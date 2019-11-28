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اليوم الأخير لـ"اكتتاب أرامكو".. الإقبال يتواصل تزامناً مع الرواتب

موثوقية عالية.. أكثر من 3 ملايين مكتتب بـ845 مليون سهم بقيمة 27 مليار ريال

تزامناً مع صرف الرواتب، أمس، تتواصل عمليات الاكتتاب في أسهم شركة أرامكو السعودية من قبل الأفراد حتى صباح اليوم، وهو الأخير من الفترة المخصصة للاكتتاب في السوق المحلية.

وشهدت البنوك عبر وسائطها إقبالاً على الاكتتاب في أسهم شركة "أرامكو" السعودية بعد بدء صرف رواتب الموظفين السعوديين في القطاع الحكومي، وبدء صرف رواتب بعض موظفي بعض الشركات، باعتبار أن أسهم "أرامكو" ذات موثوقية عالية.

وكانت شركة "سامبا" المالية للأصول وإدارة الاستثمار "سامبا كابيتال"، قد أعلنت بصفتها مدير الاكتتاب لشركة الزيت العربية السعودية "أرامكو السعودية"، عن نتائج اكتتاب الأفراد كما في الساعة الثامنة مساءً من تاريخ 26 نوفمبر 2019م، حيث بلغ عدد المكتتبين الأفراد خلال هذه الفترة 3.102.064 مكتتباً بعدد أسهم بلغ إجماليها 845.101.020 سهماً، والتي تمثل 27.043.232.640 ريالاً سعودياً، وبيّنت أن آخر يوم للاكتتاب لفئة الأفراد هو يوم الخميس 1 ربيع الآخر 1441هـ (الموافق 28 نوفمبر 2019م).

اكتتاب أرامكو أرامكو السعودية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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اليوم الأخير لـ"اكتتاب أرامكو".. الإقبال يتواصل تزامناً مع الرواتب
سبق

تزامناً مع صرف الرواتب، أمس، تتواصل عمليات الاكتتاب في أسهم شركة أرامكو السعودية من قبل الأفراد حتى صباح اليوم، وهو الأخير من الفترة المخصصة للاكتتاب في السوق المحلية.

وشهدت البنوك عبر وسائطها إقبالاً على الاكتتاب في أسهم شركة "أرامكو" السعودية بعد بدء صرف رواتب الموظفين السعوديين في القطاع الحكومي، وبدء صرف رواتب بعض موظفي بعض الشركات، باعتبار أن أسهم "أرامكو" ذات موثوقية عالية.

وكانت شركة "سامبا" المالية للأصول وإدارة الاستثمار "سامبا كابيتال"، قد أعلنت بصفتها مدير الاكتتاب لشركة الزيت العربية السعودية "أرامكو السعودية"، عن نتائج اكتتاب الأفراد كما في الساعة الثامنة مساءً من تاريخ 26 نوفمبر 2019م، حيث بلغ عدد المكتتبين الأفراد خلال هذه الفترة 3.102.064 مكتتباً بعدد أسهم بلغ إجماليها 845.101.020 سهماً، والتي تمثل 27.043.232.640 ريالاً سعودياً، وبيّنت أن آخر يوم للاكتتاب لفئة الأفراد هو يوم الخميس 1 ربيع الآخر 1441هـ (الموافق 28 نوفمبر 2019م).

28 نوفمبر 2019 - 1 ربيع الآخر 1441
10:19 AM
اخر تعديل
28 نوفمبر 2019 - 1 ربيع الآخر 1441
11:25 AM

اليوم الأخير لـ"اكتتاب أرامكو".. الإقبال يتواصل تزامناً مع الرواتب

موثوقية عالية.. أكثر من 3 ملايين مكتتب بـ845 مليون سهم بقيمة 27 مليار ريال

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محمد المواسي - الرياض
8
4,617

تزامناً مع صرف الرواتب، أمس، تتواصل عمليات الاكتتاب في أسهم شركة أرامكو السعودية من قبل الأفراد حتى صباح اليوم، وهو الأخير من الفترة المخصصة للاكتتاب في السوق المحلية.

وشهدت البنوك عبر وسائطها إقبالاً على الاكتتاب في أسهم شركة "أرامكو" السعودية بعد بدء صرف رواتب الموظفين السعوديين في القطاع الحكومي، وبدء صرف رواتب بعض موظفي بعض الشركات، باعتبار أن أسهم "أرامكو" ذات موثوقية عالية.

وكانت شركة "سامبا" المالية للأصول وإدارة الاستثمار "سامبا كابيتال"، قد أعلنت بصفتها مدير الاكتتاب لشركة الزيت العربية السعودية "أرامكو السعودية"، عن نتائج اكتتاب الأفراد كما في الساعة الثامنة مساءً من تاريخ 26 نوفمبر 2019م، حيث بلغ عدد المكتتبين الأفراد خلال هذه الفترة 3.102.064 مكتتباً بعدد أسهم بلغ إجماليها 845.101.020 سهماً، والتي تمثل 27.043.232.640 ريالاً سعودياً، وبيّنت أن آخر يوم للاكتتاب لفئة الأفراد هو يوم الخميس 1 ربيع الآخر 1441هـ (الموافق 28 نوفمبر 2019م).

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