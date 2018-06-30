بالفيديو.. شاحنة تحطّم واجهة مطعم وسط تشجيع المارة

شجّع حشد من المارة سائق شاحنة على تحطيم واجهة زجاجية لمطعم وجبات سريعة، حسب صحيفة "الديلى ميل" البريطانية.

وجاء الهجوم الانتقامي الذي تكرر لثلاث مرات بعد مواجهة بين السائق وصاحب المتجر؛ بسبب مكان إيقاف السيارات أمام المتجر، والذي وقع قبل الحادث.

وقالت الشرطة: إن الهجوم ربما كان متعمداً؛ بسبب مشكلة بين صاحب المطعم ومجموعة كانت موجودة في الشارع بمدينة ستوكبورت البريطانية.

كما اصطدمت الشاحنة بسيارة تعبر أمامها أيضاً خلال الحادث، وقدرت أضرار المتجر بثلاثة آلاف جنيه إسترليني.