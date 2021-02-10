"ابن عدلة" في ذمة الله

انتقل الى رحمة الله الشيخ عاتي بن زايد بن عدلة، والد الشاعر المعروف زايد بن عدلة.
وسوف تقام عليه الصلاة بعد صلاة الظهر غداً الخميس بمحافظة الشملي. وسيكون العزاء في منزله بمدينة انبوان وعلى جوال: 0553890137
انتقل الى رحمة الله الشيخ عاتي بن زايد بن عدلة، والد الشاعر المعروف زايد بن عدلة.
وسوف تقام عليه الصلاة بعد صلاة الظهر غداً الخميس بمحافظة الشملي. وسيكون العزاء في منزله بمدينة انبوان وعلى جوال: 0553890137
انتقل الى رحمة الله الشيخ عاتي بن زايد بن عدلة، والد الشاعر المعروف زايد بن عدلة.
وسوف تقام عليه الصلاة بعد صلاة الظهر غداً الخميس بمحافظة الشملي. وسيكون العزاء في منزله بمدينة انبوان وعلى جوال: 0553890137
انتقل الى رحمة الله الشيخ عاتي بن زايد بن عدلة، والد الشاعر المعروف زايد بن عدلة.
وسوف تقام عليه الصلاة بعد صلاة الظهر غداً الخميس بمحافظة الشملي. وسيكون العزاء في منزله بمدينة انبوان وعلى جوال: 0553890137