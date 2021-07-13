النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الأملح الخيرية" بمنطقة مكة تستأنف كفالة الأيتام

يهدف إلى كفالة 33 منهم وتوفير المساعدات اللازمة

تستأنف جمعية الأملح الخيرية بمنطقة مكة، كفالة الأيتام عبر "مشروع كن رحيمًا واكفل يتيمًا" التابع لجمعية البر الخيرية بالأملح، والذي يهدف إلى كفالة 33 يتيمًا ويتيمة، وتوفير المساعدات اللازمة لهم وتأمين احتياجاتهم.

وقد دعا وحث رئيس الجمعية عائض بن راشد السبيعي، المحسنين وفاعلي الخير، على التبرع والصدقة؛ لا سيما في هذه الأيام الفاضلة والمباركة.

ويمكن التبرع للأيتام عبر الجمعية من خلال رقم الحساب والآيبان في مصرف الراجحي 181608010800903.

وللبنوك الأخرى عبر الآيبان: SA1980000181608010800903.

نسعد بتواصلكم وخدمتكم عبر واتساب الجمعية: 966555042144.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الأملح الخيرية" بمنطقة مكة تستأنف كفالة الأيتام
سبق

تستأنف جمعية الأملح الخيرية بمنطقة مكة، كفالة الأيتام عبر "مشروع كن رحيمًا واكفل يتيمًا" التابع لجمعية البر الخيرية بالأملح، والذي يهدف إلى كفالة 33 يتيمًا ويتيمة، وتوفير المساعدات اللازمة لهم وتأمين احتياجاتهم.

وقد دعا وحث رئيس الجمعية عائض بن راشد السبيعي، المحسنين وفاعلي الخير، على التبرع والصدقة؛ لا سيما في هذه الأيام الفاضلة والمباركة.

ويمكن التبرع للأيتام عبر الجمعية من خلال رقم الحساب والآيبان في مصرف الراجحي 181608010800903.

وللبنوك الأخرى عبر الآيبان: SA1980000181608010800903.

نسعد بتواصلكم وخدمتكم عبر واتساب الجمعية: 966555042144.

13 يوليو 2021 - 3 ذو الحجة 1442
08:54 AM

"الأملح الخيرية" بمنطقة مكة تستأنف كفالة الأيتام

يهدف إلى كفالة 33 منهم وتوفير المساعدات اللازمة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
588

تستأنف جمعية الأملح الخيرية بمنطقة مكة، كفالة الأيتام عبر "مشروع كن رحيمًا واكفل يتيمًا" التابع لجمعية البر الخيرية بالأملح، والذي يهدف إلى كفالة 33 يتيمًا ويتيمة، وتوفير المساعدات اللازمة لهم وتأمين احتياجاتهم.

وقد دعا وحث رئيس الجمعية عائض بن راشد السبيعي، المحسنين وفاعلي الخير، على التبرع والصدقة؛ لا سيما في هذه الأيام الفاضلة والمباركة.

ويمكن التبرع للأيتام عبر الجمعية من خلال رقم الحساب والآيبان في مصرف الراجحي 181608010800903.

وللبنوك الأخرى عبر الآيبان: SA1980000181608010800903.

نسعد بتواصلكم وخدمتكم عبر واتساب الجمعية: 966555042144.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
8,844
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,041
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,392
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,809

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

المتبطرون..!

المتبطرون..!

عبدالعزيز بن ذياب
هي أضحية.. والمشتري الضحية!!

هي أضحية.. والمشتري الضحية!!

بندر مغرم الشهري
الحياة لا تتآمر ولا تتحالف مع أحد

الحياة لا تتآمر ولا تتحالف مع أحد

حسن آل عمير
الرياض ومسقط.. علاقات أخوية راسخة

الرياض ومسقط.. علاقات أخوية راسخة

سعيد آل جندب
جرائم تستهدف الوطن وتهدِّد المجتمع

جرائم تستهدف الوطن وتهدِّد المجتمع

علي آل شرمة
العنف ضد المرأة.. وباء يستشري في تركيا

العنف ضد المرأة.. وباء يستشري في تركيا

مبارك آل عاتي
الغضب.. وأسوأ ما فينا!!

الغضب.. وأسوأ ما فينا!!

غسان محمد عسيلان
متعة أم إنجاز؟!

متعة أم إنجاز؟!

مها الجبر
"الصحوة" والأفكار المسمومة

"الصحوة" والأفكار المسمومة

ماجد البريكان
ريادة الأعمال.. قاطرة تقود الاقتصاد الوطني

ريادة الأعمال.. قاطرة تقود الاقتصاد الوطني

بندر مغرم الشهري
سموم على قارعة الطريق!!

سموم على قارعة الطريق!!

محمد عمير الغامدي
عـراق العلم والتاريخ والواقع المحزن

عـراق العلم والتاريخ والواقع المحزن

محمد الصيعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة