ليس من المستغرب أن تكون مكة المكرمة في المرتبة الثانية من حيث الإنفاق الاستهلاكي بحسب إحصاءات بيوت الخبرة، وهذا الوضع مدعاة لإنشاء شراكات مناسبة، والكشف عن القطاعات الاستثمارية المستقبلية، كالسياحة والضيافة والصحة والبنية التحتية، والأخير يكتسب أهمية خاصة باعتبار أن العقار في مكة المكرمة هو الأغلى في العالم.

وقال القنصل الأمريكي في جدة: نحن نؤمن بأن الشركات الأمريكية يمكنها أن تقدم الكثير؛ لذا نتطلع إلى الكشف عن المزيد من المشاريع، بمعلومات مفصلة لمشاركتها مع مستثمرينا، وسيوفر برنامج Select USA الذي سينطلق في يونيو من العام المقبل فرصة ممتازة لغرفة مكة المكرمة لتقديم رسالتها للمستثمرين في الولايات المتحدة.

بدوره، أشار عضو مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة المهندس محمد برهان سيف الدين، إلى أن المملكة تضم الكثير من المشروعات الاقتصادية والتجارية العملاقة؛ فضلًا عن حِزَم مختلفة من المعالم والمقومات السياحية والتنموية والاستثمارية في شتى المجالات، وزاد: "نسعى مع الجانب الأمريكي إلى تطوير المشاريع بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 وخدمة الاقتصاد الوطني ورجال الأعمال والمستثمرين".

واعتبر "سيف الدين" أن الفرص المتميزة في مكة المكرمة هي التي توجد في المشروعات الكبرى؛ مبينًا أن خدمات الحج والعمرة شملت نحو 22 مليونًا من ضيوف الرحمن قبل كورونا "كوفيد-19".. وعلى الرغم من هذه الأحداث إلا أن المملكة استطاعت خدمة مليونين من ضيوف الرحمن.

وأشار المهندس "سيف الدين" إلى أن سلطات الإسكان منحت صلاحية لمساكن جديدة على مساحة 55 مليون متر مربع، ومنحت فرصًا للاستثمار في قطاع العقار لغير السعوديين في الفترات المقبلة.. وبرغم كورونا فإن أسعار العقار قرب الحرم تزايدت بشكل متواصل؛ فيما تقلصت الأسعار بعيدًا عن المنطقة المركزية بنسب تراوحت بين 20 إلى 40%، ورغم ذلك فإن أكثر من 50 ألف غرفة جديدة سيتم تشييدها لتحسين معايير جودة الحياة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"كعكي" العلاقات الاقتصادية مع أمريكا تستند إلى إرث تاريخي بمعظم المجالات
سبق

أوضح رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة هشام محمد كعكي، أن قوة العلاقات الاقتصادية بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية، تستند إلى إرث تاريخي شَمِلَ معظم المجالات؛ مما يعزز دور القطاع التجاري والصناعي في توليد المزيد من الفرص المشتركة.

وقال خلال لقاء افتراضي جمعه مع عدد من المسؤولين بـ"غرفة مكة المكرمة" مع القنصل العام الأمريكي بجدة راين قليها ومجموعة من المختصين في القنصلية، أن العمل في غرفة مكة المكرمة يرتكز على الارتقاء بمستوى قطاع الأعمال، وتنسيق الوفود التجارية لزيادة أعداد المستثمرين.

وتناول كعكي مجموعة من المشاريع التي تعمل عليها غرفة مكة المكرمة، وتشمل تعزيز ريادة الأعمال عبر إنشاء مركز متخصص للتدريب، سيوفر تدريبًا وتعليمًا للغات الحيوية كالإنجليزية والصينية والفرنسية؛ فضلًا عن إنشاء أول مركز مرخص للتحكيم في الغرف السعودية، ومركز عالمي المواصفات خاص بالفعاليات والمؤتمرات؛ من شأنه استقطاب الفرص الاستثمارية إلى مكة المكرمة، يكشف ويتيح الفرص للمستثمرين المحليين ومن الخارج.

وقال إن مكانة مدينة مكة المكرمة توفر فرصًا مستدامة قوامها 1.5 مليار مسلم يتوقون لزيارتها من كافة أنحاء العالم، مع توفر القدرة على الاستثمار في تقديم الخدمات إلى ضيوف الرحمن؛ مشيرًا إلى أن الاستثمار في قطاعي السياحة والبنية التحتية واعد جدًّا، وهناك خطط لبناء 60 فندقًا عالميًّا في مكة المكرمة لخدمة 100 مليون زائر بحلول عام 2030؛ مما يفتح العديد من القطاعات للاستثمار؛ بما في ذلك البنية التحتية للنقل والتعليم والرعاية الصحية؛ فضلًا عن العديد من الحزم في التي وضحت من خلال جولة غرفة مكة المكرمة على "الحزام الذهبي".

