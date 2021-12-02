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"المواصفات والمقاييس" تطرح مشروع "اللائحة الفنية للمركبات الهيدروجينية" لاستطلاع الآراء

تهدف اللائحة إلى تحديد المتطلبات الأساسية لسلامة المركبات التي تعمل بالهيدروجين

طرحت "الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة"، مشروع اللائحة الفنية للمركبات الهيدروجينية؛ لاستطلاع آراء العموم في منصة "استطلاع" وذلك حتى تاريخ 16 ديسمبر 2021.

وتهدف اللائحة إلى تحديد المتطلبات الأساسية لسلامة المركبات التي تعمل بالهيدروجين، وتحديد إجراءات تقويم المطابقة التي يجب الالتزام بها أثناء عرض ووضع هذه المركبات في أسواق المملكة.

ويأتي ذلك لضمان مطابقتها لمتطلبات الأنظمة والمواصفات القياسية السعودية المعتمدة في المملكة، وضمان شروط السلامة للحفاظ على البيئة وصحة وسلامة المستهلك ومستخدمي الطرق.

وتطبق اللائحة الفنية على المركبات التي تعمل بالهيدروجين وقودًا لحركتها وتشمل الفئات التالية:

- المركبات التي تعمل بالهيدروجين من الفئة M (المركبات ذات المحركات التي تحتوي على أربع عجلات على الأقل، مصممة ومُصنّعة لنقل الركاب)، والفئة N (المركبات ذات العجلات الأربع على الأقل، مصممة ومصنّعة لنقل البضائع).

- مكونات الهيدروجين المُعدة للسيارات من الفئتين.

- أنظمة الهيدروجين للمركبات ذات المحركات من الفئتين، بما في ذلك الأشكال الجديدة لتخزين أو استخدام الهيدروجين.

ويجب على مستوردي المركبات الهيدروجينية استيفاء المتطلبات التالية:

- تخضع المركبات الهيدروجينية لتراخيص سير المركبات المعمول به في المملكة، بعد استيفائها لشروط اللائحة الفنية.

- إصدار شهادة مطابقة وفقًا لمتطلبات اللائحة الفنية والمواصفات القياسية المشمولة بها.

- يجب إثبات أن المركبات التي تعمل بالطاقة الهيدروجينية وجميع مكونات الهيدروجين وأنظمة الهيدروجين، قد حصلت على اعتماد الطراز وفق اللائحة الفنية وتنفيذ الإجراءات المتعلقة بمطابقتها.

- يجب أن تكون المركبات التي تعمل بالهيدروجين مطابقة كذلك لمتطلبات اللائحة الفنية للمركبات الكهربائية.

وبيّنت اللائحة أن على المُوَرّد الالتزامُ بالمتطلبات وفقًا لأحكام هذه اللائحة، خلال مدة لا تزيد على 180 يومًا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، ويعطى مهلة للموردين لتصحيح أوضاعهم في السوق، خلال مدة لا تزيد على 365 يومًا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المواصفات والمقاييس" تطرح مشروع "اللائحة الفنية للمركبات الهيدروجينية" لاستطلاع الآراء
سبق

طرحت "الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة"، مشروع اللائحة الفنية للمركبات الهيدروجينية؛ لاستطلاع آراء العموم في منصة "استطلاع" وذلك حتى تاريخ 16 ديسمبر 2021.

وتهدف اللائحة إلى تحديد المتطلبات الأساسية لسلامة المركبات التي تعمل بالهيدروجين، وتحديد إجراءات تقويم المطابقة التي يجب الالتزام بها أثناء عرض ووضع هذه المركبات في أسواق المملكة.

ويأتي ذلك لضمان مطابقتها لمتطلبات الأنظمة والمواصفات القياسية السعودية المعتمدة في المملكة، وضمان شروط السلامة للحفاظ على البيئة وصحة وسلامة المستهلك ومستخدمي الطرق.

وتطبق اللائحة الفنية على المركبات التي تعمل بالهيدروجين وقودًا لحركتها وتشمل الفئات التالية:

- المركبات التي تعمل بالهيدروجين من الفئة M (المركبات ذات المحركات التي تحتوي على أربع عجلات على الأقل، مصممة ومُصنّعة لنقل الركاب)، والفئة N (المركبات ذات العجلات الأربع على الأقل، مصممة ومصنّعة لنقل البضائع).

- مكونات الهيدروجين المُعدة للسيارات من الفئتين.

