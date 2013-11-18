النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الثقافة" تصدر قرارات ابتعاث للدفعة الـ5 من طلاب وطالبات "الابتعاث الثقافي"

شملت 78 سعوديًّا وسعودية

أعلنت وزارة الثقافة اليوم عن إصدار قرارات ابتعاث للدفعة الخامسة من طلبة وطالبات برنامج الابتعاث الثقافي، التي شملت 78 طالبًا وطالبة سعوديين، توزعوا على 76 في مسار الحاصلين على قبول مسبق، و2 من الدارسين على حسابهم الخاص وتم إلحاقهم بالبعثة، وبلغت نسبة الطلاب بينهم 45% ونسبة الطالبات 55%, فيما جاءت نسبة الدارسين منهم لدرجة البكالوريوس 62% ونسبة 37% لدرجة الماجستير و%1 لدرجة الدكتوراه.

وتنوعت تخصصات طلبة وطالبات الدفعة الخامسة بين فنون الطهي، وصناعة الأفلام، وفنون العمارة، والآداب واللغات واللغويات، والفنون البصرية، والمكتبات والمتاحف، وعلم الآثار، والتصميم والمسرح.

وتشمل الجهات التي سيدرسون فيها قائمة من المعاهد والجامعات العالمية المرموقة، من بينها: معهد الطهي بأمريكا، كلية بيركبيك "جامعة لندن"، مدرسة مانشستر للفنون المعمارية، جامعة أستراليا الوطنية، جامعة ولاية ميشيغان الأمريكية، كلية رويال هولواي "جامعة لندن"، وأكاديمية لوكوردن بلو، وكلية الملكة ماري "جامعة لندن".

وتأتي هذه الدفعة بعد إصدار وزارة الثقافة في وقتٍ سابق قرارات ابتعاث لأربع دفعات، تمثلت في صدور قرار بابتعاث 79 طالباً وطالبة للدفعة الأولى، و 149 طالباً وطالبة في الدفعة الثانية، و54 طالباً وطالبة في الدفعة الثالثة، و77 طالباً وطالبة في الدفعة الرابعة، ليصبح مجموع قرارات الابتعاث الصادرة حتى الآن في الدفعات الخمس 437 طالباً وطالبة سيدرسون تخصصات فنية وثقافية في جامعات ومعاهد عالمية، ضمن برنامج الابتعاث الثقافي الذي يعد الأول من نوعه في تاريخ المملكة، والذي تهدف الوزارة من خلاله إلى سد الاحتياج الذي يتطلّبه سوق العمل للكوادر والمواهب الوطنية المؤهلة في التخصصات الفنية والثقافية.

وزارة الثقافة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الثقافة" تصدر قرارات ابتعاث للدفعة الـ5 من طلاب وطالبات "الابتعاث الثقافي"
سبق

أعلنت وزارة الثقافة اليوم عن إصدار قرارات ابتعاث للدفعة الخامسة من طلبة وطالبات برنامج الابتعاث الثقافي، التي شملت 78 طالبًا وطالبة سعوديين، توزعوا على 76 في مسار الحاصلين على قبول مسبق، و2 من الدارسين على حسابهم الخاص وتم إلحاقهم بالبعثة، وبلغت نسبة الطلاب بينهم 45% ونسبة الطالبات 55%, فيما جاءت نسبة الدارسين منهم لدرجة البكالوريوس 62% ونسبة 37% لدرجة الماجستير و%1 لدرجة الدكتوراه.

وتنوعت تخصصات طلبة وطالبات الدفعة الخامسة بين فنون الطهي، وصناعة الأفلام، وفنون العمارة، والآداب واللغات واللغويات، والفنون البصرية، والمكتبات والمتاحف، وعلم الآثار، والتصميم والمسرح.

وتشمل الجهات التي سيدرسون فيها قائمة من المعاهد والجامعات العالمية المرموقة، من بينها: معهد الطهي بأمريكا، كلية بيركبيك "جامعة لندن"، مدرسة مانشستر للفنون المعمارية، جامعة أستراليا الوطنية، جامعة ولاية ميشيغان الأمريكية، كلية رويال هولواي "جامعة لندن"، وأكاديمية لوكوردن بلو، وكلية الملكة ماري "جامعة لندن".

وتأتي هذه الدفعة بعد إصدار وزارة الثقافة في وقتٍ سابق قرارات ابتعاث لأربع دفعات، تمثلت في صدور قرار بابتعاث 79 طالباً وطالبة للدفعة الأولى، و 149 طالباً وطالبة في الدفعة الثانية، و54 طالباً وطالبة في الدفعة الثالثة، و77 طالباً وطالبة في الدفعة الرابعة، ليصبح مجموع قرارات الابتعاث الصادرة حتى الآن في الدفعات الخمس 437 طالباً وطالبة سيدرسون تخصصات فنية وثقافية في جامعات ومعاهد عالمية، ضمن برنامج الابتعاث الثقافي الذي يعد الأول من نوعه في تاريخ المملكة، والذي تهدف الوزارة من خلاله إلى سد الاحتياج الذي يتطلّبه سوق العمل للكوادر والمواهب الوطنية المؤهلة في التخصصات الفنية والثقافية.

