عدو البشرية.. 143 مليون إصابة حول العالم و925 مليون جرعة لقاح

ارتفاع إجمالي الوفيات لثلاثة ملايين و44 ألف حالة والمتعافين 82 مليوناً

اقترب إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم من 143 مليوناً حتى صباح اليوم الأربعاء، فيما وصل عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها حول العالم إلى 925 مليون جرعة.

وأظهر أحدث البيانات المتوافرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 06:30 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 142 مليوناً و948 ألف حالة، كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين تجاوز 81.9 مليون، فيما ارتفع إجمالي الوفيات لثلاثة ملايين و44 ألف حالة، وفق "الألمانية".

وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، أظهرت البيانات المجمعة لوكالة "بلومبرج" للأنباء، أنه جرى إعطاء نحو 925 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.

وتتصدّر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة وتركيا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وبولندا وكولومبيا والمكسيك وإيران.

كما تتصدّر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتأتي الولايات المتحدة كذلك في صدارة دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الصين ثم الهند والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والبرازيل وتركيا وإندونيسيا.. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة مَن تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.





تجدر الإشارة إلى أن هناك عدداً من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.