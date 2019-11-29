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"مدني جازان" ينقذ 11 شخصًا احتجزتهم السيول.. ويحذِّر من المجازفات

شهدت معظم محافظات المنطقة أمطارًا غزيرة سالت إثرها الأودية

تمكَّنت فِرق الدفاع المدني بجازان من تحرير 6 أشخاص محتجزين بوادي سر التابع لمحافظة بيش؛ دهمهم السيل وهم بوسط الوادي. كما حرر 5 أشخاص؛ احتُجزوا فوق منزلهم بقرية سمرة بعد محاصرة مياه السيول.

وتفصيلاً، شهدت منطقة جازان هطول أمطار متفرقة مساء اليوم الجمعة، وكانت متوسطة إلى غزيرة على معظم محافظات المنطقة، وسالت إثرها عدد من الأودية والشعاب.

وأوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المقدم يحيى القحطاني، أن مركز القيادة والتوجيه أبلغ الإدارات والمراكز بإرسال دوريات السلامة للتأكد من وضع اﻷودية، ورفع تقارير عن الحالة وفق ما يردنا من تنبيهات من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

وأشار "القحطاني" إلى تلقي بلاغ عن احتجاز 6 أشخاص بوادي سر التابع لمحافظة بيش؛ دهمهم السيل وهم بوسط الوادي؛ فتم انتقال الفِرق اللازمة للموقع، وإخراجهم جميعًا وهم بصحة جيدة -ولله الحمد-.

وبيّن أن فِرق الدفاع المدني بمحافظة الدرب تلقت بلاغًا عن احتجاز 5 أشخاص فوق منزلهم بقرية سمرة بعد محاصرة مياه السيول لهم؛ فتم انتقال الفرق اللازمة للموقع، وفتح الطريق لهم، وخروجهم بصحة جيدة -ولله الحمد-.

وحذَّر المقدم القحطاني من الخروج في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة، ومن الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول نظرًا لما تشهده المنطقة من تقلبات جوية، ودعا لعدم عبور الأودية أثناء جريان السيول والسير فيها تجنبًا لأي مكروه -لا قدر الله-.

وشدَّد على ضرورة اتباع إرشادات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات.. متمنيًا السلامة للجميع.

جازان الدفاع المدني محتجزين وادي سر

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مدني جازان" ينقذ 11 شخصًا احتجزتهم السيول.. ويحذِّر من المجازفات
سبق

تمكَّنت فِرق الدفاع المدني بجازان من تحرير 6 أشخاص محتجزين بوادي سر التابع لمحافظة بيش؛ دهمهم السيل وهم بوسط الوادي. كما حرر 5 أشخاص؛ احتُجزوا فوق منزلهم بقرية سمرة بعد محاصرة مياه السيول.

وتفصيلاً، شهدت منطقة جازان هطول أمطار متفرقة مساء اليوم الجمعة، وكانت متوسطة إلى غزيرة على معظم محافظات المنطقة، وسالت إثرها عدد من الأودية والشعاب.

وأوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المقدم يحيى القحطاني، أن مركز القيادة والتوجيه أبلغ الإدارات والمراكز بإرسال دوريات السلامة للتأكد من وضع اﻷودية، ورفع تقارير عن الحالة وفق ما يردنا من تنبيهات من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

وأشار "القحطاني" إلى تلقي بلاغ عن احتجاز 6 أشخاص بوادي سر التابع لمحافظة بيش؛ دهمهم السيل وهم بوسط الوادي؛ فتم انتقال الفِرق اللازمة للموقع، وإخراجهم جميعًا وهم بصحة جيدة -ولله الحمد-.

وبيّن أن فِرق الدفاع المدني بمحافظة الدرب تلقت بلاغًا عن احتجاز 5 أشخاص فوق منزلهم بقرية سمرة بعد محاصرة مياه السيول لهم؛ فتم انتقال الفرق اللازمة للموقع، وفتح الطريق لهم، وخروجهم بصحة جيدة -ولله الحمد-.

وحذَّر المقدم القحطاني من الخروج في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة، ومن الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول نظرًا لما تشهده المنطقة من تقلبات جوية، ودعا لعدم عبور الأودية أثناء جريان السيول والسير فيها تجنبًا لأي مكروه -لا قدر الله-.

وشدَّد على ضرورة اتباع إرشادات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات.. متمنيًا السلامة للجميع.

29 نوفمبر 2019 - 2 ربيع الآخر 1441
08:34 PM

"مدني جازان" ينقذ 11 شخصًا احتجزتهم السيول.. ويحذِّر من المجازفات

شهدت معظم محافظات المنطقة أمطارًا غزيرة سالت إثرها الأودية

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فهد كاملي - جازان
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تمكَّنت فِرق الدفاع المدني بجازان من تحرير 6 أشخاص محتجزين بوادي سر التابع لمحافظة بيش؛ دهمهم السيل وهم بوسط الوادي. كما حرر 5 أشخاص؛ احتُجزوا فوق منزلهم بقرية سمرة بعد محاصرة مياه السيول.

وتفصيلاً، شهدت منطقة جازان هطول أمطار متفرقة مساء اليوم الجمعة، وكانت متوسطة إلى غزيرة على معظم محافظات المنطقة، وسالت إثرها عدد من الأودية والشعاب.

وأوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المقدم يحيى القحطاني، أن مركز القيادة والتوجيه أبلغ الإدارات والمراكز بإرسال دوريات السلامة للتأكد من وضع اﻷودية، ورفع تقارير عن الحالة وفق ما يردنا من تنبيهات من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

وأشار "القحطاني" إلى تلقي بلاغ عن احتجاز 6 أشخاص بوادي سر التابع لمحافظة بيش؛ دهمهم السيل وهم بوسط الوادي؛ فتم انتقال الفِرق اللازمة للموقع، وإخراجهم جميعًا وهم بصحة جيدة -ولله الحمد-.

وبيّن أن فِرق الدفاع المدني بمحافظة الدرب تلقت بلاغًا عن احتجاز 5 أشخاص فوق منزلهم بقرية سمرة بعد محاصرة مياه السيول لهم؛ فتم انتقال الفرق اللازمة للموقع، وفتح الطريق لهم، وخروجهم بصحة جيدة -ولله الحمد-.

وحذَّر المقدم القحطاني من الخروج في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة، ومن الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول نظرًا لما تشهده المنطقة من تقلبات جوية، ودعا لعدم عبور الأودية أثناء جريان السيول والسير فيها تجنبًا لأي مكروه -لا قدر الله-.

وشدَّد على ضرورة اتباع إرشادات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات.. متمنيًا السلامة للجميع.

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