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"التجارة" تعلن إلغاء متطلب الترخيص لنشاط تحصيل الديون

لتيسير مزاولة الأعمال الاقتصادية وتخفيف المتطلبات المتعلقة بذلك

تسهيلاً لممارسة العمل التجاري، أتاحت وزارة التجارة خدمة إصدار السجلات التجارية لمزاولة نشاط تحصيل الديون للأفراد، حيث بات بإمكان المستثمرين مزاولة النشاط بعد إلغاء متطلب الحصول على الترخيص لمزاولته.

وأوضحت الوزارة أن إلغاء متطلب الترخيص لنشاط تحصيل الديون جاء سعيًا منها إلى تيسير مزاولة الأعمال الاقتصادية وتخفيف المتطلبات المتعلقة بذلك، وتحسين بيئة الأعمال التجارية والاقتصادية في المملكة والارتقاء بها وفقاً لأفضل الممارسات الدولية وتحقيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030.

ودعت وزارة التجارة المستثمرين الراغبين في الاستفادة من هذه الخدمة إلى إصدار سجل تجاري لتحصيل الديون.

وزارة التجارة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التجارة" تعلن إلغاء متطلب الترخيص لنشاط تحصيل الديون
سبق

تسهيلاً لممارسة العمل التجاري، أتاحت وزارة التجارة خدمة إصدار السجلات التجارية لمزاولة نشاط تحصيل الديون للأفراد، حيث بات بإمكان المستثمرين مزاولة النشاط بعد إلغاء متطلب الحصول على الترخيص لمزاولته.

وأوضحت الوزارة أن إلغاء متطلب الترخيص لنشاط تحصيل الديون جاء سعيًا منها إلى تيسير مزاولة الأعمال الاقتصادية وتخفيف المتطلبات المتعلقة بذلك، وتحسين بيئة الأعمال التجارية والاقتصادية في المملكة والارتقاء بها وفقاً لأفضل الممارسات الدولية وتحقيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030.

ودعت وزارة التجارة المستثمرين الراغبين في الاستفادة من هذه الخدمة إلى إصدار سجل تجاري لتحصيل الديون.

31 ديسمبر 2020 - 16 جمادى الأول 1442
02:34 PM

"التجارة" تعلن إلغاء متطلب الترخيص لنشاط تحصيل الديون

لتيسير مزاولة الأعمال الاقتصادية وتخفيف المتطلبات المتعلقة بذلك

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تسهيلاً لممارسة العمل التجاري، أتاحت وزارة التجارة خدمة إصدار السجلات التجارية لمزاولة نشاط تحصيل الديون للأفراد، حيث بات بإمكان المستثمرين مزاولة النشاط بعد إلغاء متطلب الحصول على الترخيص لمزاولته.

وأوضحت الوزارة أن إلغاء متطلب الترخيص لنشاط تحصيل الديون جاء سعيًا منها إلى تيسير مزاولة الأعمال الاقتصادية وتخفيف المتطلبات المتعلقة بذلك، وتحسين بيئة الأعمال التجارية والاقتصادية في المملكة والارتقاء بها وفقاً لأفضل الممارسات الدولية وتحقيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030.

ودعت وزارة التجارة المستثمرين الراغبين في الاستفادة من هذه الخدمة إلى إصدار سجل تجاري لتحصيل الديون.

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