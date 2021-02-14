الولايات المتحدة.. 88,193 إصابة جديدة بكورونا و3,317 وفاة
الإصابات بلغت 27,417,468 والوفيات 482,536
سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 88,193 إصابة مؤكدة و3,317 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.
ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد وصل إجمالي عدد الإصابات بالفيروس إلى 27,417,468، فيما بلغ مجموع عدد الوفيات 482,536.
الولايات المتحدة.. 88,193 إصابة جديدة بكورونا و3,317 وفاة
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-02-14
سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 88,193 إصابة مؤكدة و3,317 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.
ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد وصل إجمالي عدد الإصابات بالفيروس إلى 27,417,468، فيما بلغ مجموع عدد الوفيات 482,536.
14 فبراير 2021 - 2 رجب 1442
11:21 PM
الولايات المتحدة.. 88,193 إصابة جديدة بكورونا و3,317 وفاة
الإصابات بلغت 27,417,468 والوفيات 482,536
سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 88,193 إصابة مؤكدة و3,317 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.
ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد وصل إجمالي عدد الإصابات بالفيروس إلى 27,417,468، فيما بلغ مجموع عدد الوفيات 482,536.