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أمير منطقة تبوك يدشن مبادرة "رعوي"

سلم مستفيديه نقاط البيع الخاصة بهم

أكد الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، أن هذا المشروع الخيري التي تم تدشينه اليوم مشروع عظيم جداً، وأن التلاحم بين أفراد المجتمع من الأمور التي يحث عليها ديننا الحنيف وتحث عليها أخلاقنا وتراثنا ومبادرة أي فرد من المجتمع لفئة أخرى من المجتمع شيء محمود.

وقال: "أنتم الآن بدأتم مبادرة خيرة تشمل جميع أفراد المجتمع"، لافتاً إلى أن هذه المبادرة تعد بداية عمل، وأساسها الاستدامة والاستمرارية.

وأضاف: "المملكة بلد تحقيق الأحلام وهذه المبادرة هي نواة لتحقيق أحلام المواطنين والمواطنات أصحاب هذه المشاريع والحمدلله الذي وهبنا هذه القيادة وهذا الشعب العظيم"، موجهاً شكره للقائمين على هذه المبادرة من كافة الجهات.

جاء ذلك خلال تدشين، اليوم، بديوان الإمارة مبادرة "رعوي" في مرحلتها الأولى، والتي تستهدف 50 مستفيداً ومستفيدة وفق منظومة بهدف إلى تمكين الأسر المنتجة التي تتخذ من الأماكن العامة مقرات لممارسة أنشطتها، من خلال توفير المواقع والوسائل اللازمة لتمكينها من ممارسة أنشطتها بنظامية وتحت إشراف الجهات الرقابية المختصة بالمنطقة، ويشترك في تنفيذها عدد من الجهات الحكومية والأهلية تحت إشراف مركز المبادرات التنموية بالإمارة.

وكان حفل التدشين بدئ بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقت هند الفاضلي كلمة قالت من خلالها إن هذه المبادرة تساهم بشكل مباشر في تحقيق الاستدامة وتقليل العشوائيات في البيع على الطرق العامة، منوهة بدعم أمير منطقة تبوك، ورعايته وتدشينه لهذه المبادرة.

وفي ختام الحفل سلم المستفيدين والمستفيدات من هذه المبادرة مفاتيح نقاط البيع الخاصة بهم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير منطقة تبوك يدشن مبادرة "رعوي"
سبق

أكد الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، أن هذا المشروع الخيري التي تم تدشينه اليوم مشروع عظيم جداً، وأن التلاحم بين أفراد المجتمع من الأمور التي يحث عليها ديننا الحنيف وتحث عليها أخلاقنا وتراثنا ومبادرة أي فرد من المجتمع لفئة أخرى من المجتمع شيء محمود.

وقال: "أنتم الآن بدأتم مبادرة خيرة تشمل جميع أفراد المجتمع"، لافتاً إلى أن هذه المبادرة تعد بداية عمل، وأساسها الاستدامة والاستمرارية.

وأضاف: "المملكة بلد تحقيق الأحلام وهذه المبادرة هي نواة لتحقيق أحلام المواطنين والمواطنات أصحاب هذه المشاريع والحمدلله الذي وهبنا هذه القيادة وهذا الشعب العظيم"، موجهاً شكره للقائمين على هذه المبادرة من كافة الجهات.

جاء ذلك خلال تدشين، اليوم، بديوان الإمارة مبادرة "رعوي" في مرحلتها الأولى، والتي تستهدف 50 مستفيداً ومستفيدة وفق منظومة بهدف إلى تمكين الأسر المنتجة التي تتخذ من الأماكن العامة مقرات لممارسة أنشطتها، من خلال توفير المواقع والوسائل اللازمة لتمكينها من ممارسة أنشطتها بنظامية وتحت إشراف الجهات الرقابية المختصة بالمنطقة، ويشترك في تنفيذها عدد من الجهات الحكومية والأهلية تحت إشراف مركز المبادرات التنموية بالإمارة.

وكان حفل التدشين بدئ بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقت هند الفاضلي كلمة قالت من خلالها إن هذه المبادرة تساهم بشكل مباشر في تحقيق الاستدامة وتقليل العشوائيات في البيع على الطرق العامة، منوهة بدعم أمير منطقة تبوك، ورعايته وتدشينه لهذه المبادرة.

وفي ختام الحفل سلم المستفيدين والمستفيدات من هذه المبادرة مفاتيح نقاط البيع الخاصة بهم.

21 ديسمبر 2021 - 17 جمادى الأول 1443
06:25 PM

أمير منطقة تبوك يدشن مبادرة "رعوي"

سلم مستفيديه نقاط البيع الخاصة بهم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، أن هذا المشروع الخيري التي تم تدشينه اليوم مشروع عظيم جداً، وأن التلاحم بين أفراد المجتمع من الأمور التي يحث عليها ديننا الحنيف وتحث عليها أخلاقنا وتراثنا ومبادرة أي فرد من المجتمع لفئة أخرى من المجتمع شيء محمود.

وقال: "أنتم الآن بدأتم مبادرة خيرة تشمل جميع أفراد المجتمع"، لافتاً إلى أن هذه المبادرة تعد بداية عمل، وأساسها الاستدامة والاستمرارية.

وأضاف: "المملكة بلد تحقيق الأحلام وهذه المبادرة هي نواة لتحقيق أحلام المواطنين والمواطنات أصحاب هذه المشاريع والحمدلله الذي وهبنا هذه القيادة وهذا الشعب العظيم"، موجهاً شكره للقائمين على هذه المبادرة من كافة الجهات.

جاء ذلك خلال تدشين، اليوم، بديوان الإمارة مبادرة "رعوي" في مرحلتها الأولى، والتي تستهدف 50 مستفيداً ومستفيدة وفق منظومة بهدف إلى تمكين الأسر المنتجة التي تتخذ من الأماكن العامة مقرات لممارسة أنشطتها، من خلال توفير المواقع والوسائل اللازمة لتمكينها من ممارسة أنشطتها بنظامية وتحت إشراف الجهات الرقابية المختصة بالمنطقة، ويشترك في تنفيذها عدد من الجهات الحكومية والأهلية تحت إشراف مركز المبادرات التنموية بالإمارة.

وكان حفل التدشين بدئ بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقت هند الفاضلي كلمة قالت من خلالها إن هذه المبادرة تساهم بشكل مباشر في تحقيق الاستدامة وتقليل العشوائيات في البيع على الطرق العامة، منوهة بدعم أمير منطقة تبوك، ورعايته وتدشينه لهذه المبادرة.

وفي ختام الحفل سلم المستفيدين والمستفيدات من هذه المبادرة مفاتيح نقاط البيع الخاصة بهم.

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