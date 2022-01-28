النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الدرعية" و"المدينة الإغريقية".. سمات مشتركة يتحدث عنها المؤرخون

المطلع على التاريخ يدرك أن مدينة الدرعية التي أسسها الأمير مانع المريدي في عام (850هـ/ 1446)، وهو الجد الثاني عشر للملك عبدالعزيز، تأسست بمفهوم دولة المدينة city state ، وهو مفهوم يوناني كلاسيكي، يعود إلى ما يقرب من خمسمائة سنة قبل الميلاد.

فقد كانت شبه جزيرة اليونان مشكَّلة من مدن ودول عدة، أبرزها: أثينا وإسبرطه ومقدونيا، وكانت كل واحدة من هذه المدن تشكِّل كيانًا سياسيًّا مستقلاً، وربما قامت بينها الحروب والنزاعات؛ فالمدينة الإغريقية كناية عن دويلة صغيرة مستقلة، نواتها مدينة، وتتبعها القرى المجاورة لها، وتحيط بها أراضي الفلاحة والريف والمراعي، وقد تحصنها الأسوار المنيعة؛ بمعنى أنها ليست مجرد تجمُّع عمراني، وإنما كيان يشكِّل وحدة سياسية، تمارس حكومتها السيادة الكاملة على أراضيها وما جاورها.

ومن هنا فالزائر لمدينة الدرعية يلاحظ أنها مدينة متوسطة الحجم بمفهوم المدن تلك الأيام، ولها مركز حضري، يتألف من نسبة كبيرة من السكان، ومكتفية ذاتيًّا من الناحية الاقتصادية لوقوعها على مفترق طرق تجارية، ولكونها منطقة زراعية نظرًا لوقوعها على وادي حنيفة؛ فتكثر فيها المزارع التي يفيض إنتاجها عن حاجة سكانها؛ فيقومون بتصديرها للمدن الأخرى في منطقة نجد، مثل العيينة وحريملاء وغيرهما. وتولى مانع المريدي وأبناؤه وأحفاده من بعده حكم "الدرعية"، وتوفير أسباب الحماية، وممارسة التجارة والسيطرة على الطرق التجارية لتأمين أسباب العيش لسكانها.

ولدولة المدينة تاريخ عريق في الجزيرة العربية؛ إذ كانت يثرب في بداية هجرة الرسول -صلى الله عليه وسلم- إليها مثالاً واضحًا لدولة المدينة.

وحين نتأمل في الموقع الجغرافي لمدينة الدرعية يتضح لنا أنه موقع استراتيجي لعاصمة دولة كبرى. ومن أبرز المقومات لذلك وقوعها على واحد من أهم الأودية في نجد، هو وادي حنيفة، عدا أنها تقع على أحد أهم الطرق التجارية القديمة، ذلك الطريق الذي تعد الدرعية في قلبه، ويأتي من جنوب شبه الجزيرة العربية مرورًا بنجران، ثم يتجه شمالاً إلى اليمامة ثم الدرعية؛ إذ يتجه إلى الشمال نحو دومة الجندل، وإلى الشرق نحو العراق، وإلى الغرب نحو الحجاز.

ويُعدُّ هذا الطريق طريق الحجاج القادمين من فارس والعراق ووسط آسيا، الذين كانوا يواصلون سيرهم عبر الدرعية إلى مكة المكرمة. وازدادت أهمية هذا الطريق بعد قيام إدارة الدرعية على يد مانع المريدي الذي سعى وأبناؤه وأحفاده إلى تأمينه وخدمته.

وبتأسيس الإمام محمد بن سعود للدولة السعودية الأولى أصبح هذا الطريق من أبرز الطرق التي تمرُّ بها قوافل التجارة والحج نتيجة لسياسة الإمام محمد بن سعود بتأمين هذا الطريق، والارتباط بعلاقات مع القبائل التي يمر من خلال مناطقها، والاتفاق معها على ضبط الأمن وتقديم الخدمة اللازمة للمستفيدين منه.

يوم التأسيس الدرعية الإمام محمد بن سعود الدولة السعودية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الدرعية" و"المدينة الإغريقية".. سمات مشتركة يتحدث عنها المؤرخون
سبق

المطلع على التاريخ يدرك أن مدينة الدرعية التي أسسها الأمير مانع المريدي في عام (850هـ/ 1446)، وهو الجد الثاني عشر للملك عبدالعزيز، تأسست بمفهوم دولة المدينة city state ، وهو مفهوم يوناني كلاسيكي، يعود إلى ما يقرب من خمسمائة سنة قبل الميلاد.

