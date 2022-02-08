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الحكومة الفرنسية تعلن حظر قتل الكتاكيت الذكور بعد ولادتها

قالت إن هذا القرار سينقذ حياة 50 مليون كتكوت ذكر كل عام

بعد سنوات من الجدل حول هذه القضية، أعلنت الحكومة الفرنسية، رسمياً، حظر قتل الكتاكيت الذكور بعد ولادتها، وفقاً لسكاي نيوز عربية.

وفي التفاصيل، ذكر موقع "كونيكسيون فرانس" أن مرسوماً صدر يوم الأحد 6 فبراير في الجريدة الرسمية، يحظر قتل الكتاكيت الذكور بعد ولادتها، مضيفاً أن هذا القرار سينقذ حياة أكثر من 50 مليون كتكوت ذكر كل عام في فرنسا.

ونص المرسوم الصادر في الجريدة الرسمية على أنه أمام المزارعين "حتى نهاية 2022 للامتثال للقرار الجديد".

وتعد فرنسا المنتج الرئيس للبيض في الاتحاد الأوروبي، وتقتل حالياً نحو 50 مليون كتكوت ذكر عند الولادة، من بين 300 مليون كتكوت يقتلون سنوياً في الاتحاد الأوروبي.

ويتم التخلص من الكتاكيت الذكور لأنها "لا تبيض بطبيعتها، كما أنها ليست صالحة لإنتاج اللحوم".

وذكر "كونيكسيون فرانس" أن المزارعين سيحتاجون الآن إلى استخدام طرق بديلة لضمان عدم ولادة الكتاكيت الذكور حتى لا يضطروا لقتلها.

وأضاف: "تتضمن هذه الطرق استخدام التكنولوجيا التي تمكن من تحديد جنس الجنين قبل أن يتطور إلى كتكوت".

فرنسا الحكومة الفرنسية الكتاكيت كتكوت

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الحكومة الفرنسية تعلن حظر قتل الكتاكيت الذكور بعد ولادتها
سبق

بعد سنوات من الجدل حول هذه القضية، أعلنت الحكومة الفرنسية، رسمياً، حظر قتل الكتاكيت الذكور بعد ولادتها، وفقاً لسكاي نيوز عربية.

وفي التفاصيل، ذكر موقع "كونيكسيون فرانس" أن مرسوماً صدر يوم الأحد 6 فبراير في الجريدة الرسمية، يحظر قتل الكتاكيت الذكور بعد ولادتها، مضيفاً أن هذا القرار سينقذ حياة أكثر من 50 مليون كتكوت ذكر كل عام في فرنسا.

ونص المرسوم الصادر في الجريدة الرسمية على أنه أمام المزارعين "حتى نهاية 2022 للامتثال للقرار الجديد".

وتعد فرنسا المنتج الرئيس للبيض في الاتحاد الأوروبي، وتقتل حالياً نحو 50 مليون كتكوت ذكر عند الولادة، من بين 300 مليون كتكوت يقتلون سنوياً في الاتحاد الأوروبي.

ويتم التخلص من الكتاكيت الذكور لأنها "لا تبيض بطبيعتها، كما أنها ليست صالحة لإنتاج اللحوم".

وذكر "كونيكسيون فرانس" أن المزارعين سيحتاجون الآن إلى استخدام طرق بديلة لضمان عدم ولادة الكتاكيت الذكور حتى لا يضطروا لقتلها.

وأضاف: "تتضمن هذه الطرق استخدام التكنولوجيا التي تمكن من تحديد جنس الجنين قبل أن يتطور إلى كتكوت".

08 فبراير 2022 - 7 رجب 1443
11:49 PM
اخر تعديل
09 فبراير 2022 - 8 رجب 1443
01:30 AM

الحكومة الفرنسية تعلن حظر قتل الكتاكيت الذكور بعد ولادتها

قالت إن هذا القرار سينقذ حياة 50 مليون كتكوت ذكر كل عام

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بعد سنوات من الجدل حول هذه القضية، أعلنت الحكومة الفرنسية، رسمياً، حظر قتل الكتاكيت الذكور بعد ولادتها، وفقاً لسكاي نيوز عربية.

وفي التفاصيل، ذكر موقع "كونيكسيون فرانس" أن مرسوماً صدر يوم الأحد 6 فبراير في الجريدة الرسمية، يحظر قتل الكتاكيت الذكور بعد ولادتها، مضيفاً أن هذا القرار سينقذ حياة أكثر من 50 مليون كتكوت ذكر كل عام في فرنسا.

ونص المرسوم الصادر في الجريدة الرسمية على أنه أمام المزارعين "حتى نهاية 2022 للامتثال للقرار الجديد".

وتعد فرنسا المنتج الرئيس للبيض في الاتحاد الأوروبي، وتقتل حالياً نحو 50 مليون كتكوت ذكر عند الولادة، من بين 300 مليون كتكوت يقتلون سنوياً في الاتحاد الأوروبي.

ويتم التخلص من الكتاكيت الذكور لأنها "لا تبيض بطبيعتها، كما أنها ليست صالحة لإنتاج اللحوم".

وذكر "كونيكسيون فرانس" أن المزارعين سيحتاجون الآن إلى استخدام طرق بديلة لضمان عدم ولادة الكتاكيت الذكور حتى لا يضطروا لقتلها.

وأضاف: "تتضمن هذه الطرق استخدام التكنولوجيا التي تمكن من تحديد جنس الجنين قبل أن يتطور إلى كتكوت".

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بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
9,552
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,309
201,250 سيارة ..

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14,010
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