طعن إمام جامع قرية بمركز الحقو أثناء صلاة الجمعة

حالته مستقرة .. والجاني معروف بــ "الاعتلال النفسي"

تعرَّض إمام وخطيب جامع طناطن بمركز الحقو؛ التابع لمحافظة بيش- شمال منطقة جازان، اليوم، لطعنة غادرة في أثناء أدائه صلاة الجمعة؛ نُقل على أثرها إلى مستشفى بيش العام.

وذكر الأهالي أن الجاني شخص معتل نفسياً وهو من سكان القرية، وأقدم على طعن الإمام خلال الركعة الثانية؛ ما أدّى إلى إصابته ونقله إلى المستشفى.

وأشارت مصادر طبية إلى أن حالة الإمام مستقرة، ويتلقى العلاج اللازم في المستشفى حالياً، فيما بدأت الجهات المعنية إجراءاتها.