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بعد تنبيه "الأرصاد".. مدني عسير يحذر من التقلبات الجوية

دعا الجميع إلى اتباع إرشادات السلامة التي تقي من المخاطر

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير إلى توخي الحيطة والحذر نتيجة التقلبات الجوية المؤثرة على منطقة عسير، واتباع إرشادات السلامة التي تقي من المخاطر التي تصاحب الحالات الماطرة.

وقال المتحدث باسم مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب محمد بن عبده السيد: الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أصدرت تنبيهاً متقدماً عن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة وتساقط البرد وجريان السيول مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني الرؤية وإثارة الأتربة والغبار على مرتفعات وتهامة ومحافظات شرق منطقة عسير، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

وأكد أهمية متابعة وسائل الإعلام وحسابات الدفاع المدني على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة واتباع التنبيهات والتحذيرات الجوية التي تصدر من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.
وأضاف: مدني عسير يعمل على متابعة المتغيرات المناخية ورفع الجاهزية لمواجهة أي حالة طارئة بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية.

ويشمل الإنذار مدينة أبها وضواحيها ومحافظات خميس مشيط وأحد رفيدة وبارق وبلقرن وبيشة وتثليث وتنومة وسراة عبيدة ورجال ألمع وطريب وظهران الجنوب ومحايل عسير.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة التقلبات الجوية منطقة عسير

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد تنبيه "الأرصاد".. مدني عسير يحذر من التقلبات الجوية
سبق

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير إلى توخي الحيطة والحذر نتيجة التقلبات الجوية المؤثرة على منطقة عسير، واتباع إرشادات السلامة التي تقي من المخاطر التي تصاحب الحالات الماطرة.

وقال المتحدث باسم مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب محمد بن عبده السيد: الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أصدرت تنبيهاً متقدماً عن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة وتساقط البرد وجريان السيول مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني الرؤية وإثارة الأتربة والغبار على مرتفعات وتهامة ومحافظات شرق منطقة عسير، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

وأكد أهمية متابعة وسائل الإعلام وحسابات الدفاع المدني على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة واتباع التنبيهات والتحذيرات الجوية التي تصدر من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.
وأضاف: مدني عسير يعمل على متابعة المتغيرات المناخية ورفع الجاهزية لمواجهة أي حالة طارئة بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية.

ويشمل الإنذار مدينة أبها وضواحيها ومحافظات خميس مشيط وأحد رفيدة وبارق وبلقرن وبيشة وتثليث وتنومة وسراة عبيدة ورجال ألمع وطريب وظهران الجنوب ومحايل عسير.

28 مايو 2020 - 5 شوّال 1441
03:36 PM

بعد تنبيه "الأرصاد".. مدني عسير يحذر من التقلبات الجوية

دعا الجميع إلى اتباع إرشادات السلامة التي تقي من المخاطر

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - عسير
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دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير إلى توخي الحيطة والحذر نتيجة التقلبات الجوية المؤثرة على منطقة عسير، واتباع إرشادات السلامة التي تقي من المخاطر التي تصاحب الحالات الماطرة.

وقال المتحدث باسم مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب محمد بن عبده السيد: الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أصدرت تنبيهاً متقدماً عن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة وتساقط البرد وجريان السيول مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني الرؤية وإثارة الأتربة والغبار على مرتفعات وتهامة ومحافظات شرق منطقة عسير، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

وأكد أهمية متابعة وسائل الإعلام وحسابات الدفاع المدني على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة واتباع التنبيهات والتحذيرات الجوية التي تصدر من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.
وأضاف: مدني عسير يعمل على متابعة المتغيرات المناخية ورفع الجاهزية لمواجهة أي حالة طارئة بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية.

ويشمل الإنذار مدينة أبها وضواحيها ومحافظات خميس مشيط وأحد رفيدة وبارق وبلقرن وبيشة وتثليث وتنومة وسراة عبيدة ورجال ألمع وطريب وظهران الجنوب ومحايل عسير.

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