من جانبه، تحدث القنصل العام الأمريكي بجدة راين قليها، عن متانة العلاقات بين البلدين الصديقين، والتي أسهمت في تعزيز الاستثمارات بين رجال وسيدات الأعمال؛ مؤكدًا أن السوق السعودي واعد جدًّا؛ خاصة في منطقة مكة المكرمة؛ لمكانتها الإسلامية والعالمية؛ مضيفًا: "نسعى من جانبنا إلى تعزيز وتوسيع الشراكات بيننا".

وأضاف "قليها": ليس من المستغرب أن تكون مكة المكرمة في المرتبة الثانية من حيث الإنفاق الاستهلاكي بحسب إحصاءات بيوت الخبرة، وهذا الوضع مدعاة لإنشاء شراكات مناسبة، والكشف عن القطاعات الاستثمارية المستقبلية، كالسياحة والضيافة والصحة والبنية التحتية، والأخير يكتسب أهمية خاصة باعتبار أن العقار في مكة المكرمة هو الأغلى في العالم.

وقال القنصل الأمريكي في جدة: نحن نؤمن بأن الشركات الأمريكية يمكنها أن تقدم الكثير؛ لذا نتطلع إلى الكشف عن المزيد من المشاريع، بمعلومات مفصلة لمشاركتها مع مستثمرينا، وسيوفر برنامج Select USA الذي سينطلق في يونيو من العام المقبل فرصة ممتازة لغرفة مكة المكرمة لتقديم رسالتها للمستثمرين في الولايات المتحدة.

بدوره، أشار عضو مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة المهندس محمد برهان سيف الدين، إلى أن المملكة تضم الكثير من المشروعات الاقتصادية والتجارية العملاقة؛ فضلًا عن حِزَم مختلفة من المعالم والمقومات السياحية والتنموية والاستثمارية في شتى المجالات، وزاد: "نسعى مع الجانب الأمريكي إلى تطوير المشاريع بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 وخدمة الاقتصاد الوطني ورجال الأعمال والمستثمرين".

واعتبر "سيف الدين" أن الفرص المتميزة في مكة المكرمة هي التي توجد في المشروعات الكبرى؛ مبينًا أن خدمات الحج والعمرة شملت نحو 22 مليونًا من ضيوف الرحمن قبل كورونا "كوفيد-19".. وعلى الرغم من هذه الأحداث إلا أن المملكة استطاعت خدمة مليونين من ضيوف الرحمن.

وأشار المهندس "سيف الدين" إلى أن سلطات الإسكان منحت صلاحية لمساكن جديدة على مساحة 55 مليون متر مربع، ومنحت فرصًا للاستثمار في قطاع العقار لغير السعوديين في الفترات المقبلة.. وبرغم كورونا فإن أسعار العقار قرب الحرم تزايدت بشكل متواصل؛ فيما تقلصت الأسعار بعيدًا عن المنطقة المركزية بنسب تراوحت بين 20 إلى 40%، ورغم ذلك فإن أكثر من 50 ألف غرفة جديدة سيتم تشييدها لتحسين معايير جودة الحياة.

09 ديسمبر 2020 - 24 ربيع الآخر 1442
01:04 PM

"كعكي" العلاقات الاقتصادية مع أمريكا تستند إلى إرث تاريخي بمعظم المجالات

خلال لقائه بالقنصل الأمريكي بجدة لبحث تعزيز التعاون الاقتصادي مع قطاع الأعمال

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
3
216

أوضح رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة هشام محمد كعكي، أن قوة العلاقات الاقتصادية بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية، تستند إلى إرث تاريخي شَمِلَ معظم المجالات؛ مما يعزز دور القطاع التجاري والصناعي في توليد المزيد من الفرص المشتركة.

وقال خلال لقاء افتراضي جمعه مع عدد من المسؤولين بـ"غرفة مكة المكرمة" مع القنصل العام الأمريكي بجدة راين قليها ومجموعة من المختصين في القنصلية، أن العمل في غرفة مكة المكرمة يرتكز على الارتقاء بمستوى قطاع الأعمال، وتنسيق الوفود التجارية لزيادة أعداد المستثمرين.

وتناول كعكي مجموعة من المشاريع التي تعمل عليها غرفة مكة المكرمة، وتشمل تعزيز ريادة الأعمال عبر إنشاء مركز متخصص للتدريب، سيوفر تدريبًا وتعليمًا للغات الحيوية كالإنجليزية والصينية والفرنسية؛ فضلًا عن إنشاء أول مركز مرخص للتحكيم في الغرف السعودية، ومركز عالمي المواصفات خاص بالفعاليات والمؤتمرات؛ من شأنه استقطاب الفرص الاستثمارية إلى مكة المكرمة، يكشف ويتيح الفرص للمستثمرين المحليين ومن الخارج.

