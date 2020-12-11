"التعاون الإسلامي" تشيد بجهود المملكة في تسريع تنفيذ "اتفاق الرياض"

المنظمة أكّدت أن السعودية ساعدت على إنهاء الأزمات لمصلحة شعب اليمن

أشاد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، بالجهود التي بذلتها المملكة العربية السعودية؛ لاستكمال الترتيبات اللازمة كافة لتطبيق آلية تسريع تنفيذ "اتفاق الرياض"، والتوافق على تشكيل الحكومة اليمنية بـ 24 وزيراً، من ضمنهم وزراء المجلس الانتقالي الجنوبي، ومختلف المكونات السياسية اليمنية.

وأكّد أن منظمة التعاون الإسلامي ترحب بالإعلان عن استيفاء الخطط العسكرية والأمنية اللازمة كافة لتنفيذ الشقين العسكري والأمني، والتأكيد على إعلان الحكومة المشكّلة فور اكتمال تنفيذ الشق العسكري، وفي غضون أسبوع.

وأشار "العثيمين"؛ إلى أن المملكة بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز رئيس القمة الإسلامية، وبقيادة سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان؛ حرصت من خلال إقناع طرفَي "اتفاق الرياض" بأهمية سرعة التنفيذ، على حقن دماء الشعب اليمني ومساعدته على إنهاء الأزمات الأمنية والسياسية والاقتصادية والإنسانية.