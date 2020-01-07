أمير تبوك يرعى تسليم 635 أسرة لوحدات الإسكان التنموي
ينضم لمبادرة تحقق الوصول إلى مليون متطوع
يرعى أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، غداً الأربعاء، حفل تسليم 635 أسرة لمفاتيح وحدات مساكنهم، بالشراكة بين الإسكان التنموي والجمعيات الأهلية بالمنطقة.
كما تشهد المناسبة انضمام الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، لمبادرة "تطوع الإسكان"؛ للمساهمة بتحقيق أهداف رؤية المملكة للوصول إلى مليون متطوع، ولتكريم جمعيات المنطقة المساهمة بتسليم الأسر لمساكنهم، وفرق التطوع المشارك بالتسليم.
يُذكر أن أمير تبوك يرأس اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي بالمنطقة، والمنوط بها تقديم الدعم اللازم لتلبية احتياج الأسر المستحقة بالإسكان التنموي من الوحدات السكنية، من خلال التكامل والشراكة بين الإسكان التنموي والجمعيات، وبمشاركة المتطوعين من أبناء تبوك.
أمير تبوك يرعى تسليم 635 أسرة لوحدات الإسكان التنموي
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2020-01-07
يرعى أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، غداً الأربعاء، حفل تسليم 635 أسرة لمفاتيح وحدات مساكنهم، بالشراكة بين الإسكان التنموي والجمعيات الأهلية بالمنطقة.
كما تشهد المناسبة انضمام الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، لمبادرة "تطوع الإسكان"؛ للمساهمة بتحقيق أهداف رؤية المملكة للوصول إلى مليون متطوع، ولتكريم جمعيات المنطقة المساهمة بتسليم الأسر لمساكنهم، وفرق التطوع المشارك بالتسليم.
يُذكر أن أمير تبوك يرأس اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي بالمنطقة، والمنوط بها تقديم الدعم اللازم لتلبية احتياج الأسر المستحقة بالإسكان التنموي من الوحدات السكنية، من خلال التكامل والشراكة بين الإسكان التنموي والجمعيات، وبمشاركة المتطوعين من أبناء تبوك.
07 يناير 2020 - 12 جمادى الأول 1441
06:13 PM
أمير تبوك يرعى تسليم 635 أسرة لوحدات الإسكان التنموي
يرعى أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، غداً الأربعاء، حفل تسليم 635 أسرة لمفاتيح وحدات مساكنهم، بالشراكة بين الإسكان التنموي والجمعيات الأهلية بالمنطقة.
كما تشهد المناسبة انضمام الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، لمبادرة "تطوع الإسكان"؛ للمساهمة بتحقيق أهداف رؤية المملكة للوصول إلى مليون متطوع، ولتكريم جمعيات المنطقة المساهمة بتسليم الأسر لمساكنهم، وفرق التطوع المشارك بالتسليم.
يُذكر أن أمير تبوك يرأس اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي بالمنطقة، والمنوط بها تقديم الدعم اللازم لتلبية احتياج الأسر المستحقة بالإسكان التنموي من الوحدات السكنية، من خلال التكامل والشراكة بين الإسكان التنموي والجمعيات، وبمشاركة المتطوعين من أبناء تبوك.