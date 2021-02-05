وجه محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد، أمانة جدة بالتعاون مع الجهات الأمنية بإغلاق الواجهات البحرية الليلة احترازياً، بسبب تزاحم الزوار، وللحد من انتشار فيروس كورونا.
إغلاق الواجهات البحرية في جدة احترازياً
للحد من انتشار فيروس كورونا
وجه محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد، أمانة جدة بالتعاون مع الجهات الأمنية بإغلاق الواجهات البحرية الليلة احترازياً، بسبب تزاحم الزوار، وللحد من انتشار فيروس كورونا.جدة محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد الواجهة البحرية فيروس كورونا الجديد محافظة جدة
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إغلاق الواجهات البحرية في جدة احترازياًصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-02-05
05 فبراير 2021 - 23 جمادى الآخر 1442
11:05 PM
إغلاق الواجهات البحرية في جدة احترازياً
للحد من انتشار فيروس كورونا
وجه محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد، أمانة جدة بالتعاون مع الجهات الأمنية بإغلاق الواجهات البحرية الليلة احترازياً، بسبب تزاحم الزوار، وللحد من انتشار فيروس كورونا.
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