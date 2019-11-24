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"مياه نجران" تطبق مبادرة الضخ المستمر طوال أيام الأسبوع بالوديعة

لخدمة أكثر من 8 آلاف مستفيد

بدأت شركة المياه الوطنية، ممثلةً بالإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة نجران، بتطبيق مبادرة الضخ المستمر 24 ساعة طوال أيام الأسبوع بمركز الوديعة بمحافظة شرورة؛ بهدف تعزيز منظومة الخدمات المائية للعملاء، وزيادة نسب التغطية، وتحسين الكفاءة التشغيلية للخدمات.

وأوضح المدير العام للمياه في منطقة نجران المهندس محمد آل عتيق أن تطبيق مبادرة الضخ المستمر في مركز الوديعة جاء لرفع مستوى الخدمة المقدمة للعملاء، مبينًا أن الوضع التشغيلي درسته كفاءات سعودية ونفذت المبادرة باحتراف، بهدف تعزيز الاستفادة من المصادر، ولتحقيق رفع كفاءة العمليات التشغيلية وتقليل نفقاتها، وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية بالشكل الأمثل.

وقال: "إن زيادة ساعات الضخ في شبكة المياه لمركز الوديعة بمحافظة شرورة أضحى الآن 24 ساعة أسبوعيًا، بدلًا من الضخ السابق الذي كان لمدة 3 أيام في الأسبوع وبمعدل 10 ساعات".

وبيَّن أن تطبيق مبادرة الضخ المستمر في مركز الوديعة ستخدم أكثر من 8 آلاف مستفيد، داعيًا جميع العملاء في مركز الوديعة إلى الترشيد في استهلاك المياه، وفحص العوامات في المنازل، ومعالجة التسريبات إن وُجِدت؛ وذلك للحفاظ على الثروة المائية الغالية؛ مفيدًا أن العملاء يمكنهم إدارة حساباتهم الخاصة بخدمات المياه في عقاراتهم باستخدام تطبيق الشركة على الهواتف الذكية.

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"مياه نجران" تطبق مبادرة الضخ المستمر طوال أيام الأسبوع بالوديعة
سبق

بدأت شركة المياه الوطنية، ممثلةً بالإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة نجران، بتطبيق مبادرة الضخ المستمر 24 ساعة طوال أيام الأسبوع بمركز الوديعة بمحافظة شرورة؛ بهدف تعزيز منظومة الخدمات المائية للعملاء، وزيادة نسب التغطية، وتحسين الكفاءة التشغيلية للخدمات.

وأوضح المدير العام للمياه في منطقة نجران المهندس محمد آل عتيق أن تطبيق مبادرة الضخ المستمر في مركز الوديعة جاء لرفع مستوى الخدمة المقدمة للعملاء، مبينًا أن الوضع التشغيلي درسته كفاءات سعودية ونفذت المبادرة باحتراف، بهدف تعزيز الاستفادة من المصادر، ولتحقيق رفع كفاءة العمليات التشغيلية وتقليل نفقاتها، وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية بالشكل الأمثل.

وقال: "إن زيادة ساعات الضخ في شبكة المياه لمركز الوديعة بمحافظة شرورة أضحى الآن 24 ساعة أسبوعيًا، بدلًا من الضخ السابق الذي كان لمدة 3 أيام في الأسبوع وبمعدل 10 ساعات".

وبيَّن أن تطبيق مبادرة الضخ المستمر في مركز الوديعة ستخدم أكثر من 8 آلاف مستفيد، داعيًا جميع العملاء في مركز الوديعة إلى الترشيد في استهلاك المياه، وفحص العوامات في المنازل، ومعالجة التسريبات إن وُجِدت؛ وذلك للحفاظ على الثروة المائية الغالية؛ مفيدًا أن العملاء يمكنهم إدارة حساباتهم الخاصة بخدمات المياه في عقاراتهم باستخدام تطبيق الشركة على الهواتف الذكية.

24 نوفمبر 2021 - 19 ربيع الآخر 1443
04:50 PM

"مياه نجران" تطبق مبادرة الضخ المستمر طوال أيام الأسبوع بالوديعة

لخدمة أكثر من 8 آلاف مستفيد

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نجران
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بدأت شركة المياه الوطنية، ممثلةً بالإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة نجران، بتطبيق مبادرة الضخ المستمر 24 ساعة طوال أيام الأسبوع بمركز الوديعة بمحافظة شرورة؛ بهدف تعزيز منظومة الخدمات المائية للعملاء، وزيادة نسب التغطية، وتحسين الكفاءة التشغيلية للخدمات.

وأوضح المدير العام للمياه في منطقة نجران المهندس محمد آل عتيق أن تطبيق مبادرة الضخ المستمر في مركز الوديعة جاء لرفع مستوى الخدمة المقدمة للعملاء، مبينًا أن الوضع التشغيلي درسته كفاءات سعودية ونفذت المبادرة باحتراف، بهدف تعزيز الاستفادة من المصادر، ولتحقيق رفع كفاءة العمليات التشغيلية وتقليل نفقاتها، وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية بالشكل الأمثل.

وقال: "إن زيادة ساعات الضخ في شبكة المياه لمركز الوديعة بمحافظة شرورة أضحى الآن 24 ساعة أسبوعيًا، بدلًا من الضخ السابق الذي كان لمدة 3 أيام في الأسبوع وبمعدل 10 ساعات".

وبيَّن أن تطبيق مبادرة الضخ المستمر في مركز الوديعة ستخدم أكثر من 8 آلاف مستفيد، داعيًا جميع العملاء في مركز الوديعة إلى الترشيد في استهلاك المياه، وفحص العوامات في المنازل، ومعالجة التسريبات إن وُجِدت؛ وذلك للحفاظ على الثروة المائية الغالية؛ مفيدًا أن العملاء يمكنهم إدارة حساباتهم الخاصة بخدمات المياه في عقاراتهم باستخدام تطبيق الشركة على الهواتف الذكية.

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