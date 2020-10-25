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"زراعة شقراء" تنفذ ورشة عمل عن الفلفل الأحمر.. وتضبط مخالفي الاحتطاب

ضمن فعاليات "القافلة الزراعية".. والهدف توعية المزارعين

ضمن جهود مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة شقراء المستمرة في تثقيف المزارعين، والحفاظ على البيئة، نظم المكتب ورشة عمل عن الفلفل الأحمر، كما ضبطت الفرق الرقابية عددًا من الشاحنات المحملة بالحطب المحلي وطبقت العقوبات على المخالفين.

وتفصيلاً، نفذ مكتب البيئة والمياه والزراعة بشقراء ورشة عمل فنية خاصة بـ"الممارسات الزراعية السليمة لمحصول الفلفل الأحمر"، والذي تشتهر بزراعته محافظة شقراء، واختير أحد المتخصصين لتنفيذ الورشة، حيث نفذها الدكتور أسامة سيف.

ونفذت الورشة في مزرعة المواطن عبدالعزيز الحسن، وذلك ضمن فعاليات القافلة الزراعية الإرشادية التي دشنها الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، حيث تحظى باهتمام كبير من حكومتنا الرشيدة، وبمتابعة من وزارة البيئة والمياه والزراعة ممثلة بوكالة الزراعة.

وتهدف الوكالة من العناية بتلك الورش إلى رفع مستوى الوعي لدى المزارع من خلال تنمية معارفه، وإتقان مهارة العمل، وتعديل بعض السلوكيات الزراعية الخاطئة، وتوجيه المزارع نحو زراعة أفضل لرفع مستوى الإنتاج وجودته.

وفي جانب آخر، كثف مكتب البيئة والمياه والزراعة بشقراء جولاته الرقابية، من خلال تسيير الفرق الميدانية التابعة للمكتب، والتي تكللت جهودها بضبط ثلاث شاحنات محملة بالحطب المحلي، في مخالفة صريحة لنظام المراعي والغابات ولائحته التنفيذية.

وأهاب المكتب بالجميع بضرورة الالتزام بالتعليمات والأنظمة التي تجرم الاحتطاب، وشدد على مواصلته جهوده لمحاربة تلك الظاهرة، حيث تستمر عمليات الملاحقة من قِبل الفرق الميدانية بالتعاون مع الجهات الأمنية لضبط المخالفين، مشددًا على تطبيق العقوبات المفروضة وفقًا لنظام المراعي والغابات ولائحته التنفيذية، داعيًا الجميع إلى التعاون مع الوزارة للمحافظة على الغطاء النباتي والقضاء على ظاهرة الاحتطاب، منعًا لتدهور البيئة والغطاء النباتي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"زراعة شقراء" تنفذ ورشة عمل عن الفلفل الأحمر.. وتضبط مخالفي الاحتطاب
سبق

ضمن جهود مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة شقراء المستمرة في تثقيف المزارعين، والحفاظ على البيئة، نظم المكتب ورشة عمل عن الفلفل الأحمر، كما ضبطت الفرق الرقابية عددًا من الشاحنات المحملة بالحطب المحلي وطبقت العقوبات على المخالفين.

وتفصيلاً، نفذ مكتب البيئة والمياه والزراعة بشقراء ورشة عمل فنية خاصة بـ"الممارسات الزراعية السليمة لمحصول الفلفل الأحمر"، والذي تشتهر بزراعته محافظة شقراء، واختير أحد المتخصصين لتنفيذ الورشة، حيث نفذها الدكتور أسامة سيف.

ونفذت الورشة في مزرعة المواطن عبدالعزيز الحسن، وذلك ضمن فعاليات القافلة الزراعية الإرشادية التي دشنها الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، حيث تحظى باهتمام كبير من حكومتنا الرشيدة، وبمتابعة من وزارة البيئة والمياه والزراعة ممثلة بوكالة الزراعة.

