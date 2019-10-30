وقالت الهيئة في تغريدة لها اليوم: تهيئ إدارة السجن للمحبوس ما يمكّنه من الوفاء بديونه أو تسويتها.

أفادت هيئة حقوق الإنسان، بأن الحبس التنفيذي ينفذ بمعزل عن المسجونين في القضايا الجزائية.

"حقوق الإنسان": الحبس التنفيذي ينفذ بمعزل عن المسجونين الجنائيين صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-10-30 أفادت هيئة حقوق الإنسان، بأن الحبس التنفيذي ينفذ بمعزل عن المسجونين في القضايا الجزائية. وقالت الهيئة في تغريدة لها اليوم: تهيئ إدارة السجن للمحبوس ما يمكّنه من الوفاء بديونه أو تسويتها.

30 أكتوبر 2019 - 2 ربيع الأول 1441 01:35 PM

"حقوق الإنسان": الحبس التنفيذي ينفذ بمعزل عن المسجونين الجنائيين أكّدت ضرورة توفير إدارة السجن ما يمكّن المحبوس من تسوية ديونه





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أفادت هيئة حقوق الإنسان، بأن الحبس التنفيذي ينفذ بمعزل عن المسجونين في القضايا الجزائية.

وقالت الهيئة في تغريدة لها اليوم: تهيئ إدارة السجن للمحبوس ما يمكّنه من الوفاء بديونه أو تسويتها.