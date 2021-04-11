ضبطت الفرق الرقابية المسائية لأمانة منطقة عسير بقيادة رئيسها عبدالله الدهمشي ومتابعة مباشرة من الأمين الدكتور وليد الحميدي مستودعًا للمواد الغذائية خالف الاشتراطات الصحية. وقال أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي إن الفرق الرقابية المسائية ضبطت بمساندة الجهات الأمنية أحد المستودعات الغذائية وصادرت أكثر من 14 ألف كجم من الأغذية الفاسدة والتالفة، إضافةً إلى عددٍ من المخالفات المتنوعة منها عدم وجود رخصة نظامية وشهادات صحية للعاملين، وسوء الحفظ والنقل والتخزين، وظهور علامات التلف والفساد للمواد الغذائية مجهولة التكوين، وغياب الالتزام بالإجراءات الاحترازية. وأضاف "الحميدي" أنه تم تطبيق العقوبات النظامية في حدها الأعلى على المستودع وإغلاقه واستكمال بقية الإجراءات، مؤكدًا تكثيف الجولات الرقابية خلال هذه الفترة تزامنًا مع قرب دخول شهر رمضان مع متابعة كل التدابير الوقائية التي تضمن سلامة المنتجات والحرص على تطبيق كل الاشتراطات اللازمة لضمان حفظ الأغذية بطريقة صحية وآمنة، مشددًا على أنه لا تهاون مع المخالفين حفاظًا على صحة الجميع والتأكد من تقديم غذاء آمن وصحي.

أمانة عسير تضبط مستودعًا يحوي أكثر من 14 طنًا من المواد الغذائية الفاسدة محمد طيران سبق 2021-04-11 ضبطت الفرق الرقابية المسائية لأمانة منطقة عسير بقيادة رئيسها عبدالله الدهمشي ومتابعة مباشرة من الأمين الدكتور وليد الحميدي مستودعًا للمواد الغذائية خالف الاشتراطات الصحية.



وقال أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي إن الفرق الرقابية المسائية ضبطت بمساندة الجهات الأمنية أحد المستودعات الغذائية وصادرت أكثر من 14 ألف كجم من الأغذية الفاسدة والتالفة، إضافةً إلى عددٍ من المخالفات المتنوعة منها عدم وجود رخصة نظامية وشهادات صحية للعاملين، وسوء الحفظ والنقل والتخزين، وظهور علامات التلف والفساد للمواد الغذائية مجهولة التكوين، وغياب الالتزام بالإجراءات الاحترازية.



وأضاف "الحميدي" أنه تم تطبيق العقوبات النظامية في حدها الأعلى على المستودع وإغلاقه واستكمال بقية الإجراءات، مؤكدًا تكثيف الجولات الرقابية خلال هذه الفترة تزامنًا مع قرب دخول شهر رمضان مع متابعة كل التدابير الوقائية التي تضمن سلامة المنتجات والحرص على تطبيق كل الاشتراطات اللازمة لضمان حفظ الأغذية بطريقة صحية وآمنة، مشددًا على أنه لا تهاون مع المخالفين حفاظًا على صحة الجميع والتأكد من تقديم غذاء آمن وصحي.

11 إبريل 2021 - 29 شعبان 1442 12:33 AM

أمانة عسير تضبط مستودعًا يحوي أكثر من 14 طنًا من المواد الغذائية الفاسدة "الحميدي": تم تطبيق العقوبات النظامية في حدها الأعلى على المستودع وإغلاقه





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ضبطت الفرق الرقابية المسائية لأمانة منطقة عسير بقيادة رئيسها عبدالله الدهمشي ومتابعة مباشرة من الأمين الدكتور وليد الحميدي مستودعًا للمواد الغذائية خالف الاشتراطات الصحية.



وقال أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي إن الفرق الرقابية المسائية ضبطت بمساندة الجهات الأمنية أحد المستودعات الغذائية وصادرت أكثر من 14 ألف كجم من الأغذية الفاسدة والتالفة، إضافةً إلى عددٍ من المخالفات المتنوعة منها عدم وجود رخصة نظامية وشهادات صحية للعاملين، وسوء الحفظ والنقل والتخزين، وظهور علامات التلف والفساد للمواد الغذائية مجهولة التكوين، وغياب الالتزام بالإجراءات الاحترازية.



وأضاف "الحميدي" أنه تم تطبيق العقوبات النظامية في حدها الأعلى على المستودع وإغلاقه واستكمال بقية الإجراءات، مؤكدًا تكثيف الجولات الرقابية خلال هذه الفترة تزامنًا مع قرب دخول شهر رمضان مع متابعة كل التدابير الوقائية التي تضمن سلامة المنتجات والحرص على تطبيق كل الاشتراطات اللازمة لضمان حفظ الأغذية بطريقة صحية وآمنة، مشددًا على أنه لا تهاون مع المخالفين حفاظًا على صحة الجميع والتأكد من تقديم غذاء آمن وصحي.