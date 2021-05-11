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"أمن الدولة" تُحذر من الاستجابة لدعوات جهات مجهولة لجمع تبرعات للمساهمة بالعمل الخيري خارج المملكة

من خلال الرسائل في مواقع التواصل الاجتماعي.. ودعت للتوجّه إلى القنوات المصرّح لها

صرّح المتحدث الرسمي برئاسة أمن الدولة، بأنه انطلاقًا من الحرص على سلامة العمل الخيري، وتنامي مصادر دخله، ونظرًا لما لوحظ في الآونة الأخيرة من كثرة الرسائل والدعوات في مواقع التواصل الاجتماعي من قِبل جهات خارجية مجهولة تقوم بإنشاء مواقع على شبكة الإنترنت، وتدعو لجمع أموال أو تبرعات لغرض المساهمة في العمل الخيري خارج المملكة، فإن رئاسة أمن الدولة تحذر من الاستجابة لتلك الدعوات والرسائل أو تداولها، أو المشاركة فيها، وتحثّ الجميع على عدم التبرع لتلك الجهات؛ كون ذلك يعرّض المتبرع للمساءلة وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة.

ودعت الراغب في التبرع داخل المملكة أن يتوجّه إلى القنوات المصرّح لها في الداخل، وأما من يرغب التبرع للخارج؛ فإن الجهة الوحيدة المصرّح لها بإيصال التبرعات خارج المملكة هي مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

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"أمن الدولة" تُحذر من الاستجابة لدعوات جهات مجهولة لجمع تبرعات للمساهمة بالعمل الخيري خارج المملكة
سبق

صرّح المتحدث الرسمي برئاسة أمن الدولة، بأنه انطلاقًا من الحرص على سلامة العمل الخيري، وتنامي مصادر دخله، ونظرًا لما لوحظ في الآونة الأخيرة من كثرة الرسائل والدعوات في مواقع التواصل الاجتماعي من قِبل جهات خارجية مجهولة تقوم بإنشاء مواقع على شبكة الإنترنت، وتدعو لجمع أموال أو تبرعات لغرض المساهمة في العمل الخيري خارج المملكة، فإن رئاسة أمن الدولة تحذر من الاستجابة لتلك الدعوات والرسائل أو تداولها، أو المشاركة فيها، وتحثّ الجميع على عدم التبرع لتلك الجهات؛ كون ذلك يعرّض المتبرع للمساءلة وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة.

ودعت الراغب في التبرع داخل المملكة أن يتوجّه إلى القنوات المصرّح لها في الداخل، وأما من يرغب التبرع للخارج؛ فإن الجهة الوحيدة المصرّح لها بإيصال التبرعات خارج المملكة هي مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

11 مايو 2021 - 29 رمضان 1442
12:10 AM

"أمن الدولة" تُحذر من الاستجابة لدعوات جهات مجهولة لجمع تبرعات للمساهمة بالعمل الخيري خارج المملكة

من خلال الرسائل في مواقع التواصل الاجتماعي.. ودعت للتوجّه إلى القنوات المصرّح لها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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8,486

صرّح المتحدث الرسمي برئاسة أمن الدولة، بأنه انطلاقًا من الحرص على سلامة العمل الخيري، وتنامي مصادر دخله، ونظرًا لما لوحظ في الآونة الأخيرة من كثرة الرسائل والدعوات في مواقع التواصل الاجتماعي من قِبل جهات خارجية مجهولة تقوم بإنشاء مواقع على شبكة الإنترنت، وتدعو لجمع أموال أو تبرعات لغرض المساهمة في العمل الخيري خارج المملكة، فإن رئاسة أمن الدولة تحذر من الاستجابة لتلك الدعوات والرسائل أو تداولها، أو المشاركة فيها، وتحثّ الجميع على عدم التبرع لتلك الجهات؛ كون ذلك يعرّض المتبرع للمساءلة وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة.

ودعت الراغب في التبرع داخل المملكة أن يتوجّه إلى القنوات المصرّح لها في الداخل، وأما من يرغب التبرع للخارج؛ فإن الجهة الوحيدة المصرّح لها بإيصال التبرعات خارج المملكة هي مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

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