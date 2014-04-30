النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وزير الحرس الوطني يستقبل مسؤولاً عسكرياً فرنسياً

تبادلا الأحاديث واستعرضا الموضوعات ذات الاهتمام

استقبل وزير الحرس الوطني الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف؛ في مكتبه بالوزارة، اليوم، قائد المنطقة البحرية في المحيط الهندي والقوات الفرنسية في الإمارات العربية المتحدة العميد بحري ديديه بياتون؛ والوفد المرافق له.

شهد الاستقبال تبادل الأحاديث الودية واستعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال نائب وزير الحرس الوطني عبدالمحسن بن عبدالعزيز التويجري؛ رئيس الجهاز العسكري الفريق محمد بن خالد الناهض؛ ووكيل وزارة الحرس الوطني الدكتور علي بن عبدالرحمن العنقري.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
وزير الحرس الوطني يستقبل مسؤولاً عسكرياً فرنسياً
سبق

استقبل وزير الحرس الوطني الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف؛ في مكتبه بالوزارة، اليوم، قائد المنطقة البحرية في المحيط الهندي والقوات الفرنسية في الإمارات العربية المتحدة العميد بحري ديديه بياتون؛ والوفد المرافق له.

شهد الاستقبال تبادل الأحاديث الودية واستعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال نائب وزير الحرس الوطني عبدالمحسن بن عبدالعزيز التويجري؛ رئيس الجهاز العسكري الفريق محمد بن خالد الناهض؛ ووكيل وزارة الحرس الوطني الدكتور علي بن عبدالرحمن العنقري.

30 إبريل 2018 - 14 شعبان 1439
01:08 PM

وزير الحرس الوطني يستقبل مسؤولاً عسكرياً فرنسياً

تبادلا الأحاديث واستعرضا الموضوعات ذات الاهتمام

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
3,059

استقبل وزير الحرس الوطني الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف؛ في مكتبه بالوزارة، اليوم، قائد المنطقة البحرية في المحيط الهندي والقوات الفرنسية في الإمارات العربية المتحدة العميد بحري ديديه بياتون؛ والوفد المرافق له.

شهد الاستقبال تبادل الأحاديث الودية واستعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال نائب وزير الحرس الوطني عبدالمحسن بن عبدالعزيز التويجري؛ رئيس الجهاز العسكري الفريق محمد بن خالد الناهض؛ ووكيل وزارة الحرس الوطني الدكتور علي بن عبدالرحمن العنقري.

شارك برأيك
71
466

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
12,221
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
34,954
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
40,120
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
47,231

كاريكاتير

#السعودية_أولاً

المقالات

الكهرباء في جازان..!!

الكهرباء في جازان..!!

أحمد الحربي
خريجات كليات المجتمع يا وزارة التعليم..!!

خريجات كليات المجتمع يا وزارة التعليم..!!

ماجد الحربي
نجاحات متوالية للدبلوماسية السعودية

نجاحات متوالية للدبلوماسية السعودية

جمعان الكرت
الصبر على السعوديين..!!

الصبر على السعوديين..!!

محمد الصيـعري
ليه عندهم سوني وأنا لا؟!

ليه عندهم سوني وأنا لا؟!

مها عبدالله الحقباني
نحو تحوُّل ثقافي أشمل

نحو تحوُّل ثقافي أشمل

هلال الهلالي
انخفاض الجريمة.. شكرًا رجال الأمن

انخفاض الجريمة.. شكرًا رجال الأمن

عبدالرحمن المرشد
قناة (غصب) الجديدة..!

قناة (غصب) الجديدة..!

أحمد الحربي
ماذا تريد.. يا تركي؟!!

ماذا تريد.. يا تركي؟!!

وحيد بغدادي
مرضى الزهايمر من كوكب المريخ

مرضى الزهايمر من كوكب المريخ

حواء القرني
تقصير زمن التعليم العام

تقصير زمن التعليم العام

خالد الحقباني
حلول الإسكان بين الوطن والرؤية..!

حلول الإسكان بين الوطن والرؤية..!

صالح المسلّم

إنفوجرافيك

ولي العهد وماتيس في "البنتاغون".. تعزيز للقدرات الدفاعية وتعميق للشراكة
ولي العهد وماتيس في "البنتاغون".. تعزيز للقدرات الدفاعية وتعميق للشراكة

بروفايل

صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟
صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة