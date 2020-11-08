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يقترب من 40 ألفًا.. إيطاليا تسجّل رقمًا قياسيًّا في إصابات كورونا

إجمالي الإصابات بلغ 902490 والوفيات 41 ألفًا و63 شخصًا

سجَّلت إيطاليا 39 ألفًا و811 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و425 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة وهيئة الحماية المدنية الإيطالية أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 902490 إصابة، فيما وصل مجموع عدد الوفيات إلى 41 ألفًا و63 وفاة.

فيروس كورونا الجديد إيطاليا

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يقترب من 40 ألفًا.. إيطاليا تسجّل رقمًا قياسيًّا في إصابات كورونا
سبق

سجَّلت إيطاليا 39 ألفًا و811 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و425 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة وهيئة الحماية المدنية الإيطالية أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 902490 إصابة، فيما وصل مجموع عدد الوفيات إلى 41 ألفًا و63 وفاة.

08 نوفمبر 2020 - 22 ربيع الأول 1442
12:35 AM

يقترب من 40 ألفًا.. إيطاليا تسجّل رقمًا قياسيًّا في إصابات كورونا

إجمالي الإصابات بلغ 902490 والوفيات 41 ألفًا و63 شخصًا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - روما
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سجَّلت إيطاليا 39 ألفًا و811 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و425 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة وهيئة الحماية المدنية الإيطالية أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 902490 إصابة، فيما وصل مجموع عدد الوفيات إلى 41 ألفًا و63 وفاة.

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