عبدالقادر بن صالح رئيساً مؤقتاً للجزائر

البرلمان عيّنه عقب إثبات شغور المنصب

اختار البرلمان الجزائري، اليوم الثلاثاء، رئيس مجلس الأمة عبدالقادر بن صالح؛ رئيساً مؤقتاً للبلاد.

وكان البرلمان الجزائري، في وقتٍ سابق، اليوم، قد ثبّت في أثناء الجلسة التي عقدها الشغور النهائي لمنصب الرئيس.

وبدأ البرلمان بالتصويت في أثناء جلسته المنعقدة من أجل إثبات شغور منصب الرئيس، وقال رئيس "مجلس الأمة"، إن الجلسة ستخصّص فقط لتثبيت شغور منصب الرئيس.

وكان البرلمان الجزائري قد اجتمع للمصادقة على إثبات الشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية، وإفساح المجال أمام مرحلة انتقالية لمدة قصيرة، يتم خلالها تنظيم انتخابات واختيار رئيس جديد للبلاد.