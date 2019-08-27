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وزير الرياضة يتكفل بعلاج الإعلامي مسفر الحسيني

تكفل الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، بعلاج الزميل مسفر الحسيني الإعلامي الرياضي، خارج السعودية، بعد معاناته بسبب المرض خلال الفترة الماضية.

ويُنتظر إتمام كل الأمور المتعلقة بمغادرة الحسيني إلى خارج البلاد، خلال الأيام القليلة المقبلة، تمهيدًا لرحلته العلاجية، حيث وجّه وزير الرياضة بمتابعة جميع التفاصيل رحلته وعلاجه.

ودخل الحسيني المستشفى، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، وعانى بعد ذلك بسبب مشكلات صحية، ظل على إثرها طريحًا للفراش منذ أكثر من عام.

وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز الفيصل

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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وزير الرياضة يتكفل بعلاج الإعلامي مسفر الحسيني
سبق

تكفل الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، بعلاج الزميل مسفر الحسيني الإعلامي الرياضي، خارج السعودية، بعد معاناته بسبب المرض خلال الفترة الماضية.

ويُنتظر إتمام كل الأمور المتعلقة بمغادرة الحسيني إلى خارج البلاد، خلال الأيام القليلة المقبلة، تمهيدًا لرحلته العلاجية، حيث وجّه وزير الرياضة بمتابعة جميع التفاصيل رحلته وعلاجه.

ودخل الحسيني المستشفى، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، وعانى بعد ذلك بسبب مشكلات صحية، ظل على إثرها طريحًا للفراش منذ أكثر من عام.

26 أغسطس 2021 - 18 محرّم 1443
10:28 PM

وزير الرياضة يتكفل بعلاج الإعلامي مسفر الحسيني

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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5,917

تكفل الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، بعلاج الزميل مسفر الحسيني الإعلامي الرياضي، خارج السعودية، بعد معاناته بسبب المرض خلال الفترة الماضية.

ويُنتظر إتمام كل الأمور المتعلقة بمغادرة الحسيني إلى خارج البلاد، خلال الأيام القليلة المقبلة، تمهيدًا لرحلته العلاجية، حيث وجّه وزير الرياضة بمتابعة جميع التفاصيل رحلته وعلاجه.

ودخل الحسيني المستشفى، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، وعانى بعد ذلك بسبب مشكلات صحية، ظل على إثرها طريحًا للفراش منذ أكثر من عام.

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