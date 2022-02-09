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تدشين مهرجان عبري وادي الدواسر.. غدًا

بمشاركة عدد من المستثمرين الزراعيين

يُدشن وكيل مُحافظة وادي الدواسر صالح بن سيف الرافع يوم غد مهرجان عبري وادي الدواسر الثالث 1443هـ، الذي سيقام بحديقة الولامين، بمشاركة عدد من المستثمرين الزراعيين في فاكهة العبري بأنواعه، من خلال عرض كل ما يتعلق بتلك الشجرة وتلك الفاكهة الموسمية التي تشتهر بها محافظة وادي الدواسر.

وقال مُدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة سهل بن سعد آل بوسباع: المهرجان يتضمن روزنامة من الفعاليات المتنوعة تشمل معرضاً للمنتوجات الزراعية بوادي الدواسر، ومسرحاً للطفل، وفقرات ترفيهية ستقام طيلة فترة المهرجان ولجميع شرائح المجتمع.

ودعا أهالي المحافظة إلى زيارة المهرجان والاستمتاع بالبرامج الترفيهية والفعاليات المقامة.

ويعد مهرجان عبري وادي الدواسر داعماً ومشجعاً للحركة الاقتصادية والسياحية بالمحافظة.

مهرجان عبري وادي الدواسر الثالث

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تدشين مهرجان عبري وادي الدواسر.. غدًا
سبق

يُدشن وكيل مُحافظة وادي الدواسر صالح بن سيف الرافع يوم غد مهرجان عبري وادي الدواسر الثالث 1443هـ، الذي سيقام بحديقة الولامين، بمشاركة عدد من المستثمرين الزراعيين في فاكهة العبري بأنواعه، من خلال عرض كل ما يتعلق بتلك الشجرة وتلك الفاكهة الموسمية التي تشتهر بها محافظة وادي الدواسر.

وقال مُدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة سهل بن سعد آل بوسباع: المهرجان يتضمن روزنامة من الفعاليات المتنوعة تشمل معرضاً للمنتوجات الزراعية بوادي الدواسر، ومسرحاً للطفل، وفقرات ترفيهية ستقام طيلة فترة المهرجان ولجميع شرائح المجتمع.

ودعا أهالي المحافظة إلى زيارة المهرجان والاستمتاع بالبرامج الترفيهية والفعاليات المقامة.

ويعد مهرجان عبري وادي الدواسر داعماً ومشجعاً للحركة الاقتصادية والسياحية بالمحافظة.

09 فبراير 2022 - 8 رجب 1443
12:55 PM

تدشين مهرجان عبري وادي الدواسر.. غدًا

بمشاركة عدد من المستثمرين الزراعيين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - وادي الدواسر
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يُدشن وكيل مُحافظة وادي الدواسر صالح بن سيف الرافع يوم غد مهرجان عبري وادي الدواسر الثالث 1443هـ، الذي سيقام بحديقة الولامين، بمشاركة عدد من المستثمرين الزراعيين في فاكهة العبري بأنواعه، من خلال عرض كل ما يتعلق بتلك الشجرة وتلك الفاكهة الموسمية التي تشتهر بها محافظة وادي الدواسر.

وقال مُدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة سهل بن سعد آل بوسباع: المهرجان يتضمن روزنامة من الفعاليات المتنوعة تشمل معرضاً للمنتوجات الزراعية بوادي الدواسر، ومسرحاً للطفل، وفقرات ترفيهية ستقام طيلة فترة المهرجان ولجميع شرائح المجتمع.

ودعا أهالي المحافظة إلى زيارة المهرجان والاستمتاع بالبرامج الترفيهية والفعاليات المقامة.

ويعد مهرجان عبري وادي الدواسر داعماً ومشجعاً للحركة الاقتصادية والسياحية بالمحافظة.

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