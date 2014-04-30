وزير الحرس الوطني يستقبل مسؤولاً عسكرياً فرنسياً

تبادلا الأحاديث واستعرضا الموضوعات ذات الاهتمام

استقبل وزير الحرس الوطني الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف؛ في مكتبه بالوزارة، اليوم، قائد المنطقة البحرية في المحيط الهندي والقوات الفرنسية في الإمارات العربية المتحدة العميد بحري ديديه بياتون؛ والوفد المرافق له.

شهد الاستقبال تبادل الأحاديث الودية واستعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال نائب وزير الحرس الوطني عبدالمحسن بن عبدالعزيز التويجري؛ رئيس الجهاز العسكري الفريق محمد بن خالد الناهض؛ ووكيل وزارة الحرس الوطني الدكتور علي بن عبدالرحمن العنقري.