النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الصحة العراقية: وجود دلائل تشير إلى دخول السلالة الهندية المتحورة "دلتا" إلى البلاد

قالت: منها زيادة الإصابات بين فئة الشباب وارتفاع أعداد المنومين بالعناية المركزة

قالت وزارة الصحة والبيئة العراقية اليوم: إن هناك دلائل تشير إلى دخول السلالة الهندية المتحورة لفيروس كورونا المعروفة باسم "دلتا" إلى العراق.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي بثته وكالة الأنباء العراقية الرسمية اليوم، أن هناك مؤشرات تثبت وجود السلالة المذكورة التي تُعد من أخطر السلالات، منها زيادة الإصابات بين فئة الشباب، وارتفاع أعداد المنومين بالعناية المركزة في عموم البلاد من 300 إلى أكثر من 500 حالة إصابة بين الشديدة والحرجة.

وأضافت أن الإصابات كانت -بحسب المسحات- تقل عن 10% وأصبحت الآن بحسب الموقف الوبائي الأخير تزيد على 12%؛ معتبرة هذه الزيادة دليلًا على دخول السلالة الهندية إلى العراق.

الرئيسية/ محطات

اعلان
الصحة العراقية: وجود دلائل تشير إلى دخول السلالة الهندية المتحورة "دلتا" إلى البلاد
سبق

قالت وزارة الصحة والبيئة العراقية اليوم: إن هناك دلائل تشير إلى دخول السلالة الهندية المتحورة لفيروس كورونا المعروفة باسم "دلتا" إلى العراق.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي بثته وكالة الأنباء العراقية الرسمية اليوم، أن هناك مؤشرات تثبت وجود السلالة المذكورة التي تُعد من أخطر السلالات، منها زيادة الإصابات بين فئة الشباب، وارتفاع أعداد المنومين بالعناية المركزة في عموم البلاد من 300 إلى أكثر من 500 حالة إصابة بين الشديدة والحرجة.

وأضافت أن الإصابات كانت -بحسب المسحات- تقل عن 10% وأصبحت الآن بحسب الموقف الوبائي الأخير تزيد على 12%؛ معتبرة هذه الزيادة دليلًا على دخول السلالة الهندية إلى العراق.

29 يونيو 2021 - 19 ذو القعدة 1442
11:26 AM

الصحة العراقية: وجود دلائل تشير إلى دخول السلالة الهندية المتحورة "دلتا" إلى البلاد

قالت: منها زيادة الإصابات بين فئة الشباب وارتفاع أعداد المنومين بالعناية المركزة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - بغداد
0
918

قالت وزارة الصحة والبيئة العراقية اليوم: إن هناك دلائل تشير إلى دخول السلالة الهندية المتحورة لفيروس كورونا المعروفة باسم "دلتا" إلى العراق.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي بثته وكالة الأنباء العراقية الرسمية اليوم، أن هناك مؤشرات تثبت وجود السلالة المذكورة التي تُعد من أخطر السلالات، منها زيادة الإصابات بين فئة الشباب، وارتفاع أعداد المنومين بالعناية المركزة في عموم البلاد من 300 إلى أكثر من 500 حالة إصابة بين الشديدة والحرجة.

وأضافت أن الإصابات كانت -بحسب المسحات- تقل عن 10% وأصبحت الآن بحسب الموقف الوبائي الأخير تزيد على 12%؛ معتبرة هذه الزيادة دليلًا على دخول السلالة الهندية إلى العراق.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,857
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,282
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,516
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
33,077

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة