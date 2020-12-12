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الرحالة "الشايع" لـ"سبق": اكتشفت كنزًا تراثيًّا نادرًا في تبوك

عالمة بجامعة كانساس تبدي اهتمامها به وتصفه بـ"المثير"

لم يَدُر في خلد الرحالة عبدالعزيز بن إبراهيم الشايع ، الذي يقوم برحلات سنوية استكشافية مع أبنائه في أنحاء المملكة؛ أنه سيخرج من رحلته الأخيرة شمال المملكة في منطقة تبوك بكنز تراثي .

ووفقاً لما ذكره الشايع لـ "سبق" ، فإن الكنز المقصود هو عبارة عن نقش مهيب لما يبدو أنه صياد من العصر الحجري وبالطول الطبيعي للإنسان ، ويحمل قوساً من النوع الطويل معكوف الطرفين، وجعبة سهام بأهداب معلقة على صدره ، كما تعلو رأسه ريشة كبيرة ويرتدي إزاراً مطرز الأطراف مع أهداب أيضاً ، وبالقرب منه وعلى نفس الصخرة رسومات لحيوانات برية قد تكون مرتبطة بالنقش ذاته.

وقال "الشايع" إنه قام بعرض النقش على البروفيسورة ساندرا أولسن ، عالمة ما قبل التاريخ في العالم القديم من جامعة كانساس بالولايات المتحدة الأمريكية والمتخصصة في علم آثار الحيوانات ودراسة الفن الصخري .

وأكد الشايع أن "أولسن" قد أبدت اهتماماً كبيراً بهذا الاكتشاف الجديد، واصفةً إياه بأنه مثير جداً ونادر، لا سيما وأنه النقش الأول من نوعه لإنسان العصر الحجري الذي يحمل قوساً ضخماً مع أهداب واضحة على الإزار وجعبة السهام.

وأضاف أن "أولسن" أوضحت أن التفاصيل الدقيقة في النقش كالأهداب والريشة الموضوعة فوق الرأس فريدة من نوعها حسب خبرتها الطويلة في الفن الصخري ولم يسبق أن رأت مثيلاً لها .

ويركز "الشايع" حاليًا على عرض "نقش الصياد" على الجهات المختصة كاكتشاف أثري هام لينال نصيبًا من الدراسة والاهتمام الذي يعتقد الشايع أنه سيضيف معلومات هامة عن طبيعة حياة إنسان العصر الحجري في المملكة العربية السعودية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الرحالة "الشايع" لـ"سبق": اكتشفت كنزًا تراثيًّا نادرًا في تبوك
سبق

لم يَدُر في خلد الرحالة عبدالعزيز بن إبراهيم الشايع ، الذي يقوم برحلات سنوية استكشافية مع أبنائه في أنحاء المملكة؛ أنه سيخرج من رحلته الأخيرة شمال المملكة في منطقة تبوك بكنز تراثي .

ووفقاً لما ذكره الشايع لـ "سبق" ، فإن الكنز المقصود هو عبارة عن نقش مهيب لما يبدو أنه صياد من العصر الحجري وبالطول الطبيعي للإنسان ، ويحمل قوساً من النوع الطويل معكوف الطرفين، وجعبة سهام بأهداب معلقة على صدره ، كما تعلو رأسه ريشة كبيرة ويرتدي إزاراً مطرز الأطراف مع أهداب أيضاً ، وبالقرب منه وعلى نفس الصخرة رسومات لحيوانات برية قد تكون مرتبطة بالنقش ذاته.

وقال "الشايع" إنه قام بعرض النقش على البروفيسورة ساندرا أولسن ، عالمة ما قبل التاريخ في العالم القديم من جامعة كانساس بالولايات المتحدة الأمريكية والمتخصصة في علم آثار الحيوانات ودراسة الفن الصخري .

وأكد الشايع أن "أولسن" قد أبدت اهتماماً كبيراً بهذا الاكتشاف الجديد، واصفةً إياه بأنه مثير جداً ونادر، لا سيما وأنه النقش الأول من نوعه لإنسان العصر الحجري الذي يحمل قوساً ضخماً مع أهداب واضحة على الإزار وجعبة السهام.

وأضاف أن "أولسن" أوضحت أن التفاصيل الدقيقة في النقش كالأهداب والريشة الموضوعة فوق الرأس فريدة من نوعها حسب خبرتها الطويلة في الفن الصخري ولم يسبق أن رأت مثيلاً لها .

ويركز "الشايع" حاليًا على عرض "نقش الصياد" على الجهات المختصة كاكتشاف أثري هام لينال نصيبًا من الدراسة والاهتمام الذي يعتقد الشايع أنه سيضيف معلومات هامة عن طبيعة حياة إنسان العصر الحجري في المملكة العربية السعودية.

12 ديسمبر 2020 - 27 ربيع الآخر 1442
02:58 PM

الرحالة "الشايع" لـ"سبق": اكتشفت كنزًا تراثيًّا نادرًا في تبوك

عالمة بجامعة كانساس تبدي اهتمامها به وتصفه بـ"المثير"

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بدر الجبل - تبوك
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لم يَدُر في خلد الرحالة عبدالعزيز بن إبراهيم الشايع ، الذي يقوم برحلات سنوية استكشافية مع أبنائه في أنحاء المملكة؛ أنه سيخرج من رحلته الأخيرة شمال المملكة في منطقة تبوك بكنز تراثي .

ووفقاً لما ذكره الشايع لـ "سبق" ، فإن الكنز المقصود هو عبارة عن نقش مهيب لما يبدو أنه صياد من العصر الحجري وبالطول الطبيعي للإنسان ، ويحمل قوساً من النوع الطويل معكوف الطرفين، وجعبة سهام بأهداب معلقة على صدره ، كما تعلو رأسه ريشة كبيرة ويرتدي إزاراً مطرز الأطراف مع أهداب أيضاً ، وبالقرب منه وعلى نفس الصخرة رسومات لحيوانات برية قد تكون مرتبطة بالنقش ذاته.

وقال "الشايع" إنه قام بعرض النقش على البروفيسورة ساندرا أولسن ، عالمة ما قبل التاريخ في العالم القديم من جامعة كانساس بالولايات المتحدة الأمريكية والمتخصصة في علم آثار الحيوانات ودراسة الفن الصخري .

وأكد الشايع أن "أولسن" قد أبدت اهتماماً كبيراً بهذا الاكتشاف الجديد، واصفةً إياه بأنه مثير جداً ونادر، لا سيما وأنه النقش الأول من نوعه لإنسان العصر الحجري الذي يحمل قوساً ضخماً مع أهداب واضحة على الإزار وجعبة السهام.

وأضاف أن "أولسن" أوضحت أن التفاصيل الدقيقة في النقش كالأهداب والريشة الموضوعة فوق الرأس فريدة من نوعها حسب خبرتها الطويلة في الفن الصخري ولم يسبق أن رأت مثيلاً لها .

ويركز "الشايع" حاليًا على عرض "نقش الصياد" على الجهات المختصة كاكتشاف أثري هام لينال نصيبًا من الدراسة والاهتمام الذي يعتقد الشايع أنه سيضيف معلومات هامة عن طبيعة حياة إنسان العصر الحجري في المملكة العربية السعودية.

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