النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

محافظ خميس مشيط يوجّه بسرعة إنجاز عدد من المشاريع البلدية

وجه بمعالجة اختناقات الطرق خلال أسبوع

تفقّد محافظ خميس مشيط خالد بن عبدالعزيز بن مشيط، صباح اليوم؛ عددًا من المشاريع البلدية في المحافظة.

جاء ذلك بحضور رئيس بلدية خميس مشيط الدكتور مسفر الوادعي، ومدير الشوون الأمنية بالمحافظة فهد أبو ملحة، وعضو المجلس المحلي حيدر أبو ملحة، ومساعد رئيس البلدية للشؤون الفنية المهندس محمد آل خزيم، ومساعد رئيس البلدية للمشاريع المهندس خالد آل جميح.

وجرى خلال الجولة التفقدية الاطلاع على النقاط السوداء التي كانت بها اختناقات وحوادث مرورية، ومعالجتها بالدوارات الخلفية الذكية على امتداد طريق الملك عبدالله من مسجد الفتح وحتى التقاطع مع طريق الأمير سلطان باتجاه تندحة، والتي ستتم معالجتها خلال أسبوع.

كما تفقّد الطريق الرابط بين طريق الملك سعود ووسط البلد، وطريق الستين الرابط بين طريق الأمير سلطان والطريق الإقليمي، وطريق الأربعين الرابط بين طريق الملك فهد وطريق المحالة.

وفي نهاية الجولة شكر "ابن مشيط" بلدية المحافظة على ما تقدّمه من إنجازات في كلّ المجالات، موجهًا بسرعة إنجاز كل المشاريع القائمة التي تهم سكان المحافظة.

وشدّد على أهمية تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة لخدمة المواطنين والتنمية، وتحسين الخدمات البلدية الأساسية بما يتوافق مع رؤية المملكة التطويرية.

محافظ خميس مشيط

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
محافظ خميس مشيط يوجّه بسرعة إنجاز عدد من المشاريع البلدية
سبق

تفقّد محافظ خميس مشيط خالد بن عبدالعزيز بن مشيط، صباح اليوم؛ عددًا من المشاريع البلدية في المحافظة.

جاء ذلك بحضور رئيس بلدية خميس مشيط الدكتور مسفر الوادعي، ومدير الشوون الأمنية بالمحافظة فهد أبو ملحة، وعضو المجلس المحلي حيدر أبو ملحة، ومساعد رئيس البلدية للشؤون الفنية المهندس محمد آل خزيم، ومساعد رئيس البلدية للمشاريع المهندس خالد آل جميح.

وجرى خلال الجولة التفقدية الاطلاع على النقاط السوداء التي كانت بها اختناقات وحوادث مرورية، ومعالجتها بالدوارات الخلفية الذكية على امتداد طريق الملك عبدالله من مسجد الفتح وحتى التقاطع مع طريق الأمير سلطان باتجاه تندحة، والتي ستتم معالجتها خلال أسبوع.

كما تفقّد الطريق الرابط بين طريق الملك سعود ووسط البلد، وطريق الستين الرابط بين طريق الأمير سلطان والطريق الإقليمي، وطريق الأربعين الرابط بين طريق الملك فهد وطريق المحالة.

وفي نهاية الجولة شكر "ابن مشيط" بلدية المحافظة على ما تقدّمه من إنجازات في كلّ المجالات، موجهًا بسرعة إنجاز كل المشاريع القائمة التي تهم سكان المحافظة.

وشدّد على أهمية تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة لخدمة المواطنين والتنمية، وتحسين الخدمات البلدية الأساسية بما يتوافق مع رؤية المملكة التطويرية.

26 يناير 2020 - 1 جمادى الآخر 1441
08:07 PM

محافظ خميس مشيط يوجّه بسرعة إنجاز عدد من المشاريع البلدية

وجه بمعالجة اختناقات الطرق خلال أسبوع

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - خميس مشيط
0
308

تفقّد محافظ خميس مشيط خالد بن عبدالعزيز بن مشيط، صباح اليوم؛ عددًا من المشاريع البلدية في المحافظة.

جاء ذلك بحضور رئيس بلدية خميس مشيط الدكتور مسفر الوادعي، ومدير الشوون الأمنية بالمحافظة فهد أبو ملحة، وعضو المجلس المحلي حيدر أبو ملحة، ومساعد رئيس البلدية للشؤون الفنية المهندس محمد آل خزيم، ومساعد رئيس البلدية للمشاريع المهندس خالد آل جميح.

وجرى خلال الجولة التفقدية الاطلاع على النقاط السوداء التي كانت بها اختناقات وحوادث مرورية، ومعالجتها بالدوارات الخلفية الذكية على امتداد طريق الملك عبدالله من مسجد الفتح وحتى التقاطع مع طريق الأمير سلطان باتجاه تندحة، والتي ستتم معالجتها خلال أسبوع.

كما تفقّد الطريق الرابط بين طريق الملك سعود ووسط البلد، وطريق الستين الرابط بين طريق الأمير سلطان والطريق الإقليمي، وطريق الأربعين الرابط بين طريق الملك فهد وطريق المحالة.

وفي نهاية الجولة شكر "ابن مشيط" بلدية المحافظة على ما تقدّمه من إنجازات في كلّ المجالات، موجهًا بسرعة إنجاز كل المشاريع القائمة التي تهم سكان المحافظة.

وشدّد على أهمية تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة لخدمة المواطنين والتنمية، وتحسين الخدمات البلدية الأساسية بما يتوافق مع رؤية المملكة التطويرية.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
16,425
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,199
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,630
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
31,295

كاريكاتير

تشويه صورة المرأة السعودية في السوشال ميديا

المقالات

خشم الريال أم سلطة القانون

خشم الريال أم سلطة القانون

زايد الزيادي
طريق الطائف - الباحة بلا حوادث!!

طريق الطائف - الباحة بلا حوادث!!

صالح مطر الغامدي
(ودنا) بخدمة ممتازة..!

(ودنا) بخدمة ممتازة..!

عبدالله بن خميس العمري
"نصف السعودية".. رؤية سيكتبها التاريخ

"نصف السعودية".. رؤية سيكتبها التاريخ

سارة عفتان
رحلة الشتاء والصيف

رحلة الشتاء والصيف

بدر الغامدي
هذا هو صاحب السعادة..

هذا هو صاحب السعادة..

عبدالغني الشيخ
الإبل والعالمية!

الإبل والعالمية!

ماجد البريكان
خبراء الطقس.. مَنْ نصدِّق؟

خبراء الطقس.. مَنْ نصدِّق؟

عبدالرحمن المرشد
عبث الرئيس التركي!

عبث الرئيس التركي!

ماجد البريكان
ماذا لو كنتَ وزيرًا؟

ماذا لو كنتَ وزيرًا؟

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة