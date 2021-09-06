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على مجمع السلطان قابوس .. الأخضر يختتم استعداده لمواجهة عمان

أجرى لاعبو ومنسوبو المنتخب فحص فيروس كوفيد-19

اختتم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، مساء اليوم الاثنين، تدريباته استعدادًا لمواجهة منتخب عمان مساء يوم غدٍ الثلاثاء على "ملعب مجمع السلطان قابوس"، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وبحضور ومتابعة ياسر المسحل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، والدكتور خالد الثبيتي نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، أجرى "الأخضر" الحصة التدريبية على ملعب المباراة، تحت إشراف المدير الفني "إيرفي رينارد". بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين التمرير بعدها أُجريت مباريات مصغرة، لتختتم الحصة التدريبية بمناورة تكتيكية.


من جهة أخرى، أجرى لاعبو ومنسوبو المنتخب السعودي ظهر اليوم فحص فيروس كوفيد-19 تطبيقًا للبروتوكول الطبي الخاص بالمباريات الدولية الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) .

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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على مجمع السلطان قابوس .. الأخضر يختتم استعداده لمواجهة عمان
سبق

اختتم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، مساء اليوم الاثنين، تدريباته استعدادًا لمواجهة منتخب عمان مساء يوم غدٍ الثلاثاء على "ملعب مجمع السلطان قابوس"، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وبحضور ومتابعة ياسر المسحل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، والدكتور خالد الثبيتي نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، أجرى "الأخضر" الحصة التدريبية على ملعب المباراة، تحت إشراف المدير الفني "إيرفي رينارد". بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين التمرير بعدها أُجريت مباريات مصغرة، لتختتم الحصة التدريبية بمناورة تكتيكية.


من جهة أخرى، أجرى لاعبو ومنسوبو المنتخب السعودي ظهر اليوم فحص فيروس كوفيد-19 تطبيقًا للبروتوكول الطبي الخاص بالمباريات الدولية الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) .

06 سبتمبر 2021 - 29 محرّم 1443
11:06 PM

على مجمع السلطان قابوس .. الأخضر يختتم استعداده لمواجهة عمان

أجرى لاعبو ومنسوبو المنتخب فحص فيروس كوفيد-19

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اختتم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، مساء اليوم الاثنين، تدريباته استعدادًا لمواجهة منتخب عمان مساء يوم غدٍ الثلاثاء على "ملعب مجمع السلطان قابوس"، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وبحضور ومتابعة ياسر المسحل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، والدكتور خالد الثبيتي نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، أجرى "الأخضر" الحصة التدريبية على ملعب المباراة، تحت إشراف المدير الفني "إيرفي رينارد". بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين التمرير بعدها أُجريت مباريات مصغرة، لتختتم الحصة التدريبية بمناورة تكتيكية.


من جهة أخرى، أجرى لاعبو ومنسوبو المنتخب السعودي ظهر اليوم فحص فيروس كوفيد-19 تطبيقًا للبروتوكول الطبي الخاص بالمباريات الدولية الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) .

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