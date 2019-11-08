إنتاج 60% من حاجة السعودية من الدجاج محلياً.. شركة برازيلية كبرى تكشف

أكدت أن زيارة "بولسونارو" للمملكة أكتوبر الفائت ساعدت على بناء شراكة البلدين

قالت أكبر شركة للدواجن في البرازيل، إنها ستعمل مع السعودية لتحقيق هدفها في إنتاج 60% من حاجاتها من الدجاج محلياً، مشيرة إلى إعلان صدر مؤخراً لبناء مصنع هناك هو خطوة رئيسية في ذلك الاتجاه.

وأثناء مؤتمر عقد اليوم الجمعة لمناقشة نتائج الربع الثالث للشركة، قال مديرو شركة "بي.آر.اف" إن زيارة قام بها الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو إلى السعودية في أكتوبر تشرين الأول ساعدت في أن تعتبر البرازيل شريكاً.