وقال إن مكانة مدينة مكة المكرمة توفر فرصًا مستدامة قوامها 1.5 مليار مسلم يتوقون لزيارتها من كافة أنحاء العالم، مع توفر القدرة على الاستثمار في تقديم الخدمات إلى ضيوف الرحمن؛ مشيرًا إلى أن الاستثمار في قطاعي السياحة والبنية التحتية واعد جدًّا، وهناك خطط لبناء 60 فندقًا عالميًّا في مكة المكرمة لخدمة 100 مليون زائر بحلول عام 2030؛ مما يفتح العديد من القطاعات للاستثمار؛ بما في ذلك البنية التحتية للنقل والتعليم والرعاية الصحية؛ فضلًا عن العديد من الحزم في التي وضحت من خلال جولة غرفة مكة المكرمة على "الحزام الذهبي".

من جانبه، تحدث القنصل العام الأمريكي بجدة راين قليها، عن متانة العلاقات بين البلدين الصديقين، والتي أسهمت في تعزيز الاستثمارات بين رجال وسيدات الأعمال؛ مؤكدًا أن السوق السعودي واعد جدًّا؛ خاصة في منطقة مكة المكرمة؛ لمكانتها الإسلامية والعالمية؛ مضيفًا: "نسعى من جانبنا إلى تعزيز وتوسيع الشراكات بيننا".

وأضاف "قليها": ليس من المستغرب أن تكون مكة المكرمة في المرتبة الثانية من حيث الإنفاق الاستهلاكي بحسب إحصاءات بيوت الخبرة، وهذا الوضع مدعاة لإنشاء شراكات مناسبة، والكشف عن القطاعات الاستثمارية المستقبلية، كالسياحة والضيافة والصحة والبنية التحتية، والأخير يكتسب أهمية خاصة باعتبار أن العقار في مكة المكرمة هو الأغلى في العالم.

وقال القنصل الأمريكي في جدة: نحن نؤمن بأن الشركات الأمريكية يمكنها أن تقدم الكثير؛ لذا نتطلع إلى الكشف عن المزيد من المشاريع، بمعلومات مفصلة لمشاركتها مع مستثمرينا، وسيوفر برنامج Select USA الذي سينطلق في يونيو من العام المقبل فرصة ممتازة لغرفة مكة المكرمة لتقديم رسالتها للمستثمرين في الولايات المتحدة.

بدوره، أشار عضو مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة المهندس محمد برهان سيف الدين، إلى أن المملكة تضم الكثير من المشروعات الاقتصادية والتجارية العملاقة؛ فضلًا عن حِزَم مختلفة من المعالم والمقومات السياحية والتنموية والاستثمارية في شتى المجالات، وزاد: "نسعى مع الجانب الأمريكي إلى تطوير المشاريع بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 وخدمة الاقتصاد الوطني ورجال الأعمال والمستثمرين".

واعتبر "سيف الدين" أن الفرص المتميزة في مكة المكرمة هي التي توجد في المشروعات الكبرى؛ مبينًا أن خدمات الحج والعمرة شملت نحو 22 مليونًا من ضيوف الرحمن قبل كورونا "كوفيد-19".. وعلى الرغم من هذه الأحداث إلا أن المملكة استطاعت خدمة مليونين من ضيوف الرحمن.

وأشار المهندس "سيف الدين" إلى أن سلطات الإسكان منحت صلاحية لمساكن جديدة على مساحة 55 مليون متر مربع، ومنحت فرصًا للاستثمار في قطاع العقار لغير السعوديين في الفترات المقبلة.. وبرغم كورونا فإن أسعار العقار قرب الحرم تزايدت بشكل متواصل؛ فيما تقلصت الأسعار بعيدًا عن المنطقة المركزية بنسب تراوحت بين 20 إلى 40%، ورغم ذلك فإن أكثر من 50 ألف غرفة جديدة سيتم تشييدها لتحسين معايير جودة الحياة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,458
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,464
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,338
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,907

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الجار والأربعون ديكًا..!

الجار والأربعون ديكًا..!

عبدالغني الشيخ
خطط على الهامش

خطط على الهامش

مها الجبر
زوجتي.. مديري العام!!

زوجتي.. مديري العام!!

غسان محمد عسيلان
وعاد المرور في أبها..!

وعاد المرور في أبها..!

سعيد آل جندب
الهاكر ومنتحلو الشخصيات!

الهاكر ومنتحلو الشخصيات!

صالح مطر الغامدي
الإشاعات الكروية وغرامة المحللين

الإشاعات الكروية وغرامة المحللين

عبدالرحمن المرشد
اعتراف عالمي بتفوُّق الأمن السعودي

اعتراف عالمي بتفوُّق الأمن السعودي

علي آل شرمة
اللقاح المنتظر ومراكزنا البحثية

اللقاح المنتظر ومراكزنا البحثية

محمد الحيدر
يمكنك أن تظهر..

يمكنك أن تظهر..

مها الجبر
إذا قلت فعلت

إذا قلت فعلت

سرور بن محمد
ماراثون الفساد ومليار الفزعة

ماراثون الفساد ومليار الفزعة

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة