النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وزير الأوقاف المصري: الجماعات المتطرفة لن يرضيها إلا هدم الدول

قال: ينبغي استخدام مكبرات الصوت وفق احتياج الناس وليس بإيذائهم

أوضح وزير الأوقاف رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بجمهورية مصر العربية، الدكتور محمد مختار جمعة، أن رفع الأذان سُنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلنا نقف عند ضوابط الشريعة الإسلامية، مؤكدًا أنه ينبغي استخدام المكبرات وفق احتياج الناس من خلال الفهم الصحيح للدين، والجماعات المتطرفة التي لن يرضيها إلا هدم الدول، مؤيدًا قرار وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بقصر المكبرات على الأذان والإقامة فقط.

جاء ذلك في تصريحات صحفية عقب مراسم توقيع اتفاقية البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال الشؤون الإسلامية مع وزارة الأوقاف بجمهورية مصر العربية، وذلك في فندق الريتز كارلتون بجدة يوم أمس.

وقال "جمعة" إنه لا توجد قرارات لا في السعودية ولا في مصر من قياداتنا الحكيمة إلا فيما يرضي الله - عز وجل -، فهم دائم يوجهون بالعمل ما يرضي الله -عز وجل-، وتحقيق مصالح المسلمين بفهم صحيح الدين وليس على هوى الجماعات المتطرفة التي لن يرضيها إلا هدم الدول.

وأشاد "الشيخ جمعة" بقرار وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد قصر مكبرات الصوت على الأذان والإقامة فقط، مشيرًا إلى أن مصر اعتمدت منذ سنوات قصر مكبرات الصوت على الأذان وخطبة الجمعة وما يحتاج إليه الناس فقط.

ونوه وزير الأوقاف المصري في ختام تصريحه بالجهود الرائدة التي يقدمها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز في خدمة الإسلام والمسلمين، والتيسير على ضيوف الرحمن، وتنفيذ المشروعات العملاقة لخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
وزير الأوقاف المصري: الجماعات المتطرفة لن يرضيها إلا هدم الدول
سبق

أوضح وزير الأوقاف رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بجمهورية مصر العربية، الدكتور محمد مختار جمعة، أن رفع الأذان سُنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلنا نقف عند ضوابط الشريعة الإسلامية، مؤكدًا أنه ينبغي استخدام المكبرات وفق احتياج الناس من خلال الفهم الصحيح للدين، والجماعات المتطرفة التي لن يرضيها إلا هدم الدول، مؤيدًا قرار وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بقصر المكبرات على الأذان والإقامة فقط.

جاء ذلك في تصريحات صحفية عقب مراسم توقيع اتفاقية البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال الشؤون الإسلامية مع وزارة الأوقاف بجمهورية مصر العربية، وذلك في فندق الريتز كارلتون بجدة يوم أمس.

وقال "جمعة" إنه لا توجد قرارات لا في السعودية ولا في مصر من قياداتنا الحكيمة إلا فيما يرضي الله - عز وجل -، فهم دائم يوجهون بالعمل ما يرضي الله -عز وجل-، وتحقيق مصالح المسلمين بفهم صحيح الدين وليس على هوى الجماعات المتطرفة التي لن يرضيها إلا هدم الدول.

وأشاد "الشيخ جمعة" بقرار وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد قصر مكبرات الصوت على الأذان والإقامة فقط، مشيرًا إلى أن مصر اعتمدت منذ سنوات قصر مكبرات الصوت على الأذان وخطبة الجمعة وما يحتاج إليه الناس فقط.

ونوه وزير الأوقاف المصري في ختام تصريحه بالجهود الرائدة التي يقدمها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز في خدمة الإسلام والمسلمين، والتيسير على ضيوف الرحمن، وتنفيذ المشروعات العملاقة لخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.

03 يوليو 2021 - 23 ذو القعدة 1442
12:58 AM

وزير الأوقاف المصري: الجماعات المتطرفة لن يرضيها إلا هدم الدول

قال: ينبغي استخدام مكبرات الصوت وفق احتياج الناس وليس بإيذائهم

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
1
622

أوضح وزير الأوقاف رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بجمهورية مصر العربية، الدكتور محمد مختار جمعة، أن رفع الأذان سُنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلنا نقف عند ضوابط الشريعة الإسلامية، مؤكدًا أنه ينبغي استخدام المكبرات وفق احتياج الناس من خلال الفهم الصحيح للدين، والجماعات المتطرفة التي لن يرضيها إلا هدم الدول، مؤيدًا قرار وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بقصر المكبرات على الأذان والإقامة فقط.

جاء ذلك في تصريحات صحفية عقب مراسم توقيع اتفاقية البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال الشؤون الإسلامية مع وزارة الأوقاف بجمهورية مصر العربية، وذلك في فندق الريتز كارلتون بجدة يوم أمس.

وقال "جمعة" إنه لا توجد قرارات لا في السعودية ولا في مصر من قياداتنا الحكيمة إلا فيما يرضي الله - عز وجل -، فهم دائم يوجهون بالعمل ما يرضي الله -عز وجل-، وتحقيق مصالح المسلمين بفهم صحيح الدين وليس على هوى الجماعات المتطرفة التي لن يرضيها إلا هدم الدول.

وأشاد "الشيخ جمعة" بقرار وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد قصر مكبرات الصوت على الأذان والإقامة فقط، مشيرًا إلى أن مصر اعتمدت منذ سنوات قصر مكبرات الصوت على الأذان وخطبة الجمعة وما يحتاج إليه الناس فقط.

ونوه وزير الأوقاف المصري في ختام تصريحه بالجهود الرائدة التي يقدمها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز في خدمة الإسلام والمسلمين، والتيسير على ضيوف الرحمن، وتنفيذ المشروعات العملاقة لخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,919
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,308
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,596
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
33,134

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

سموم على قارعة الطريق!!

سموم على قارعة الطريق!!

محمد عمير الغامدي
عـراق العلم والتاريخ والواقع المحزن

عـراق العلم والتاريخ والواقع المحزن

محمد الصيعري
حراك متواصل لتطوير مخرجات التعليم

حراك متواصل لتطوير مخرجات التعليم

علي آل شرمة
حُسن التصرف مغلاق الأزمات

حُسن التصرف مغلاق الأزمات

مها الجبر
العلاقة الزوجية بين المودة وإلاكراه!!!

العلاقة الزوجية بين المودة وإلاكراه!!!

غسان محمد عسيلان
رحيل الزهر

رحيل الزهر

عائشة عباس نتو
أكاديمية د. سليمان الحبيب.. بوابة تقود إلى المستقبل

أكاديمية د. سليمان الحبيب.. بوابة تقود إلى المستقبل

عبدالعزيز الفريان
"الحلــــم".. الحـــرام!!

"الحلــــم".. الحـــرام!!

خالد الحقباني
رسوم التذاكر.. مرض آخر..!

رسوم التذاكر.. مرض آخر..!

عبدالغني الشيخ
نصائح للراحلين عن المناصب الوظيفية

نصائح للراحلين عن المناصب الوظيفية

حسن آل عمير
مدن تتضخم وأخرى تتقزم

مدن تتضخم وأخرى تتقزم

جمعان الكرت
خطباء الجمعة.. المحتوى والأداء..!!

خطباء الجمعة.. المحتوى والأداء..!!

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة