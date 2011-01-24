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شاهد.. أبرز رواد الرحلات في جولة استكشافية بـ"شفا الطائف"

تزامنًا مع موسم "الشتاء حولك".. بهدف التعرف على آثار وتراث المنطقة

لم تمنع برودة الطقس والانخفاض الشديد في درجات الحرارة، أكثر من 25 فردًا، من القيام برحلة استكشافية رياضية بوادي ذي غزال في الشفا السياحية بالطائف.

وجاءت تلك الرحلة متزامنةً مع موسم "الشتاء حولك"؛ حيث تجلت عزيمة أفراد الفِرَق المشاركة رغم برودة الطقس وشدة الرياح، ومع شروق الشمس قطعت السيارات الرياضية أرجاء الوديان، وشقت الطرق الوعرة وصعدت الجبال، وتسابقت مع الرياح، وانسابت مع المياه طوال النهار، بحضور بعض المهتمين والمرحّبين من أهالي منطقة الشفا الذين استعدوا بكرم الضيافة.

المستشار السياحي نايف الرواس، الرئيس السابق للجنة البلد بالمنطقة التاريخية، قدّم تعريفًا للفريق بالمساجد التاريخية والقصور القديمة والمباني الأثرية في الطائف، وانتهت الجولة للفِرَق بزيارة المطاعم والدكاكين الشعبية والمقاهي الثقافية؛ ومنها مقهى "هدكن" الثقافي؛ حيث قام الدكتور أحمد بن محفوظ بتعريف الفريق ببعض أهالي الطائف وأعيانهم وعاداتهم وأبرز القصص القديمة.

وقام شباب المنطقة التاريخية (حي البلد) بتقديم كرم الضيافة الطائفي.

يشار إلى أن تنسيق الرحلة تم عن طريق بعض من مشرفي الفِرَق الرياضية والشبابية، وهم الكابتن حمزة القاضي قائد فريق طرق وعرة، والكابتن محمد عيد الغامدي المشرف على فريق ساعد للبحث والإنقاذ في منطقة مكة المكرمة، وتحديدًا مع المستشار السياحي نايف الرواس لتجهيز الرحلة المكونة من أبرز رواد الرحلات الاستكشافية والرياضية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. أبرز رواد الرحلات في جولة استكشافية بـ"شفا الطائف"
سبق

لم تمنع برودة الطقس والانخفاض الشديد في درجات الحرارة، أكثر من 25 فردًا، من القيام برحلة استكشافية رياضية بوادي ذي غزال في الشفا السياحية بالطائف.

وجاءت تلك الرحلة متزامنةً مع موسم "الشتاء حولك"؛ حيث تجلت عزيمة أفراد الفِرَق المشاركة رغم برودة الطقس وشدة الرياح، ومع شروق الشمس قطعت السيارات الرياضية أرجاء الوديان، وشقت الطرق الوعرة وصعدت الجبال، وتسابقت مع الرياح، وانسابت مع المياه طوال النهار، بحضور بعض المهتمين والمرحّبين من أهالي منطقة الشفا الذين استعدوا بكرم الضيافة.

المستشار السياحي نايف الرواس، الرئيس السابق للجنة البلد بالمنطقة التاريخية، قدّم تعريفًا للفريق بالمساجد التاريخية والقصور القديمة والمباني الأثرية في الطائف، وانتهت الجولة للفِرَق بزيارة المطاعم والدكاكين الشعبية والمقاهي الثقافية؛ ومنها مقهى "هدكن" الثقافي؛ حيث قام الدكتور أحمد بن محفوظ بتعريف الفريق ببعض أهالي الطائف وأعيانهم وعاداتهم وأبرز القصص القديمة.

وقام شباب المنطقة التاريخية (حي البلد) بتقديم كرم الضيافة الطائفي.

يشار إلى أن تنسيق الرحلة تم عن طريق بعض من مشرفي الفِرَق الرياضية والشبابية، وهم الكابتن حمزة القاضي قائد فريق طرق وعرة، والكابتن محمد عيد الغامدي المشرف على فريق ساعد للبحث والإنقاذ في منطقة مكة المكرمة، وتحديدًا مع المستشار السياحي نايف الرواس لتجهيز الرحلة المكونة من أبرز رواد الرحلات الاستكشافية والرياضية.

24 يناير 2021 - 11 جمادى الآخر 1442
12:24 PM

شاهد.. أبرز رواد الرحلات في جولة استكشافية بـ"شفا الطائف"

تزامنًا مع موسم "الشتاء حولك".. بهدف التعرف على آثار وتراث المنطقة

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فهد العتيبي - الطائف
3
3,496

لم تمنع برودة الطقس والانخفاض الشديد في درجات الحرارة، أكثر من 25 فردًا، من القيام برحلة استكشافية رياضية بوادي ذي غزال في الشفا السياحية بالطائف.

وجاءت تلك الرحلة متزامنةً مع موسم "الشتاء حولك"؛ حيث تجلت عزيمة أفراد الفِرَق المشاركة رغم برودة الطقس وشدة الرياح، ومع شروق الشمس قطعت السيارات الرياضية أرجاء الوديان، وشقت الطرق الوعرة وصعدت الجبال، وتسابقت مع الرياح، وانسابت مع المياه طوال النهار، بحضور بعض المهتمين والمرحّبين من أهالي منطقة الشفا الذين استعدوا بكرم الضيافة.

المستشار السياحي نايف الرواس، الرئيس السابق للجنة البلد بالمنطقة التاريخية، قدّم تعريفًا للفريق بالمساجد التاريخية والقصور القديمة والمباني الأثرية في الطائف، وانتهت الجولة للفِرَق بزيارة المطاعم والدكاكين الشعبية والمقاهي الثقافية؛ ومنها مقهى "هدكن" الثقافي؛ حيث قام الدكتور أحمد بن محفوظ بتعريف الفريق ببعض أهالي الطائف وأعيانهم وعاداتهم وأبرز القصص القديمة.

وقام شباب المنطقة التاريخية (حي البلد) بتقديم كرم الضيافة الطائفي.

يشار إلى أن تنسيق الرحلة تم عن طريق بعض من مشرفي الفِرَق الرياضية والشبابية، وهم الكابتن حمزة القاضي قائد فريق طرق وعرة، والكابتن محمد عيد الغامدي المشرف على فريق ساعد للبحث والإنقاذ في منطقة مكة المكرمة، وتحديدًا مع المستشار السياحي نايف الرواس لتجهيز الرحلة المكونة من أبرز رواد الرحلات الاستكشافية والرياضية.

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