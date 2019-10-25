أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 25 أكتوبر 2021، تسجيل 51حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)؛ ليصبح الإجمالي ( 548303) حالة.
وقالت الوزارة إنه تمّ تسجيل 56 حالة تعافٍ جديدة؛ ليصبح الإجمالي (537338) حالات، ولله الحمد.
وأكّدت "الصحة"، تسجيل 2 حالة وفاة جديدة؛ ليرتفع الإجمالي إلى (8780) حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 77 حالة.
"الصحة": تسجيل 51 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 56خلال الـ 24 ساعة الماضية
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 25 أكتوبر 2021، تسجيل 51حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)؛ ليصبح الإجمالي ( 548303) حالة.
وقالت الوزارة إنه تمّ تسجيل 56 حالة تعافٍ جديدة؛ ليصبح الإجمالي (537338) حالات، ولله الحمد.
وأكّدت "الصحة"، تسجيل 2 حالة وفاة جديدة؛ ليرتفع الإجمالي إلى (8780) حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 77 حالة.
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 25 أكتوبر 2021، تسجيل 51حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)؛ ليصبح الإجمالي ( 548303) حالة.
"الصحة": تسجيل 51 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 56خلال الـ 24 ساعة الماضية
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 25 أكتوبر 2021، تسجيل 51حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)؛ ليصبح الإجمالي ( 548303) حالة.
وقالت الوزارة إنه تمّ تسجيل 56 حالة تعافٍ جديدة؛ ليصبح الإجمالي (537338) حالات، ولله الحمد.
وأكّدت "الصحة"، تسجيل 2 حالة وفاة جديدة؛ ليرتفع الإجمالي إلى (8780) حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 77 حالة.