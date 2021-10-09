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استشاري أمراض معدية يهيب بالجميع المبادرة والحرص على أخذ لقاح الإنفلونزا

أكد أن وزارة الصحة ستطلق حملة مجانية لتقديم التطعيمات قريبًا

أهاب الدكتور عوض العُمري، استشاري الأمراض المعدية ومكافحة العدوى بالجميع المبادرة والحرص على أخذ لقاح فيروس الإنفلونزا الموسمي، محذرًا في هذا الصدد من أن الإصابة بفيروس كورونا والإنفلونزا في الوقت نفسه قد تكون لها أعراض شديدة ومضاعفات خطيرة لا قدر الله.

ولفت العُمري في حديثه لبرنامج MBC في أسبوع اليوم، إلى أنه قد يكون من سوء الحظ أن تجتمع عند الإنسان الإصابة بفيروسات تنفسية من خلال إصابته بفيروسي كورونا والإنفلونزا في الوقت ذاته، وقد يعاني المصاب حينها أعراضًا شديدة قد تكون لها مضاعفات خطيرة لا يُحمد عقباها لا سمح الله.

ودعا في هذا السياق الجميع للمبادرة إلى أخذ لقاح فيروس الإنفلونزا الموسمي الذي تصل فعاليته إلى 70 ٪، كاشفًا عن إطلاق وزارة الصحة حملة مجانية لتقديم تطعيمات الإنفلونزا للجميع قريبًا.

وأضاف "فيروس كورونا سيبقى ويصبح مرضًا موسميًا مثل الإنفلونزا"، معتبرًا أن الجرعة الثالثة من اللقاح ضد كورونا ستكون ضرورية في أغلب دول العالم ولا سيما مع انخفاض الأجسام المناعية بعد مرور أكثر من 8 أشهر من أخذ الجرعة الثانية من اللقاحات. (فيديو)

لقاح كورونا وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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استشاري أمراض معدية يهيب بالجميع المبادرة والحرص على أخذ لقاح الإنفلونزا
سبق

أهاب الدكتور عوض العُمري، استشاري الأمراض المعدية ومكافحة العدوى بالجميع المبادرة والحرص على أخذ لقاح فيروس الإنفلونزا الموسمي، محذرًا في هذا الصدد من أن الإصابة بفيروس كورونا والإنفلونزا في الوقت نفسه قد تكون لها أعراض شديدة ومضاعفات خطيرة لا قدر الله.

ولفت العُمري في حديثه لبرنامج MBC في أسبوع اليوم، إلى أنه قد يكون من سوء الحظ أن تجتمع عند الإنسان الإصابة بفيروسات تنفسية من خلال إصابته بفيروسي كورونا والإنفلونزا في الوقت ذاته، وقد يعاني المصاب حينها أعراضًا شديدة قد تكون لها مضاعفات خطيرة لا يُحمد عقباها لا سمح الله.

ودعا في هذا السياق الجميع للمبادرة إلى أخذ لقاح فيروس الإنفلونزا الموسمي الذي تصل فعاليته إلى 70 ٪، كاشفًا عن إطلاق وزارة الصحة حملة مجانية لتقديم تطعيمات الإنفلونزا للجميع قريبًا.

وأضاف "فيروس كورونا سيبقى ويصبح مرضًا موسميًا مثل الإنفلونزا"، معتبرًا أن الجرعة الثالثة من اللقاح ضد كورونا ستكون ضرورية في أغلب دول العالم ولا سيما مع انخفاض الأجسام المناعية بعد مرور أكثر من 8 أشهر من أخذ الجرعة الثانية من اللقاحات. (فيديو)

09 أكتوبر 2021 - 3 ربيع الأول 1443
10:25 PM

استشاري أمراض معدية يهيب بالجميع المبادرة والحرص على أخذ لقاح الإنفلونزا

أكد أن وزارة الصحة ستطلق حملة مجانية لتقديم التطعيمات قريبًا

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عبدالحكيم شار - الرياض
0
2,443

أهاب الدكتور عوض العُمري، استشاري الأمراض المعدية ومكافحة العدوى بالجميع المبادرة والحرص على أخذ لقاح فيروس الإنفلونزا الموسمي، محذرًا في هذا الصدد من أن الإصابة بفيروس كورونا والإنفلونزا في الوقت نفسه قد تكون لها أعراض شديدة ومضاعفات خطيرة لا قدر الله.

ولفت العُمري في حديثه لبرنامج MBC في أسبوع اليوم، إلى أنه قد يكون من سوء الحظ أن تجتمع عند الإنسان الإصابة بفيروسات تنفسية من خلال إصابته بفيروسي كورونا والإنفلونزا في الوقت ذاته، وقد يعاني المصاب حينها أعراضًا شديدة قد تكون لها مضاعفات خطيرة لا يُحمد عقباها لا سمح الله.

ودعا في هذا السياق الجميع للمبادرة إلى أخذ لقاح فيروس الإنفلونزا الموسمي الذي تصل فعاليته إلى 70 ٪، كاشفًا عن إطلاق وزارة الصحة حملة مجانية لتقديم تطعيمات الإنفلونزا للجميع قريبًا.

وأضاف "فيروس كورونا سيبقى ويصبح مرضًا موسميًا مثل الإنفلونزا"، معتبرًا أن الجرعة الثالثة من اللقاح ضد كورونا ستكون ضرورية في أغلب دول العالم ولا سيما مع انخفاض الأجسام المناعية بعد مرور أكثر من 8 أشهر من أخذ الجرعة الثانية من اللقاحات. (فيديو)

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