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لبنان تسجل 1266 حالة جديدة بـ"كورونا" و13 حالة وفاة

إجمالي الإصابات بلغ 126903 والوفيات 1004 أشخاص

سجلت لبنان خلال الساعات الـ24 الماضية 1266 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المُستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 126903 حالات.

وذكرت وزارة الصحة اللبنانية اليوم أنّها سجلت 13 حالة وفاة ليبلغ بذلك العدد الإجمالي للوفيات 1004 حالات وفاة، بينما بلغ عدد حالات الشفاء 76774 حالةً.


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لبنان تسجل 1266 حالة جديدة بـ"كورونا" و13 حالة وفاة
سبق

سجلت لبنان خلال الساعات الـ24 الماضية 1266 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المُستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 126903 حالات.

وذكرت وزارة الصحة اللبنانية اليوم أنّها سجلت 13 حالة وفاة ليبلغ بذلك العدد الإجمالي للوفيات 1004 حالات وفاة، بينما بلغ عدد حالات الشفاء 76774 حالةً.


29 نوفمبر 2020 - 14 ربيع الآخر 1442
11:49 PM

لبنان تسجل 1266 حالة جديدة بـ"كورونا" و13 حالة وفاة

إجمالي الإصابات بلغ 126903 والوفيات 1004 أشخاص

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - بيروت
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سجلت لبنان خلال الساعات الـ24 الماضية 1266 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المُستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 126903 حالات.

وذكرت وزارة الصحة اللبنانية اليوم أنّها سجلت 13 حالة وفاة ليبلغ بذلك العدد الإجمالي للوفيات 1004 حالات وفاة، بينما بلغ عدد حالات الشفاء 76774 حالةً.


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