فقد كانت شبه جزيرة اليونان مشكَّلة من مدن ودول عدة، أبرزها: أثينا وإسبرطه ومقدونيا، وكانت كل واحدة من هذه المدن تشكِّل كيانًا سياسيًّا مستقلاً، وربما قامت بينها الحروب والنزاعات؛ فالمدينة الإغريقية كناية عن دويلة صغيرة مستقلة، نواتها مدينة، وتتبعها القرى المجاورة لها، وتحيط بها أراضي الفلاحة والريف والمراعي، وقد تحصنها الأسوار المنيعة؛ بمعنى أنها ليست مجرد تجمُّع عمراني، وإنما كيان يشكِّل وحدة سياسية، تمارس حكومتها السيادة الكاملة على أراضيها وما جاورها.

ومن هنا فالزائر لمدينة الدرعية يلاحظ أنها مدينة متوسطة الحجم بمفهوم المدن تلك الأيام، ولها مركز حضري، يتألف من نسبة كبيرة من السكان، ومكتفية ذاتيًّا من الناحية الاقتصادية لوقوعها على مفترق طرق تجارية، ولكونها منطقة زراعية نظرًا لوقوعها على وادي حنيفة؛ فتكثر فيها المزارع التي يفيض إنتاجها عن حاجة سكانها؛ فيقومون بتصديرها للمدن الأخرى في منطقة نجد، مثل العيينة وحريملاء وغيرهما. وتولى مانع المريدي وأبناؤه وأحفاده من بعده حكم "الدرعية"، وتوفير أسباب الحماية، وممارسة التجارة والسيطرة على الطرق التجارية لتأمين أسباب العيش لسكانها.

ولدولة المدينة تاريخ عريق في الجزيرة العربية؛ إذ كانت يثرب في بداية هجرة الرسول -صلى الله عليه وسلم- إليها مثالاً واضحًا لدولة المدينة.

وحين نتأمل في الموقع الجغرافي لمدينة الدرعية يتضح لنا أنه موقع استراتيجي لعاصمة دولة كبرى. ومن أبرز المقومات لذلك وقوعها على واحد من أهم الأودية في نجد، هو وادي حنيفة، عدا أنها تقع على أحد أهم الطرق التجارية القديمة، ذلك الطريق الذي تعد الدرعية في قلبه، ويأتي من جنوب شبه الجزيرة العربية مرورًا بنجران، ثم يتجه شمالاً إلى اليمامة ثم الدرعية؛ إذ يتجه إلى الشمال نحو دومة الجندل، وإلى الشرق نحو العراق، وإلى الغرب نحو الحجاز.

ويُعدُّ هذا الطريق طريق الحجاج القادمين من فارس والعراق ووسط آسيا، الذين كانوا يواصلون سيرهم عبر الدرعية إلى مكة المكرمة. وازدادت أهمية هذا الطريق بعد قيام إدارة الدرعية على يد مانع المريدي الذي سعى وأبناؤه وأحفاده إلى تأمينه وخدمته.

وبتأسيس الإمام محمد بن سعود للدولة السعودية الأولى أصبح هذا الطريق من أبرز الطرق التي تمرُّ بها قوافل التجارة والحج نتيجة لسياسة الإمام محمد بن سعود بتأمين هذا الطريق، والارتباط بعلاقات مع القبائل التي يمر من خلال مناطقها، والاتفاق معها على ضبط الأمن وتقديم الخدمة اللازمة للمستفيدين منه.

28 يناير 2022 - 25 جمادى الآخر 1443
09:12 PM
اخر تعديل
29 يناير 2022 - 26 جمادى الآخر 1443
01:17 AM

"الدرعية" و"المدينة الإغريقية".. سمات مشتركة يتحدث عنها المؤرخون

A A A
بدر الجبل - تبوك
1
852

المطلع على التاريخ يدرك أن مدينة الدرعية التي أسسها الأمير مانع المريدي في عام (850هـ/ 1446)، وهو الجد الثاني عشر للملك عبدالعزيز، تأسست بمفهوم دولة المدينة city state ، وهو مفهوم يوناني كلاسيكي، يعود إلى ما يقرب من خمسمائة سنة قبل الميلاد.

فقد كانت شبه جزيرة اليونان مشكَّلة من مدن ودول عدة، أبرزها: أثينا وإسبرطه ومقدونيا، وكانت كل واحدة من هذه المدن تشكِّل كيانًا سياسيًّا مستقلاً، وربما قامت بينها الحروب والنزاعات؛ فالمدينة الإغريقية كناية عن دويلة صغيرة مستقلة، نواتها مدينة، وتتبعها القرى المجاورة لها، وتحيط بها أراضي الفلاحة والريف والمراعي، وقد تحصنها الأسوار المنيعة؛ بمعنى أنها ليست مجرد تجمُّع عمراني، وإنما كيان يشكِّل وحدة سياسية، تمارس حكومتها السيادة الكاملة على أراضيها وما جاورها.

