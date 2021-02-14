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الولايات المتحدة.. 88,193 إصابة جديدة بكورونا و3,317 وفاة

الإصابات بلغت 27,417,468 والوفيات 482,536

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 88,193 إصابة مؤكدة و3,317 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.

ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد وصل إجمالي عدد الإصابات بالفيروس إلى 27,417,468، فيما بلغ مجموع عدد الوفيات 482,536.

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الولايات المتحدة.. 88,193 إصابة جديدة بكورونا و3,317 وفاة
سبق

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 88,193 إصابة مؤكدة و3,317 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.

ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد وصل إجمالي عدد الإصابات بالفيروس إلى 27,417,468، فيما بلغ مجموع عدد الوفيات 482,536.

14 فبراير 2021 - 2 رجب 1442
11:21 PM

الولايات المتحدة.. 88,193 إصابة جديدة بكورونا و3,317 وفاة

الإصابات بلغت 27,417,468 والوفيات 482,536

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - واشنطن
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سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 88,193 إصابة مؤكدة و3,317 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.

ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد وصل إجمالي عدد الإصابات بالفيروس إلى 27,417,468، فيما بلغ مجموع عدد الوفيات 482,536.

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