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تدشين 6 أسرّة إضافية للعناية المركزة في تخصصي الدمام

لرفع الطاقة الاستيعابية ورفع مستوى الخدمة

دشن رئيس التشغيل في مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام شريف عدنان عمر، صباح اليوم الثلاثاء، 6 أسرة إضافية للعناية المركزة للكبار بهدف رفع الطاقة الاستيعابية لقسم العناية المركزة في المستشفى.

وأكد رئيس التشغيل في مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام شريف عدنان عمر، أن الأسرة التي تمت إضافتها جاءت بدعم سخي من رجل الأعمال الشيخ عبدالرحمن الرشيد وإخوانه، الذي ساهم في دعم القسم بستة أسرة عناية مركزة للحالات الحرجة للكبار.

وتهدف التوسعة إلى تحويل قسم العناية من عناية متوسطة للكبار إلى عناية مركزة حرجة للكبار، وهو ضمن الاحتياجات الحالية لتحسين القدرة الاستيعابية ورفع مستوى الخدمة.

وبين شريف عمر أن الغرف الجديدة روعي فيها اتخاذ أعلى معايير الجودة العالية للمساهمة في عملية منع انتقال العدوى، وهو ما يتماشى مع أنظمة (سباهي وJCI) في تأسيس قسم العناية المركزة.

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تدشين 6 أسرّة إضافية للعناية المركزة في تخصصي الدمام
سبق

دشن رئيس التشغيل في مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام شريف عدنان عمر، صباح اليوم الثلاثاء، 6 أسرة إضافية للعناية المركزة للكبار بهدف رفع الطاقة الاستيعابية لقسم العناية المركزة في المستشفى.

وأكد رئيس التشغيل في مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام شريف عدنان عمر، أن الأسرة التي تمت إضافتها جاءت بدعم سخي من رجل الأعمال الشيخ عبدالرحمن الرشيد وإخوانه، الذي ساهم في دعم القسم بستة أسرة عناية مركزة للحالات الحرجة للكبار.

وتهدف التوسعة إلى تحويل قسم العناية من عناية متوسطة للكبار إلى عناية مركزة حرجة للكبار، وهو ضمن الاحتياجات الحالية لتحسين القدرة الاستيعابية ورفع مستوى الخدمة.

وبين شريف عمر أن الغرف الجديدة روعي فيها اتخاذ أعلى معايير الجودة العالية للمساهمة في عملية منع انتقال العدوى، وهو ما يتماشى مع أنظمة (سباهي وJCI) في تأسيس قسم العناية المركزة.

02 مارس 2021 - 18 رجب 1442
06:55 PM

تدشين 6 أسرّة إضافية للعناية المركزة في تخصصي الدمام

لرفع الطاقة الاستيعابية ورفع مستوى الخدمة

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عبدالله السالم - الدمام
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دشن رئيس التشغيل في مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام شريف عدنان عمر، صباح اليوم الثلاثاء، 6 أسرة إضافية للعناية المركزة للكبار بهدف رفع الطاقة الاستيعابية لقسم العناية المركزة في المستشفى.

وأكد رئيس التشغيل في مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام شريف عدنان عمر، أن الأسرة التي تمت إضافتها جاءت بدعم سخي من رجل الأعمال الشيخ عبدالرحمن الرشيد وإخوانه، الذي ساهم في دعم القسم بستة أسرة عناية مركزة للحالات الحرجة للكبار.

وتهدف التوسعة إلى تحويل قسم العناية من عناية متوسطة للكبار إلى عناية مركزة حرجة للكبار، وهو ضمن الاحتياجات الحالية لتحسين القدرة الاستيعابية ورفع مستوى الخدمة.

وبين شريف عمر أن الغرف الجديدة روعي فيها اتخاذ أعلى معايير الجودة العالية للمساهمة في عملية منع انتقال العدوى، وهو ما يتماشى مع أنظمة (سباهي وJCI) في تأسيس قسم العناية المركزة.

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