18 نوفمبر 2021 - 13 ربيع الآخر 1443
09:32 PM

"الثقافة" تصدر قرارات ابتعاث للدفعة الـ5 من طلاب وطالبات "الابتعاث الثقافي"

شملت 78 سعوديًّا وسعودية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
136

أعلنت وزارة الثقافة اليوم عن إصدار قرارات ابتعاث للدفعة الخامسة من طلبة وطالبات برنامج الابتعاث الثقافي، التي شملت 78 طالبًا وطالبة سعوديين، توزعوا على 76 في مسار الحاصلين على قبول مسبق، و2 من الدارسين على حسابهم الخاص وتم إلحاقهم بالبعثة، وبلغت نسبة الطلاب بينهم 45% ونسبة الطالبات 55%, فيما جاءت نسبة الدارسين منهم لدرجة البكالوريوس 62% ونسبة 37% لدرجة الماجستير و%1 لدرجة الدكتوراه.

وتنوعت تخصصات طلبة وطالبات الدفعة الخامسة بين فنون الطهي، وصناعة الأفلام، وفنون العمارة، والآداب واللغات واللغويات، والفنون البصرية، والمكتبات والمتاحف، وعلم الآثار، والتصميم والمسرح.

وتشمل الجهات التي سيدرسون فيها قائمة من المعاهد والجامعات العالمية المرموقة، من بينها: معهد الطهي بأمريكا، كلية بيركبيك "جامعة لندن"، مدرسة مانشستر للفنون المعمارية، جامعة أستراليا الوطنية، جامعة ولاية ميشيغان الأمريكية، كلية رويال هولواي "جامعة لندن"، وأكاديمية لوكوردن بلو، وكلية الملكة ماري "جامعة لندن".

وتأتي هذه الدفعة بعد إصدار وزارة الثقافة في وقتٍ سابق قرارات ابتعاث لأربع دفعات، تمثلت في صدور قرار بابتعاث 79 طالباً وطالبة للدفعة الأولى، و 149 طالباً وطالبة في الدفعة الثانية، و54 طالباً وطالبة في الدفعة الثالثة، و77 طالباً وطالبة في الدفعة الرابعة، ليصبح مجموع قرارات الابتعاث الصادرة حتى الآن في الدفعات الخمس 437 طالباً وطالبة سيدرسون تخصصات فنية وثقافية في جامعات ومعاهد عالمية، ضمن برنامج الابتعاث الثقافي الذي يعد الأول من نوعه في تاريخ المملكة، والذي تهدف الوزارة من خلاله إلى سد الاحتياج الذي يتطلّبه سوق العمل للكوادر والمواهب الوطنية المؤهلة في التخصصات الفنية والثقافية.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,628
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,220
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,193
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,240

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

اعتبر زميلتك في العمل أختك

اعتبر زميلتك في العمل أختك

حسن آل عمير
الرفض بمنطق

الرفض بمنطق

مها الجبر
إجازة مطولة.. وماذا بعد؟

إجازة مطولة.. وماذا بعد؟

ماجد الحربي
ريادة سعودية في الاهتمام بقضايا البيئة

ريادة سعودية في الاهتمام بقضايا البيئة

ماجد آل حسنه
الحكمة في زمن الذكاء الاصطناعي

الحكمة في زمن الذكاء الاصطناعي

عبدالغني الشيخ
مواعيد المستشفيات وكبار السن.. حلول بديلة؟

مواعيد المستشفيات وكبار السن.. حلول بديلة؟

عبدالرحمن المرشد
العقول الشابة وبناء الوطن

العقول الشابة وبناء الوطن

عبدالمحسن الحارثي
(اسمي "لبنان العربي" ولا أريد أن أموت)

(اسمي "لبنان العربي" ولا أريد أن أموت)

سلمان بن حسين الحربي
المخالفات المرورية صعبة السـداد..!!

المخالفات المرورية صعبة السـداد..!!

محمد الصيعري
الحضور الوالدي.. هنا ولا مو هنا؟

الحضور الوالدي.. هنا ولا مو هنا؟

مها عبدالله الحقباني
إنجازات قائد استثنائي

إنجازات قائد استثنائي

ماجد البريكان
في معنى أن تكون حرًّا

في معنى أن تكون حرًّا

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة