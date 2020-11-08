وأوضحت وزارة الصحة وهيئة الحماية المدنية الإيطالية أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 902490 إصابة، فيما وصل مجموع عدد الوفيات إلى 41 ألفًا و63 وفاة.

يقترب من 40 ألفًا.. إيطاليا تسجّل رقمًا قياسيًّا في إصابات كورونا وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-11-08 سجَّلت إيطاليا 39 ألفًا و811 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و425 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية. وأوضحت وزارة الصحة وهيئة الحماية المدنية الإيطالية أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 902490 إصابة، فيما وصل مجموع عدد الوفيات إلى 41 ألفًا و63 وفاة.

08 نوفمبر 2020 - 22 ربيع الأول 1442 12:35 AM

يقترب من 40 ألفًا.. إيطاليا تسجّل رقمًا قياسيًّا في إصابات كورونا إجمالي الإصابات بلغ 902490 والوفيات 41 ألفًا و63 شخصًا





A A A





1 مشاركة

سجَّلت إيطاليا 39 ألفًا و811 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و425 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة وهيئة الحماية المدنية الإيطالية أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 902490 إصابة، فيما وصل مجموع عدد الوفيات إلى 41 ألفًا و63 وفاة.