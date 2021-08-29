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ثالث إقالة للمدربين.. "الطائي" يُطيح بـ "الكوكي" بسبب تردي النتائج

قررت إدارة نادي الطائي، إقالة المدير الفني للفريق، التونسي محمد الكوكي؛ وذلك بعد مرور 3 جولات من مسابقة دوري المحترفين السعودي.

وقالت الإدارة في بيانٍ لها: "قرر مجلس إدارة نادي الطائي إقالة المدرب التونسي محمد الكوكي، وقد قدمت إدارة النادي شكرها وتقديرها للمدرب متمنين له التوفيق والسداد في مرحلة العملية المقبلة".

الجدير بالذكر أن الكوكي هو المدير الفني الثالث الذي يُقال هذا الموسم بعد البريطاني نيستور مدرب التعاون، والبرازيلي فابيو كاريلي مدرب الاتحاد.

وكان الطائي قد تعرّض للهزيمة الثالثة على التوالي أمام الفيحاء بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ليتذيل جدول ترتيب المسابقة دون نقاط.

وسبق للطائي أن تعرّض للهزيمة أمام الهلال بهدف نظيف في الجولة الأولى، وأيضاً الخسارة بنفس النتيجة أمام ضمك بالجولة الثانية من مسابقة دوري المحترفين.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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ثالث إقالة للمدربين.. "الطائي" يُطيح بـ "الكوكي" بسبب تردي النتائج
سبق

قررت إدارة نادي الطائي، إقالة المدير الفني للفريق، التونسي محمد الكوكي؛ وذلك بعد مرور 3 جولات من مسابقة دوري المحترفين السعودي.

وقالت الإدارة في بيانٍ لها: "قرر مجلس إدارة نادي الطائي إقالة المدرب التونسي محمد الكوكي، وقد قدمت إدارة النادي شكرها وتقديرها للمدرب متمنين له التوفيق والسداد في مرحلة العملية المقبلة".

الجدير بالذكر أن الكوكي هو المدير الفني الثالث الذي يُقال هذا الموسم بعد البريطاني نيستور مدرب التعاون، والبرازيلي فابيو كاريلي مدرب الاتحاد.

وكان الطائي قد تعرّض للهزيمة الثالثة على التوالي أمام الفيحاء بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ليتذيل جدول ترتيب المسابقة دون نقاط.

وسبق للطائي أن تعرّض للهزيمة أمام الهلال بهدف نظيف في الجولة الأولى، وأيضاً الخسارة بنفس النتيجة أمام ضمك بالجولة الثانية من مسابقة دوري المحترفين.

28 أغسطس 2021 - 20 محرّم 1443
01:27 PM

ثالث إقالة للمدربين.. "الطائي" يُطيح بـ "الكوكي" بسبب تردي النتائج

A A A
محمد السيّد - الرياض
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2,253

قررت إدارة نادي الطائي، إقالة المدير الفني للفريق، التونسي محمد الكوكي؛ وذلك بعد مرور 3 جولات من مسابقة دوري المحترفين السعودي.

وقالت الإدارة في بيانٍ لها: "قرر مجلس إدارة نادي الطائي إقالة المدرب التونسي محمد الكوكي، وقد قدمت إدارة النادي شكرها وتقديرها للمدرب متمنين له التوفيق والسداد في مرحلة العملية المقبلة".

الجدير بالذكر أن الكوكي هو المدير الفني الثالث الذي يُقال هذا الموسم بعد البريطاني نيستور مدرب التعاون، والبرازيلي فابيو كاريلي مدرب الاتحاد.

وكان الطائي قد تعرّض للهزيمة الثالثة على التوالي أمام الفيحاء بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ليتذيل جدول ترتيب المسابقة دون نقاط.

وسبق للطائي أن تعرّض للهزيمة أمام الهلال بهدف نظيف في الجولة الأولى، وأيضاً الخسارة بنفس النتيجة أمام ضمك بالجولة الثانية من مسابقة دوري المحترفين.

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