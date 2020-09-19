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كوريا الجنوبية: 110 حالات إصابة جديدة بكورونا

خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أنها سجلت 110 إصابات جديدة بكوفيد19- خلال الـ24 ساعة الماضية؛ مما يرفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة إلى 22893 إصابة، وفقًا لوكالة (يونهاب) الكورية الجنوبية.

وتمثل هذه الحصيلة الجديدة انخفاضًا من 126 حالة تم تسجيلها أمس الجمعة.

ومن بين الحالات الجديدة كان هناك 106 حالات إصابة محلية والبقية إصابات وافدة من الخارج.

وتم تسجيل حالة وفاة واحدة لترتفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 378 وفاة.

فيروس كورونا الجديد

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كوريا الجنوبية: 110 حالات إصابة جديدة بكورونا
سبق

أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أنها سجلت 110 إصابات جديدة بكوفيد19- خلال الـ24 ساعة الماضية؛ مما يرفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة إلى 22893 إصابة، وفقًا لوكالة (يونهاب) الكورية الجنوبية.

وتمثل هذه الحصيلة الجديدة انخفاضًا من 126 حالة تم تسجيلها أمس الجمعة.

ومن بين الحالات الجديدة كان هناك 106 حالات إصابة محلية والبقية إصابات وافدة من الخارج.

وتم تسجيل حالة وفاة واحدة لترتفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 378 وفاة.

19 سبتمبر 2020 - 2 صفر 1442
10:28 AM

كوريا الجنوبية: 110 حالات إصابة جديدة بكورونا

خلال الـ24 ساعة الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أنها سجلت 110 إصابات جديدة بكوفيد19- خلال الـ24 ساعة الماضية؛ مما يرفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة إلى 22893 إصابة، وفقًا لوكالة (يونهاب) الكورية الجنوبية.

وتمثل هذه الحصيلة الجديدة انخفاضًا من 126 حالة تم تسجيلها أمس الجمعة.

ومن بين الحالات الجديدة كان هناك 106 حالات إصابة محلية والبقية إصابات وافدة من الخارج.

وتم تسجيل حالة وفاة واحدة لترتفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 378 وفاة.

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