- أنظمة الهيدروجين للمركبات ذات المحركات من الفئتين، بما في ذلك الأشكال الجديدة لتخزين أو استخدام الهيدروجين.

ويجب على مستوردي المركبات الهيدروجينية استيفاء المتطلبات التالية:

- تخضع المركبات الهيدروجينية لتراخيص سير المركبات المعمول به في المملكة، بعد استيفائها لشروط اللائحة الفنية.

- إصدار شهادة مطابقة وفقًا لمتطلبات اللائحة الفنية والمواصفات القياسية المشمولة بها.

- يجب إثبات أن المركبات التي تعمل بالطاقة الهيدروجينية وجميع مكونات الهيدروجين وأنظمة الهيدروجين، قد حصلت على اعتماد الطراز وفق اللائحة الفنية وتنفيذ الإجراءات المتعلقة بمطابقتها.

- يجب أن تكون المركبات التي تعمل بالهيدروجين مطابقة كذلك لمتطلبات اللائحة الفنية للمركبات الكهربائية.

وبيّنت اللائحة أن على المُوَرّد الالتزامُ بالمتطلبات وفقًا لأحكام هذه اللائحة، خلال مدة لا تزيد على 180 يومًا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، ويعطى مهلة للموردين لتصحيح أوضاعهم في السوق، خلال مدة لا تزيد على 365 يومًا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

02 ديسمبر 2021 - 27 ربيع الآخر 1443
08:56 AM

"المواصفات والمقاييس" تطرح مشروع "اللائحة الفنية للمركبات الهيدروجينية" لاستطلاع الآراء

تهدف اللائحة إلى تحديد المتطلبات الأساسية لسلامة المركبات التي تعمل بالهيدروجين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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طرحت "الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة"، مشروع اللائحة الفنية للمركبات الهيدروجينية؛ لاستطلاع آراء العموم في منصة "استطلاع" وذلك حتى تاريخ 16 ديسمبر 2021.

وتهدف اللائحة إلى تحديد المتطلبات الأساسية لسلامة المركبات التي تعمل بالهيدروجين، وتحديد إجراءات تقويم المطابقة التي يجب الالتزام بها أثناء عرض ووضع هذه المركبات في أسواق المملكة.

ويأتي ذلك لضمان مطابقتها لمتطلبات الأنظمة والمواصفات القياسية السعودية المعتمدة في المملكة، وضمان شروط السلامة للحفاظ على البيئة وصحة وسلامة المستهلك ومستخدمي الطرق.

وتطبق اللائحة الفنية على المركبات التي تعمل بالهيدروجين وقودًا لحركتها وتشمل الفئات التالية:

- المركبات التي تعمل بالهيدروجين من الفئة M (المركبات ذات المحركات التي تحتوي على أربع عجلات على الأقل، مصممة ومُصنّعة لنقل الركاب)، والفئة N (المركبات ذات العجلات الأربع على الأقل، مصممة ومصنّعة لنقل البضائع).

- مكونات الهيدروجين المُعدة للسيارات من الفئتين.

- أنظمة الهيدروجين للمركبات ذات المحركات من الفئتين، بما في ذلك الأشكال الجديدة لتخزين أو استخدام الهيدروجين.

ويجب على مستوردي المركبات الهيدروجينية استيفاء المتطلبات التالية:

- تخضع المركبات الهيدروجينية لتراخيص سير المركبات المعمول به في المملكة، بعد استيفائها لشروط اللائحة الفنية.

- إصدار شهادة مطابقة وفقًا لمتطلبات اللائحة الفنية والمواصفات القياسية المشمولة بها.

- يجب إثبات أن المركبات التي تعمل بالطاقة الهيدروجينية وجميع مكونات الهيدروجين وأنظمة الهيدروجين، قد حصلت على اعتماد الطراز وفق اللائحة الفنية وتنفيذ الإجراءات المتعلقة بمطابقتها.

- يجب أن تكون المركبات التي تعمل بالهيدروجين مطابقة كذلك لمتطلبات اللائحة الفنية للمركبات الكهربائية.

وبيّنت اللائحة أن على المُوَرّد الالتزامُ بالمتطلبات وفقًا لأحكام هذه اللائحة، خلال مدة لا تزيد على 180 يومًا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، ويعطى مهلة للموردين لتصحيح أوضاعهم في السوق، خلال مدة لا تزيد على 365 يومًا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

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