"حقوق الإنسان": الحبس التنفيذي ينفذ بمعزل عن المسجونين الجنائيين

أفادت هيئة حقوق الإنسان، بأن الحبس التنفيذي ينفذ بمعزل عن المسجونين في القضايا الجزائية.
وقالت الهيئة في تغريدة لها اليوم: تهيئ إدارة السجن للمحبوس ما يمكّنه من الوفاء بديونه أو تسويتها.
أفادت هيئة حقوق الإنسان، بأن الحبس التنفيذي ينفذ بمعزل عن المسجونين في القضايا الجزائية.
وقالت الهيئة في تغريدة لها اليوم: تهيئ إدارة السجن للمحبوس ما يمكّنه من الوفاء بديونه أو تسويتها.حقوق الإنسان هيئة حقوق الإنسان الحبس التنفيذي
أفادت هيئة حقوق الإنسان، بأن الحبس التنفيذي ينفذ بمعزل عن المسجونين في القضايا الجزائية.
وقالت الهيئة في تغريدة لها اليوم: تهيئ إدارة السجن للمحبوس ما يمكّنه من الوفاء بديونه أو تسويتها.
أفادت هيئة حقوق الإنسان، بأن الحبس التنفيذي ينفذ بمعزل عن المسجونين في القضايا الجزائية.
وقالت الهيئة في تغريدة لها اليوم: تهيئ إدارة السجن للمحبوس ما يمكّنه من الوفاء بديونه أو تسويتها.