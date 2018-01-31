سعودية تروي كيف بدّد "وصول" هاجس وسيلة النقل لديها.. هنا التسجيل

تحسينات على البرنامج لخدمة أكبر عدد من المتقدمات مستوفيات الشروط

استطاعت موظفة سعودية في إحدى منشآت القطاع الخاص التغلب على تحديات وسيلة النقل إلى مقرّ عملها، وذلك بعد التسجيل والاستفادة من برنامج دعم نقل المرأة العاملة "وصول" التابع لصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف".

وتحدثت تهاني سعود المقبل المدير التنفيذي للإعلام الجديد في إحدى الشركات المتخصصة في التسويق، عن تجربة تسجيلها واستفادتها من البرنامج لنحو عام وحتى الآن، مبينةً أن معاناتها مع وسيلة النقل تبددت -بعد توفيق الله- من لحظة تسجيلها في البرنامج، بعد أن عرفت عنه من قبل زميلاتها الموظفات في منشآت أخرى.

وقالت "المقبل": إن خطوات ومراحل واشتراطات التسجيل في البرنامج يسيرة، وبالإمكان توفير متطلباتها إلكترونياً، لافتةً إلى أنه لم تواجهها أي مشاكل تقنية وخلافة أثناء عملية التسجيل، مشيرةً إلى أن توفر وتأمين وسيلة النقل بعد الموافقة على طلبها من قبل إدارة البرنامج حقق لها العطاء والتميز والاستمرارية في العمل، كما ساهم في استقرارها وظيفياً.

ودعت العاملات السعوديات الموظفات في منشآت القطاع الخاص، إلى المبادرة والتسجيل في برنامج "وصول"، والاستفادة منه من خلال تأمين خدمة المواصلات من وإلى مقر العمل بواسطة شركات توجيه مركبات الأجرة الخاصة عبر التطبيقات الذكية المرخصة.

يشار إلى أن "هدف" أجرى في وقت سابق، تحسينات على البرنامج بهدف استفادة أكبر عدد من المتقدمات، وتيسير وتسهيل إجراءات التسجيل، في ظل دعم الصندوق لتمكين المرأة السعودية الموظفة في القطاع الخاص.

واشتملت التحسينات، رفع سقف الدعم المالي للمستفيدات من (وصول) إلى 1100 ريال بدلاً من 800 ريال شهرياً، ووفقاً للآلية الجديدة للبرنامج فإنه بمقدور المسجلات المستوفيات للشروط، الاستفادة من الدعم عبر خصم 80% من تكلفة كل رحلة بعد رفع الحد الأعلى إلى 1100 ريال في الشهر للمستفيدات بأجر شهري 6000 فأقل، وبحد أعلى 800 ريال في الشهر للمستفيدات اللواتي تتراوح أجورهن الشهرية بين 6001 إلى 8000 ريال، كما تم تمديد فترة الاستفادة من البرنامج إلى 24 شهرا بدلاً من 12 شهراً.

ويغطي برنامج "وصول" 13 منطقة، هي: الرياض، ومكة المكرمة، والمنطقة الشرقية، والمدينة المنورة، وتبوك، وعسير، والقصيم، وحائل، وجازان، والحدود الشمالية، ونجران، والجوف، والباحة، ويمكن للمرأة العاملة في القطاع الخاص المستوفية للشروط التسجيل في برنامج "وصول" من خلال الرابط: http://wusool.sa.