وتهدف الوكالة من العناية بتلك الورش إلى رفع مستوى الوعي لدى المزارع من خلال تنمية معارفه، وإتقان مهارة العمل، وتعديل بعض السلوكيات الزراعية الخاطئة، وتوجيه المزارع نحو زراعة أفضل لرفع مستوى الإنتاج وجودته.

وفي جانب آخر، كثف مكتب البيئة والمياه والزراعة بشقراء جولاته الرقابية، من خلال تسيير الفرق الميدانية التابعة للمكتب، والتي تكللت جهودها بضبط ثلاث شاحنات محملة بالحطب المحلي، في مخالفة صريحة لنظام المراعي والغابات ولائحته التنفيذية.

وأهاب المكتب بالجميع بضرورة الالتزام بالتعليمات والأنظمة التي تجرم الاحتطاب، وشدد على مواصلته جهوده لمحاربة تلك الظاهرة، حيث تستمر عمليات الملاحقة من قِبل الفرق الميدانية بالتعاون مع الجهات الأمنية لضبط المخالفين، مشددًا على تطبيق العقوبات المفروضة وفقًا لنظام المراعي والغابات ولائحته التنفيذية، داعيًا الجميع إلى التعاون مع الوزارة للمحافظة على الغطاء النباتي والقضاء على ظاهرة الاحتطاب، منعًا لتدهور البيئة والغطاء النباتي.

25 أكتوبر 2020 - 8 ربيع الأول 1442
10:24 PM

"زراعة شقراء" تنفذ ورشة عمل عن الفلفل الأحمر.. وتضبط مخالفي الاحتطاب

ضمن فعاليات "القافلة الزراعية".. والهدف توعية المزارعين

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فلاح الجوفان - شقراء
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ضمن جهود مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة شقراء المستمرة في تثقيف المزارعين، والحفاظ على البيئة، نظم المكتب ورشة عمل عن الفلفل الأحمر، كما ضبطت الفرق الرقابية عددًا من الشاحنات المحملة بالحطب المحلي وطبقت العقوبات على المخالفين.

وتفصيلاً، نفذ مكتب البيئة والمياه والزراعة بشقراء ورشة عمل فنية خاصة بـ"الممارسات الزراعية السليمة لمحصول الفلفل الأحمر"، والذي تشتهر بزراعته محافظة شقراء، واختير أحد المتخصصين لتنفيذ الورشة، حيث نفذها الدكتور أسامة سيف.

ونفذت الورشة في مزرعة المواطن عبدالعزيز الحسن، وذلك ضمن فعاليات القافلة الزراعية الإرشادية التي دشنها الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، حيث تحظى باهتمام كبير من حكومتنا الرشيدة، وبمتابعة من وزارة البيئة والمياه والزراعة ممثلة بوكالة الزراعة.

وتهدف الوكالة من العناية بتلك الورش إلى رفع مستوى الوعي لدى المزارع من خلال تنمية معارفه، وإتقان مهارة العمل، وتعديل بعض السلوكيات الزراعية الخاطئة، وتوجيه المزارع نحو زراعة أفضل لرفع مستوى الإنتاج وجودته.

وفي جانب آخر، كثف مكتب البيئة والمياه والزراعة بشقراء جولاته الرقابية، من خلال تسيير الفرق الميدانية التابعة للمكتب، والتي تكللت جهودها بضبط ثلاث شاحنات محملة بالحطب المحلي، في مخالفة صريحة لنظام المراعي والغابات ولائحته التنفيذية.

وأهاب المكتب بالجميع بضرورة الالتزام بالتعليمات والأنظمة التي تجرم الاحتطاب، وشدد على مواصلته جهوده لمحاربة تلك الظاهرة، حيث تستمر عمليات الملاحقة من قِبل الفرق الميدانية بالتعاون مع الجهات الأمنية لضبط المخالفين، مشددًا على تطبيق العقوبات المفروضة وفقًا لنظام المراعي والغابات ولائحته التنفيذية، داعيًا الجميع إلى التعاون مع الوزارة للمحافظة على الغطاء النباتي والقضاء على ظاهرة الاحتطاب، منعًا لتدهور البيئة والغطاء النباتي.

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