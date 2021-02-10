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"ابن عدلة" في ذمة الله

انتقل الى رحمة الله الشيخ عاتي بن زايد بن عدلة، والد الشاعر المعروف زايد بن عدلة.

وسوف تقام عليه الصلاة بعد صلاة الظهر غداً الخميس بمحافظة الشملي. وسيكون العزاء في منزله بمدينة انبوان وعلى جوال: 0553890137

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"ابن عدلة" في ذمة الله
سبق

انتقل الى رحمة الله الشيخ عاتي بن زايد بن عدلة، والد الشاعر المعروف زايد بن عدلة.

وسوف تقام عليه الصلاة بعد صلاة الظهر غداً الخميس بمحافظة الشملي. وسيكون العزاء في منزله بمدينة انبوان وعلى جوال: 0553890137

10 فبراير 2021 - 28 جمادى الآخر 1442
08:02 PM

"ابن عدلة" في ذمة الله

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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417

انتقل الى رحمة الله الشيخ عاتي بن زايد بن عدلة، والد الشاعر المعروف زايد بن عدلة.

وسوف تقام عليه الصلاة بعد صلاة الظهر غداً الخميس بمحافظة الشملي. وسيكون العزاء في منزله بمدينة انبوان وعلى جوال: 0553890137

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