ومن هنا فالزائر لمدينة الدرعية يلاحظ أنها مدينة متوسطة الحجم بمفهوم المدن تلك الأيام، ولها مركز حضري، يتألف من نسبة كبيرة من السكان، ومكتفية ذاتيًّا من الناحية الاقتصادية لوقوعها على مفترق طرق تجارية، ولكونها منطقة زراعية نظرًا لوقوعها على وادي حنيفة؛ فتكثر فيها المزارع التي يفيض إنتاجها عن حاجة سكانها؛ فيقومون بتصديرها للمدن الأخرى في منطقة نجد، مثل العيينة وحريملاء وغيرهما. وتولى مانع المريدي وأبناؤه وأحفاده من بعده حكم "الدرعية"، وتوفير أسباب الحماية، وممارسة التجارة والسيطرة على الطرق التجارية لتأمين أسباب العيش لسكانها.

ولدولة المدينة تاريخ عريق في الجزيرة العربية؛ إذ كانت يثرب في بداية هجرة الرسول -صلى الله عليه وسلم- إليها مثالاً واضحًا لدولة المدينة.

وحين نتأمل في الموقع الجغرافي لمدينة الدرعية يتضح لنا أنه موقع استراتيجي لعاصمة دولة كبرى. ومن أبرز المقومات لذلك وقوعها على واحد من أهم الأودية في نجد، هو وادي حنيفة، عدا أنها تقع على أحد أهم الطرق التجارية القديمة، ذلك الطريق الذي تعد الدرعية في قلبه، ويأتي من جنوب شبه الجزيرة العربية مرورًا بنجران، ثم يتجه شمالاً إلى اليمامة ثم الدرعية؛ إذ يتجه إلى الشمال نحو دومة الجندل، وإلى الشرق نحو العراق، وإلى الغرب نحو الحجاز.

ويُعدُّ هذا الطريق طريق الحجاج القادمين من فارس والعراق ووسط آسيا، الذين كانوا يواصلون سيرهم عبر الدرعية إلى مكة المكرمة. وازدادت أهمية هذا الطريق بعد قيام إدارة الدرعية على يد مانع المريدي الذي سعى وأبناؤه وأحفاده إلى تأمينه وخدمته.

وبتأسيس الإمام محمد بن سعود للدولة السعودية الأولى أصبح هذا الطريق من أبرز الطرق التي تمرُّ بها قوافل التجارة والحج نتيجة لسياسة الإمام محمد بن سعود بتأمين هذا الطريق، والارتباط بعلاقات مع القبائل التي يمر من خلال مناطقها، والاتفاق معها على ضبط الأمن وتقديم الخدمة اللازمة للمستفيدين منه.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,998
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,768
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,932
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,773

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الأمن العقاري وعملة الصكوك

الأمن العقاري وعملة الصكوك

عايد الهرفي
في ذكرى التأسيس الأول للدولة السعودية.. المملكة عمق تاريخي ممتد لثلاثة قرون

في ذكرى التأسيس الأول للدولة السعودية.. المملكة عمق تاريخي ممتد لثلاثة قرون

سعد بن عبدالله آل حماد
حتى لا تخسر

حتى لا تخسر

مها الجبر
الإنتاجية.. وإدارة المهام اليومية

الإنتاجية.. وإدارة المهام اليومية

نسيم الصريصري
جمعية خيرية لنقل المرضى

جمعية خيرية لنقل المرضى

عبدالرحمن المرشد
الحاجة أُم الفضائل!!

الحاجة أُم الفضائل!!

عبدالمحسن الحارثي
نجاح التعداد السكاني واجب وطني وأخلاقي

نجاح التعداد السكاني واجب وطني وأخلاقي

علي آل شرمة
الرياض.. صخب إيجابي وحراك لا يهدأ

الرياض.. صخب إيجابي وحراك لا يهدأ

ماجد آل حسنه
ابتسامة فرح وابتسامة عزاء..!!

ابتسامة فرح وابتسامة عزاء..!!

ماجد الحربي
فحص كورونا وابتزاز المستشفيات الخاصة..!!

فحص كورونا وابتزاز المستشفيات الخاصة..!!

عبدالرحمن المرشد
القيم الشخصية وتشكيل المصير

القيم الشخصية وتشكيل المصير

نسيم الصريصري
لماذا تقاعس بعض الدعاة؟

لماذا تقاعس بعض الدعاة؟

حسن آل عمير

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة