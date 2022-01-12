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"الدفاع المدني" يحذِّر: فرص مواتية لهطول أمطار رعدية على بعض مناطق السعودية

دعا الجميع لتوخي الحيطة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول

دعت المديرية العامة للدفاع المدني الجميع إلى توخي الحيطة والحذر، وفقًا لما ورد إليها من المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار رعدية - بمشيئة الله - على أجزاء من مناطق السعودية ابتداء من غد الخميس حتى السبت المقبل.

وبيَّن تقرير المركز الوطني للأرصاد أنه ستتأثر مناطق "المدينة المنورة، مكة المكرمة، حائل، القصيم، الرياض، الشرقية، الباحة، عسير، الجوف، تبوك والحدود الشمالية" بأمطار متوسطة في مجملها، قد تصل إلى غزيرة في يومَي الجمعة والسبت، ورياح نشطة السرعة، قد تؤدي إلى جريان السيول، ولا يستبعد تساقط الثلوج على مرتفعات منطقة تبوك.

وأهاب المتحدث الرسمي للدفاع المدني، المقدم محمد الحمادي، بالجميع لتوخي الحيطة والحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظًا على سلامتهم، مؤكدًا جاهزية الدفاع المدني لتنفيذ الخطط والتدابير اللازمة للحالات المطرية.

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"الدفاع المدني" يحذِّر: فرص مواتية لهطول أمطار رعدية على بعض مناطق السعودية
سبق

دعت المديرية العامة للدفاع المدني الجميع إلى توخي الحيطة والحذر، وفقًا لما ورد إليها من المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار رعدية - بمشيئة الله - على أجزاء من مناطق السعودية ابتداء من غد الخميس حتى السبت المقبل.

وبيَّن تقرير المركز الوطني للأرصاد أنه ستتأثر مناطق "المدينة المنورة، مكة المكرمة، حائل، القصيم، الرياض، الشرقية، الباحة، عسير، الجوف، تبوك والحدود الشمالية" بأمطار متوسطة في مجملها، قد تصل إلى غزيرة في يومَي الجمعة والسبت، ورياح نشطة السرعة، قد تؤدي إلى جريان السيول، ولا يستبعد تساقط الثلوج على مرتفعات منطقة تبوك.

وأهاب المتحدث الرسمي للدفاع المدني، المقدم محمد الحمادي، بالجميع لتوخي الحيطة والحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظًا على سلامتهم، مؤكدًا جاهزية الدفاع المدني لتنفيذ الخطط والتدابير اللازمة للحالات المطرية.

12 يناير 2022 - 9 جمادى الآخر 1443
11:18 PM

"الدفاع المدني" يحذِّر: فرص مواتية لهطول أمطار رعدية على بعض مناطق السعودية

دعا الجميع لتوخي الحيطة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دعت المديرية العامة للدفاع المدني الجميع إلى توخي الحيطة والحذر، وفقًا لما ورد إليها من المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار رعدية - بمشيئة الله - على أجزاء من مناطق السعودية ابتداء من غد الخميس حتى السبت المقبل.

وبيَّن تقرير المركز الوطني للأرصاد أنه ستتأثر مناطق "المدينة المنورة، مكة المكرمة، حائل، القصيم، الرياض، الشرقية، الباحة، عسير، الجوف، تبوك والحدود الشمالية" بأمطار متوسطة في مجملها، قد تصل إلى غزيرة في يومَي الجمعة والسبت، ورياح نشطة السرعة، قد تؤدي إلى جريان السيول، ولا يستبعد تساقط الثلوج على مرتفعات منطقة تبوك.

وأهاب المتحدث الرسمي للدفاع المدني، المقدم محمد الحمادي، بالجميع لتوخي الحيطة والحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظًا على سلامتهم، مؤكدًا جاهزية الدفاع المدني لتنفيذ الخطط والتدابير اللازمة للحالات المطرية.

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