النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بالفيديو.. شاحنة تحطّم واجهة مطعم وسط تشجيع المارة

شجّع حشد من المارة سائق شاحنة على تحطيم واجهة زجاجية لمطعم وجبات سريعة، حسب صحيفة "الديلى ميل" البريطانية.

وجاء الهجوم الانتقامي الذي تكرر لثلاث مرات بعد مواجهة بين السائق وصاحب المتجر؛ بسبب مكان إيقاف السيارات أمام المتجر، والذي وقع قبل الحادث.

وقالت الشرطة: إن الهجوم ربما كان متعمداً؛ بسبب مشكلة بين صاحب المطعم ومجموعة كانت موجودة في الشارع بمدينة ستوكبورت البريطانية.

كما اصطدمت الشاحنة بسيارة تعبر أمامها أيضاً خلال الحادث، وقدرت أضرار المتجر بثلاثة آلاف جنيه إسترليني.

الرئيسية/ محطات

اعلان
بالفيديو.. شاحنة تحطّم واجهة مطعم وسط تشجيع المارة
سبق

شجّع حشد من المارة سائق شاحنة على تحطيم واجهة زجاجية لمطعم وجبات سريعة، حسب صحيفة "الديلى ميل" البريطانية.

وجاء الهجوم الانتقامي الذي تكرر لثلاث مرات بعد مواجهة بين السائق وصاحب المتجر؛ بسبب مكان إيقاف السيارات أمام المتجر، والذي وقع قبل الحادث.

وقالت الشرطة: إن الهجوم ربما كان متعمداً؛ بسبب مشكلة بين صاحب المطعم ومجموعة كانت موجودة في الشارع بمدينة ستوكبورت البريطانية.

كما اصطدمت الشاحنة بسيارة تعبر أمامها أيضاً خلال الحادث، وقدرت أضرار المتجر بثلاثة آلاف جنيه إسترليني.

30 يونيو 2018 - 16 شوّال 1439
02:29 PM

بالفيديو.. شاحنة تحطّم واجهة مطعم وسط تشجيع المارة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
9,023

شجّع حشد من المارة سائق شاحنة على تحطيم واجهة زجاجية لمطعم وجبات سريعة، حسب صحيفة "الديلى ميل" البريطانية.

وجاء الهجوم الانتقامي الذي تكرر لثلاث مرات بعد مواجهة بين السائق وصاحب المتجر؛ بسبب مكان إيقاف السيارات أمام المتجر، والذي وقع قبل الحادث.

وقالت الشرطة: إن الهجوم ربما كان متعمداً؛ بسبب مشكلة بين صاحب المطعم ومجموعة كانت موجودة في الشارع بمدينة ستوكبورت البريطانية.

كما اصطدمت الشاحنة بسيارة تعبر أمامها أيضاً خلال الحادث، وقدرت أضرار المتجر بثلاثة آلاف جنيه إسترليني.

شارك برأيك
89
495

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
16,494
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
40,861
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
43,015
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
49,350

كاريكاتير

حقد الجزيرة على العرب

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

خالد بن سلمان.. سفير بدرجة "مناضل"
خالد بن سلمان.. سفير بدرجة "مناضل"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة