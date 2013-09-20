كولومبيا تتذيل.. هنا تحديث لـ "قائمة الدول الـ 10 الأكثر تضرراً من كورونا"

أمريكا في الصدارة من حيث الوفيات والإصابات وفق جامعة "جونز هوبكنز"

أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم، إلى أكثر من 228 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من 4.6 مليون وفاة.

ووفق "روسيا اليوم"، وبحسب بيانات الجامعة، بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 228.113.556، وإجمالي الوفيات 4.685.144.

وتصدّرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات من جراء الفيروس بـ 673464 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 42.048.376.

تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ 590508 حالات وفاة، وإجمالي الإصابات 21.230.325، وفي المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات 444529، وإجمالي إصابات 33.417.390.

وفي المرتبة الرابعة المكسيك من حيث عدد الوفيات بـ 270538 وإجمالي إصابات 3.552.983، وتأتي بيرو في المرتبة الخامسة بإجمالي وفيات 198948، وإجمالي إصابات 2.165.533.

وسادساً روسيا بإجمالي وفيات 193891، وإجمالي إصابات 7.150.244، وفي المرتبة السابعة إندونيسيا بإجمالي وفيات 140323، وإجمالي إصابات 4.188.529.

وتحل في المرتبة الثامنة بريطانيا بإجمالي وفيات 135478 وإجمالي إصابات 7.435.493، وفي المرتبة التاسعة إيطاليا بإجمالي وفيات 130284، وإجمالي إصابات 4.632.275 ، تلتها في المرتبة العاشرة كولومبيا، بإجمالي وفيات 125860، وإجمالي إصابات 4.939.251.