اشتباكات فرقاء ليبيا توقع 35 قتيلاً بينهم مدنيون.. ودعوات دولية لوقفها

خلال 4 أيام منذ تفجر الأزمة

قتل 35 شخصًا على الأقل وأصيب أربعون آخرون منذ الرابع من أبريل (نيسان) الجاري، تاريخ بدء هجوم قوات المشير خليفة حفتر نحو العاصمة الليبية بحسب حصيلة جديدة أصدرتها حكومة الوفاق الوطني اليوم (الاثنين)، فيما تتكثف الدعوات الدولية لوقف الهجوم.

وأشار وزير الصحة في طرابلس أحميد عمر، عبر قناة "ليبيا الأحرار" التلفزيونية إلى وجود مدنيين بين الضحايا، دون أن يحدد عددهم.

وكان "الجيش الوطني الليبي" بقيادة حفتر أفاد مساء أمس أنه خسر 14 من مقاتليه.

ووقعت معارك عنيفة قرب طرابلس بين الجيش الوطني الليبي، الذي يتقدم باتجاه العاصمة، والقوات الموالية للحكومة المعترف بها دوليًا.

وكان مجلس الأمن الدولي عقد الجمعة جلسة مغلقة طارئة لبحث الوضع في ليبيا، أصدر في ختامها بياناً صحافياً، دعا فيه الجيش الوطني الليبي وقف هجومه على العاصمة طرابلس، محذّراً من أنّ هذا الهجوم يعرّض الاستقرار في ليبيا للخطر.