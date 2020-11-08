يقترب من 40 ألفًا.. إيطاليا تسجّل رقمًا قياسيًّا في إصابات كورونا

سجَّلت إيطاليا 39 ألفًا و811 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و425 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضحت وزارة الصحة وهيئة الحماية المدنية الإيطالية أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 902490 إصابة، فيما وصل مجموع عدد الوفيات إلى 41 ألفًا و63 وفاة.
سجَّلت إيطاليا 39 ألفًا و811 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و425 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضحت وزارة الصحة وهيئة الحماية المدنية الإيطالية أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 902490 إصابة، فيما وصل مجموع عدد الوفيات إلى 41 ألفًا و63 وفاة.فيروس كورونا الجديد إيطاليا
سجَّلت إيطاليا 39 ألفًا و811 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و425 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضحت وزارة الصحة وهيئة الحماية المدنية الإيطالية أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 902490 إصابة، فيما وصل مجموع عدد الوفيات إلى 41 ألفًا و63 وفاة.
سجَّلت إيطاليا 39 ألفًا و811 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و425 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضحت وزارة الصحة وهيئة الحماية المدنية الإيطالية أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 902490 إصابة، فيما وصل مجموع عدد الوفيات إلى 41 ألفًا و63 وفاة.