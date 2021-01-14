فيسبوك.. ليس لدينا خطط لرفع الحظر عن حساب ترامب

أكد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه ليس لدى الشركة أي خطط لرفع الحظر عن حساب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، بعد أن قامت بحظر حسابه في وقت سابق.

وقالت شيريل ساندبرج مديرة عمليات فيسبوك في حديث لوسائل الإعلام: إن الرئيس ترامب ليس فوق سياسة الشبكة؛ مشيرة إلى أنه سيكون هناك مجلس رقابة جديدة على الفيسبوك قريبًا، معبّرة عن سعادتها بتجميد حساب ترامب.